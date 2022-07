STØTTER: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum og statsminister Jonas Gahr Støre ved Sogn trafostasjon da de i januar kunngjorde at strømstøtten økte fra 55 til 80 prosent av det som overstiger 70 øre per kwh

Strømstøtten: 80 prosent i januar, februar og mars

Per i dag vil staten dekke 80 prosent av strømprisen over 70 øre per kWh de første tre månedene neste år, ikke 90 prosent som i oktober, november og desember i år.

Det er nemlig det Stortinget har vedtatt, opplyser finansminister Trygve Slagsvold Vedum i et intervju med VG.

– Stortinget har vedtatt 90 prosent i høst og 80 prosent i januar, februar og mars. Men i januar får vi en varig endring av elavgiften i vintermånedene. Med moms vil dette utgjøre en reduksjon på ca. 10 øre for privatkunder. Denne endringen får hele Norge, også de områdene med lav strømpris, nytte av, sier Vedum.

Vedum sier at regjeringen skal ha en gjennomgang av strømstøtten i oktober for å se hvordan den har fungert.

– Mitt inntrykk er at den har vært effektiv og den kom raskt på plass.

STRØM: Mange lurer på hvor høyt strømprisene kommer i vinter. Noen mener de kan bikke over 10 kr per kilowattime i de aller dyreste timene.

– Vil den bli forlenget for januar, februar og mars?

– Skatteendringen forventes fra 1. januar og vi setter ned elavgiften fra januar, noe vi vet har effekt. Det blir strømstøtte også i 2023, helheten må vi komme tilbake til i statsbudsjettet. Så får vi se på opplegget for strømstøtte i neste års statsbudsjett, sier Vedum.

Forslag til statsbudsjett fremlegges for Stortinget i oktober.

Regjeringen vil gjøre en skatteendring som skal gi kraftbransjen mulighet til å tilby billigere fastpris på strøm til bedrifter og husholdninger enn i dag. Den har også startet utredningen av standardiserte og transparente avtaler, herunder fastprisavtaler, for sluttbrukermarkedet.

For månedene januar-mars er elavgiften nesten halvert ved at det er innført en lavere alminnelig sats i disse månedene, som prisjustert er 8 øre per kWh lavere enn i 2021. I tillegg reduseres elavgiften med 1,5 øre per kWh for april – desember.

Dette er ifølge regjeringen en avgiftsreduksjon på henholdsvis 47 prosent om vinteren og 9 prosent resten av året, sammenlignet med 2021.