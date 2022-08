FYLKESLEDER: Ordfører Frode Fjeldsbø tok imot kong Harald da han besøkte Gjesdal i 2019. Nå er han også leder for Arbeiderpartiet i Rogaland, og har vært leder for nettverket for ordførere i partiet.

Ap-ordførere i strømkrise forventer svar i kveld

Ordførere fra Arbeiderpartiet i Sør-Vest forventer å få svar om strømkrisen på et møte med partiledelsen i kveld. Bedrifter kan flagge ut til regioner med lavere strømpris, frykter fylkesleder i Rogaland Ap.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Høye strømpriser har rammet Sør-Norge hardt. Regjeringen sier at de følger situasjonen, men ingen tiltak kommer med det første.

I går gikk Ap-ordførerne i Kristiansand og Stavanger ut mot sin egen regjering med et krav om tiltak, på NRK. Ordførerne ønsker å få på plass en løsning for næringslivet, som ligner strømstøtten.

I kveld skal Ap samle sine ordførere landet rundt til et møte.

– Fra oss ordførere i det aller mest ekstreme prisnivået vil det være et ganske unisont budskap. Det har nå nådd nivåer som de fleste av oss opplever at ikke er til å leve med, hverken på kort eller lang sikt, sier fylkesleder Frode Fjeldsbø i Arbeiderpartiet Rogaland.

Flertallet av ordførerne i Agder og Rogaland er fra de to regjeringspartiene, Ap og Sp.

Møtet i kveld blir ikke arrangert kun for å snakke om strømkrisen, men er en digital samling Ap har jevnlig for sine ordførere. Flere ordførere sier til VG at det er strømprisene som blir det dominerende temaet, og at de vil bruke møtet i kveld til å få svar.

VG har vært i kontakt med Arbeiderpartiet og partileder Jonas Gahr Støre, men foreløpig ikke fått svar.

Se oversikten over strømprisene i dag, oppgitt i øre per kilowatt time.

Frykter utflagging til andre regioner

Fylkeslederen i Rogaland Ap støtter de to ordførerne fra Kristiansand og Rogaland.

– Jeg er enig i det de har sagt. Samtidig vil jeg understreke at regjeringen har kommet med gode løsninger for private og andre deler av samfunnet. Nå er det næringslivet som trenger en løsning, sier Fjeldsbø.

Han peker på den ekstreme ulikheten mellom regionene. Strømmen har kostet ned mot to øre i nord, og mellom tre og fire kroner i sør.

Det kan føre til at bedrifter flagger ut til andre fylker, sier Fjeldsbø.

– Dersom vi har så store forskjeller over tid, så frykter jeg det. Særlig for de bedriftene som har noe virksomhet her og noe et annet sted i landet. De kan flytte dit strømmen er rimeligere, det er en frykt vi har, sier Fjeldsbø.

– Vil du, som fylkesleder i Rogaland, stille krav om en strømstøtte for næringslivet nå?

– Jeg vil være tydelig og det er et budskap jeg vil bringe videre.

STRØMPAKKE: Partilederne og regjeringslederne Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Jonas Gahr Støre (Ap) la fram en strømpakke i januar. Et halvt år senere forventer ordførere i sørvest at de kommer tilbake med en pakke for næringslivet.

Sandnes-ordfører: – Ingen tvinner tommeltotter

VG har snakket med flere ordførere i Rogaland og Agder, som sier at de forventer at regjeringen vil komme med avklaringer i kveld.

– Det haster! Det vet regjeringen, at det haster. Det er ingen som tvinner tommeltotter her, sier ordfører i Sandnes, Stanley Wirak til VG.

Sandnes-ordføreren sier at han har fått forsikringer fra regjeringen om at de jobber for fullt for å finne tiltak for næringslivet, uten at det kommer i konflikt med Norges forpliktelser til EU.

– Jeg forventer at vi får en løypemelding, om hvordan arbeidet ligger an. Alle i partiet er kjempegira på å finne løsninger, sier Wirak.

HASTER: Stanley Wirak er ordfører i Sandnes. De opplever at tradisjonsrike bedrifter trenger støtte.

– Man kan såklart spørre om det burde jobbes enda fortere - hadde det vært enkle løsninger på dette, så hadde man funnet det for lengst. Jeg har god tiltro til at regjeringen ser alvoret i dette her, understreker Wirak.

– Støtter du kollegaene dine i Kristiansand og Stavanger, som gikk ut med et krav om tiltak nå?

– Jeg sier at jeg har tillit til at regjeringen jobber knallhardt for å finne løsninger. Hadde det vært enkelt, hadde de komt på banen for lenge siden. Men, jeg vil understreke at vi må holde oppe presset for å finne løsninger.

Nødvendig med støtte til bedriftene

Hans kollega i Haugesund, ordfører Arne-Christian Mohn (Ap), sier at kommunen ikke har oversikt over hvor mange av bedriftene som vil trenge støtte til å betale strømregningen.

Både statsministeren og energiministeren har varslet at de kan begrense eksport av strøm til Europa.

STOLER PÅ REGJERINGEN: Ordfører Arne-Christian Mohn (Ap) har ikke tro på lettvinte løsninger.

– Det er ingen enkle løsninger her. Dette er en krise hele verden står i. Hvis vi kobler oss fra Europa på en ting, vil vi kunne miste tilgang på andre ting. Vi må stole på at regjeringen gjør det den kan, sier Arne-Christian Mohn.

– Er det behov for en strømstøtte til næringslivet, som flere av dine partikollegaer har tatt opp?

– Det tror jeg absolutt er nødvendig, det sier de (regjeringen, red.anm) også at de jobber med å få til.