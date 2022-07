MILJØKRIGER: Fremmedartene burde passe seg for Aase Lise Rød (89), som bevokter skjærgården ved Bentserød i Sandefjord.

Aase Lise (89) kriger mot stillehavsøsters: − Noen badeplasser er ikke trygge lenger

SANDEFJORD/NØTTERØY (VG) Den uønskede arten er kommet for å bli i Norge. Noen mener den kan bli en verdifull matressurs. Aase Lise Rød foretrekker å hamre løs.

Når lavvannet kommer, tar Aase Lise Rød på seg de rosa strandskoene og går ned til skjærgården utenfor huset sitt, der hun har bodd siden 1954.

89-åringen bruker blikket til å finkjemme fjæra. I hånden holder hun en rusten hammer, og i hodet har hun én enkel tanke:

– Å finne mest mulig for å slå dem i hjel.

Dette forteller Aase Lise Rød da VG møter henne på Bentserød i Sandefjord. Her har hun kjempet en innbitt kamp mot stillehavsøstersen de siste 3–4 årene.

Hun plukker opp et skarpt, solbleket skjell fra vannet, og knuser det i tusen biter.

– Jeg klarer ikke å rive dem løs fra steinene, så derfor slår jeg dem heller i stykker, forteller 89-åringen og vifter med hammeren.

Allerede i år har Anne Lise Rød samlet opp åtte bæreposer med skjell som hun har kvestet nede på stranden. Totalt anslår hun å ha drept flere tusen stillehavsøsters.

89-åringen ble også intervjuet av Sandefjords blad i 2019.

– Det begynte å bli en del oppmerksomhet rundt den, så jeg tenkte at jeg skulle hjelpe til, forteller hun til VG.

Info Stillehavsøsters Kjennetegnes med store, ujevne og skarpe skjell.

Kan leve i over 20 år, og oppnå en maksvekt på mer enn 1,5 kilo.

Har sannsynligvis spredt seg fra oppdrett i andre europeiske land til Norge, men det har også vært begrenset oppdrett av den her til lands.

Finnes vanligvis i dyp på mellom en til tre meter.

Regnes som en delikatesse flere steder i verden. Det er på den andre siden forbundet en viss helserisiko med å spise den, ettersom den kan inneholde bla.a norovirus. (Kilder: Artsdatabanken, Havforskningsinstituttet, Mattilsynet) Vis mer

UTRYDDELSE: Anne Lise Rød anslår å ha drept flere tusen stillehavsøsters.

Tar over kysten

Stillehavsøsters, som opprinnelig kommer fra havet mellom Japan og Beringstredet, har nemlig vært svartelistet i Norge siden den dukket opp her for drøyt femten år siden.

I Artsdatabanken er den vurdert som en art med svært høy risiko. Hovedårsaken er at stillehavsøstersen sprer seg raskt, og at den kan utkonkurrere andre arter som for eksempel blåskjell og flatøsters.

Den er allerede dominerende flere steder i Oslofjorden, og det er forventet at den kan spre seg helt opp til Troms i løpet av de neste 50 årene. Mye fordi havene blir varmere og varmere, som følge av global oppvarming.

Ikke nok med det – stillehavsøstersen kan også danne digre rev som er kjent for å ødelegge badeplasser.

SKARPE: Skjellet til stillehavsøstersen er ofte sylskarpt, og man kan lett kutte seg dersom man er ute og bader.

I 2020 ropte Fredrikstad og Hvaler legevakt varsku om at de fikk inn ti til tyve badegjester som hadde kuttet seg på de knivskarpe østersene på dagene med best sommervær.

Det er spesielt det siste som får det til å rykke i hammerfingrene til Anne Lise Rød:

– Hvis de ligger over hele havbunnen så er det klart at det gjør vondt å tråkke på dem. Jeg tenker mest på ungene, for de leker jo der det er grunt. Noen badeplasser er ikke trygge lenger, sier hun.

89-åringen trekker likevel frem at det er mange frivillige som er flinke til å rydde strendene. Prosjektet «Østersdugnaden» skal blant annet ha fjernet 34 tonn stillehavsøsters i Vestfold og Telemark i fjor.

– Hvis alle gjør litt hver så kan vi holde det fint på strendene, sier Aase Lise Rød, og trasker videre langs stranden.

Bare noen få kilometer unna, i et havnelager på Nøtterøy, ligger tusenvis av levende stillehavsøsters spredt utover i store, blå kar.

Her blir ikke skjellene knust i stykker. I stedet blir de renset og spylt med vann syv dager i strekk, og deretter lagt i pappesker og sendt videre til restauranter og matbutikker rundt om i Norge.

HAVETS FRUKTER: Sjømatselsskapet Norwegian Shores behandler stillehavsøsters som selges videre til matbutikker og restauranter.

Den nye sushien?

Stillehavsøsters er en milliardindustri og blir regnet som en delikatesse på verdensbasis, men her til lands er det fremdeles et nokså uvanlig syn på matfatet.

Robin Kjelseth (35), produksjonssjef i skalldyrselskapet Norwegian Shores, tror det er i ferd med å endre seg.

– Da sushien først kom, så ville ikke folk spise rå fisk. Dette kan fort bli det samme, sier han.

– I sjømatnæringen har alle stort sett lyst til å drive med fisk. Jeg hadde lyst til å gjøre noe annet.

Han løfter en av de blå baljene ut av vannet, og tar det med seg inn på pakkerommet. Før de pakkes ned i pappesken, banker han forsiktig i dem for å dobbeltsjekke at de fremdeles er i live.

DELIKATESSE: Stillehavsøsters omsettes for flere milliarder kroner på verdensbasis hvert år.

Etter å ha blitt spurt om hvordan det smaker, har ikke Kjelseth mangel på lovord å komme med:

– Helt ferskt så er det litt geléaktig i munnen, og så er det masse smak av sjøvann, men samtidig bittert og litt syrlig.

– Ettersmaken kjennes nesten ut som smør som legger seg i munnen, det er kjempegodt, sier produksjonssjefen.

Mattilsynet har på sin side advart om visse risikoer med å spise stillehavsøsters, blant annet fordi de kan inneholde norovirus og algetoksiner.

Produksjonssjefen forklarer at de øker skylletiden til opptil 28 dager om vinteren, da det er mer norovirus i omløp.

ØSTERS: – I sjømatnæringen har alle stort sett lyst til å drive med fisk. Jeg hadde lyst til å gjøre noe annet, sier Robin Kjelseth (35).

Det er ikke lov til å drive med oppdrett av stillehavsøsters i Norge. Produsentene er dermed avhengige av å få tillatelse til å høste det inn, forteller Kjelseth.

– Vi tar en god del prøver der vi tester for ekoli, norovirus, algetoksiner og en del annet, og ut fra det får vi et område der vi kan sanke innenfor et visst tidsrom.

– Da handler det om å sende mest mulig folk, legger han til.

TESTES FOR VIRUS: Stillehavsøstersen må gjennomgå strenge kvalitetsprøver før de kan selges på butikken.

Innhøstingen har bidratt til at flere steder i nærområdet er blitt rensket for stillehavsøsters, ifølge Kjelseth:

– I Færder nasjonalpark er det lite igjen. Det har heller ikke kommet tilbake, så langt vi har sett.

Det er heller ikke bare mennesker som plukker og spiser stillehavsøsters i området.

Det er nemlig livretten til kjendishvalrossen Freya, som har herjet i Oslofjorden i sommer. Havforskningsinstituttet har av denne årsak omtalt henne som en «miljøforkjemper».

– Noen områder blir du ikke kvitt stillehavsøstersen i, men du kan holde den i sjakk. Men da er det et krav at noen som oss er der og plukker mengder, sier Kjelseth.

Måkene lar være

Anne Lise Rød har allerede gjort unna mesteparten av strandryddingen for i år. Hun pleier nemlig å hamre løs på stillehavsøstersen om våren – slik at de ikke rekker å formere seg i sommerhalvåret.

Hun har foreløpig ingen planer om å ha den omstridte delikatessen på tallerkenen.

– Jeg pleier å kaste innmaten ut i havet igjen, men måkene spiser det ikke. Og de spiser jo alt. Hvis ikke de vil ha det, så vil ikke jeg ha det heller, sier 89-åringen.

– Hvis folk spiser dem så blir man jo kanskje kvitt dem. Men da er det andre som får gjøre det, ikke meg, legger hun til.

Rød og familien har i stedet funnet et annet kreativt bruksområde for stillehavsøstersen. De bruker den til å bli kvitt en annen «uønsket art» på familiegården.

– Vi kjører gravemaskinen over skjellene, og bruker dem til nyplanting av epletrær. Jordrottene liker ikke å kutte seg når de graver i røttene, sier 89-åringen.

– Hvor lenge kommer du til å holde på med hammeren da?

– Jeg tror ikke det blir så lenge, med tanke på alderen min.

– Jeg blir 90 år i mars, og da er sesongen i gang igjen, hvis jeg lever, sier hun.

