Klikk for å aktivere kartet

Tre personer gravd ut av snøskred på Senja

Tre personer i et turfølge på åtte ble tatt av et snøskred. Rett før klokken 13 er de gravd ut.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Ifølge operasjonsleder Roy Tore Meyer ved politiet var det et turfølge på åtte som ble rammet av skredet under oppstigning av et fjellparti. Resten av turfølget hadde igangsatt kameratredning, fortalte Meyer.

Det var en innringer som observerte skredet på avstand som informerte om dette.

Rett før klokken 13 melder politiet at alle tre er gravd ut av skredet. De er ved bevissthet, men skadeomfanget er ukjent.

Skredet skal ha gått ved Kvænan på Senja i Troms.

– Luftambulanse er på stedet, og kystvakten og redningshelikopter er på vei. Totalt var åtte personer på tur, opplyste redningsleder Tore Hongset ved Hovedredningssentralen til VG rundt klokken 12.15.

Også tre frivillige lavinehundeekvipasjer fra Norske redningshunder var på vei.

Det er ventet betydelig snøskredfare i Troms søndag, melder Yr. Snøskredproblem er fokksnø (flakskred) og vedvarende svakt lag (flakskred).