PRIORITERER LAVTLØNTE: Leder Mette Nord i LOs og Norges største arbeidstagerforbund sier de økte kostnadene til strøm, bensin, mat og renter, gjør at det er de lavtlønte som må bli vinnerne i årets lønnsoppgjør i offentlig sektor.

LO-topp provoserer sykepleierne: Ikke deres tur, men de lavtlønte

Leder Mette Nord i Fagforbundet (LO) sier årets oppgjør har gått fra å være et pandemi-oppgjør til et Ukraina-påvirket oppgjør. – Derfor er det ikke lærernes og sykepleiernes tur i år, men de lavtlønte, sier hun. Lill Sverresdatter Larsen i Sykepleierforbundet forklarer hvorfor de må ha et løft.

– Vi har akkurat fått illevarslende svar i en medlemsundersøkelse, som forteller at prisveksten etter Putins angrep på Ukraina, får store konsekvenser, sier Nord:

59 prosent sier at de i stor eller svært stor grad har måtte må endre måten de lever på, fordi prisene har gått opp.

51 prosent svarte at de i stor eller svært stor grad har måtte endre ferieplanene sine som følge av økte priser.

Undersøkelsen ble gjennomført i mars, med vel 7700 medlemmer.

– Det betyr mange nå teller på knappene: Har de råd til å ta med familien på kino eller fritidsaktiviteter? Det er de med laveste inntektene som nå får den største trøkken og som må få hjelp i vårens oppgjør, sier Nord.

Lønnsoppgjøret i offentlig sektor innledes tirsdag og onsdag, med Spekter-forhandlingene og oppgjøret i kommunene.

KAMPKLAR I: Mette Nord har en liten plastmappe i håndvesken sin som blant annet inneholder en 20 centimeter lang flaggstang, som kan dras ut til en lang stang.

– Pandemien viste at vi var avhengige av hele laget, ikke bare sykepleiere, men helsearbeidere, bussjåfører og en rekke andre grupper – ikke minst barnehageansatte, hvor ikke meteren har vært grensen, men centimeteren og nærkontakt med barna, sier hun og fortsetter:

– Da tenker jeg at vi ikke skal ha noe pandemioppgjør, men pandemien har vist at alle er viktige. Pandemien er lagt bak oss og i år er det den prisdrivende etterspørselen etter Putins invasjon i Ukraina, som er det nye og alvorlige økonomiske bakteppet i årets lønnsoppgjør, også i offentlig sektor, sier Nord.

KAMPKLAR II: I plastmappen i håndvesken er det også et flagg med forbundets logo.

Noen grupper er trukket spesielt frem og har store forventninger, blant annet sykepleierne, som sto midt i pandemistormen og sågar ble kåret til årets navn av Dagbladet i fjor.

Nord sier at det ikke er lærernes eller sykepleiernes tur i år.

– Det er de med de laveste inntektene som rammes mest når bensinprisene går til himmels, når rentene stiger og når prisen på handlekurven går opp. Derfor er det de som må prioriteres i oppgjøret i offentlig sektor i år. De må bruke prosentvis mye mer av sin lønn til de økte kostnadene, enn de som tjener mer, sier Nord.

Hun sier at undervisningspersonell og sykepleiere har blitt prioritert i de senere årene, gjennom ulike tiltak.

– Vi har i de siste oppgjørene tatt en del grep, blant annet knyttet til ny lærerutdanning, hvor undervisningspersonell har fått spesielle tillegg. Vi har også prioritert høyskoleutdannede; sykepleiere og vernepleiere.

Nord understreker at sykepleiere og andre høyutdanningsgrupper også er en del av det store laget, men at profilen på oppgjøret må bli slik at det er de lavtlønte som kommer best ut i år.

KAMPKLAR III: Flagges tres på stangen og på under et halvt minutt er hun tilnærmet klar.

Hun sier det er yrkesfagenes tid for et løft.

– Det er fagarbeidere som over denne perioden som har fått mindre; altså de med fagbrev innen yrkesfagene.

– Du sier det er viktigere å løfte dem enn sykepleiere og lærer i år?

– Ja, vi må løfte i bunnen i år, fordi pris- og renteveksten rammer dem med lavest inntekt hardest. En bensintank, strømregning, en handlekurv og renteøkninger er nå mye dyrere for en lavtlønt å betale enn for de høytlønte, sier hun.

Hun viser til at tilleggene i frontfagsoppgjøret som kom i havn nesten ett døgn på overtid fredag kveld, ble gitt som kronetillegg – fire kroner mer i timen, og et lavlønnstillegg på ti kroner.

– Det oppgjørets sosiale profil viser vei. Når det gis kronetillegg, er det dem med lavest lønn som tjener på det. For en med 400.000 kroner i inntekt er fire kroner timen i tillegg verdt mer enn en som tjener 800.000. I motsetning til prosentvist tillegg, som de med høyest lønn tjener på.

Info Oppgjørsbegrepene Lønnsoppgjør er komplisert. Her er en liten guide til jungelen av begreper: Lønnsoppgjør er enten hovedoppgjør eller mellomoppgjør, annethvert år. I år er det hovedoppgjør. Forskjellen er at det i hovedoppgjør ofte løftes inn tunge prinsipielle saker, som pensjon, mens mellomoppgjør oftest dreier seg om å justere lønningene. Partene i det private oppgjøret er de store arbeidstager- og arbeidsgiverorganisasjonene, anført av de to store, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Landsorganisasjonen (LO). Frontfag. I Norge er det innarbeidet at det er frontfagsmodellen som gjelder. Det vil si at det er utvalgte områder i konkurranseutsatt industri, som skal legge rammene for alle oppgjørene i Norge. Målet med det er at det er tåleevnen til norske industribedriftene som konkurrerer med bedrifter i utlandet, som avgjøre hvor mye lønnsvekst som kan gis. Disse forhandlingene er mellom Fellesforbundet (LO) og Norsk Industri (NHO) Oppgjørsform: Oppgjøret kan forhandles på to måter. Enten samordnet, hvor LO og NHO har hovedansvaret, eller forbundsvist, hvor hvert enkelt forbund/forening forhandler mot hverandre, anført av Fellesforbundet i LO og Norsk Industri i NHO. Kjøpekraft er lønnsvekst minus prisvekst. Konkurranseevne er et mål på hvor godt et lands næringsliv kan hevde seg i konkurransen med utenlandske bedrifter. Reallønn: Dersom lønnen stiger mer enn konsumprisindeksen/prisene, vil reallønnen øke. Staten, KS og Spekter er de store arbeidsgiverorganisasjonene i det offentlige oppgjøret. Spekter er arbeidsgiverforening for private og offentlige eide virksomheter som til sammen har over 238.000 ansatte. De er dominerende innen sektorene helse, samferdsel og kultur. 100 000 jobber i helseforetak, hvor sykepleieren er største gruppe, med 41 000 medlemmer. Vis mer

Nord legger til at de derfor vil prioritere kronetillegg og lavlønnstillegg, fordi de det spesielt treffer kvinner, som ofte jobber i lavlønnsyrker.

KAMPKLAR IV: – Jeg brukte det faktisk ikke for så lenge siden, under en demonstrasjon foran FN-bygningen i Genève, sier Mette Nord.

– Det vil være helt urimelig dersom grupper som fra før har forholdsvis høy lønn, får de største tilleggene. Derfor mener vi også at lønnstilleggene må gis som kronetillegg, ikke som prosenttillegg.

Hun sier det tradisjonelt står i skarp kontrast til Akademikerne – og Unio, som blant annet organiserer lærere og sykepleiere.

– De prioriterer prosenttillegg og lokale forhandlinger, mens vi vil ha sentrale forhandlinger, nettopp for å sørge for utjevning.

– Hvis dere vil prioritere de lavest lønt, hvilke grupper hos dere er det som ikke vil bli prioritert i år?

– Vi organiserer ansatte fra assistenten til masterutdannede. Kronetillegg vil bidra til å løfte i bånn. Og kombinert med lavlønnstillegg, gir det en god sosial profil, i motsetning til Akademikerne og Unio, som tradisjonelt har ønsket prosenttillegg og lokale forhandlinger, fordi de i større grad organiserer høylønnsgrupper.

Viser til Forsvarssjefen

Leder Lill Sverresdatter Larsen i Sykepleierforbundet viser til det som har kommet frem om beredskapsbehovet.

KAMPKLAR V: Lill Sverresdatter Larsen sier beredskap er et av de fremste argumentene for økt sykepleierlønn.

– Det som er synliggjort til de grader under pandemien er manglende beredskap i helsetjenestene, knyttet til enhver krise. Ikke bare pandemi, men antibiotikaresistens – og nå en krig:

– Forsvarssjefen har slått fast gang på gang, senest på lederkonferansen til Norsk sykehus og helsetjenesteforening (NSH) nå nylig, at Forsvaret ikke har noen sanitet av egen betydning. De er i beredskapssammenheng helt avhengig av en sterk sivil helsetjeneste. Vi må ruste beredskapen, sier hun.

– Mangler flest arbeidstagere

Larsen i Sykepleierforbundet sier de er opptatt av helt andre ting enn type tillegg.

– Jeg er opptatt av rene fakta, slik vi ser de der ute; i klinikkene, helsetjenesten og i beredskapen. NAVs tall viser at det området det mangler flest arbeidstagere er innen helse, pleie og omsorg. Og at det er flest sykepleiere som mangles.

Hun sammenfatter slik:

– Skal vi greie å få flere inn i sykepleieryrket, må lønningene opp. Det er egentlig ikke en lønnskamp, men bemannings- og beredskapskamp for å sikre nødvendig kompetanse i hverdag og kriser.

De offentlige oppgjørene har forhandlingsfrist frem mot 1. mai og meglingsfrist langt ut i mai.