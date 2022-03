IKKE KLAR FOR HELG: På mandag starter det viktigste møtet for neste års statsbudsjett. Statsminister Jonas Gahr Støre gjør seg klar for helgejobbing, ikke helgekos.

Støre vil satse mer på sikkerhet – deler av løftene fra Hurdal kan bli satt på vent

STATSMINISTERENS KONTOR (VG) Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier han forstår bekymringen som stigende priser og krigen i Ukraina fører med seg, men advarer mot å pumpe ut oljemilliarder for å kompensere for prisveksten.

Samtidig går han langt i å slå fast at den økonomiske situasjonen nå er en helt annen enn da Hurdal-plattformen ble laget i oktober – og at løfter derfra må settes på vent når forsvar og beredskap skal prioriteres.

– Det som er på toppen av min liste nå er trygg økonomisk styring, sier Støre til VG.

Det blir ikke mye fritid denne helgen, bekrefter han. Det er fredag ettermiddag, og Støres nærmeste medarbeidere spiser boller i foajeen på Statsministerens kontor. Sammen skal de bruke helgen på å forberede seg til mandagens budsjettkonferanse.

– Dit vil ikke jeg

Der skal hovedlinjene for 2023-budsjettet legges. Samtidig er verden, og økonomien, i rask endring. Mat, strøm og drivstoff er blitt betydelig dyrere, og krigen i Ukraina gjør at fremtiden er mer usikker. Både for staten og husholdningene.

– Jeg skjønner godt at folk er bekymret for lommeboken nå, sier Støre.

– Det er en prioritet for denne regjeringen å stille opp for folk med lave og vanlige inntekter. Hvis vi gjør det feil, så kan vi ende opp med motsatt resultat, nemlig at det rammer vanlige folk med middels og lavere økonomi. Dit vil ikke jeg.

FORBILDE: En byste av den tyske sosialdemokratiske kjempen Willy Brandt, som Støre mottok da han fikk Brandt-prisen i 2013, har fått prominent plass bak Støres skrivebord på kontoret.

Feil valg

I takt med de galopperende strøm-, olje- og gassprisene, har statens inntekter økt kraftig. Men det er feil å tro at vi kan bruke de store ekstrainntektene for å demme opp for de negative utslagene for folk og bedrifter, sier Støre.

– Vi må gjøre valg, og ikke falle for fristelser om å bruke store penger feil, på måter som vil ramme vanlige folk, og særlig de som har svakest økonomi.

– Hva kan være et eksempel på et feil valg?

– Nå har norsk økonomi høy aktivitet og lav ledighet, med press på priser og lønninger. Et feil valg nå er hvis vi tenker at midlertidige høye inntekter som kommer til det norske pensjonsfondet kan brukes inn i norsk økonomi nå.

OVERVÅKNING: Økt beredskap vil spise av det økonomiske handlingsrommet fremover. Her er Støre på omvisning i overvåkningsflyet P-8A Poseidon på Evenes forrige uke.

Frykter renteøkning

– Vi har god kunnskap om at to ting vil skje: Det første er at renten vil gå raskere opp. For en vanlig familie, med litt over fire millioner i lån, så kan det bety over 30.000 kroner i økte renter i året. Det er en større smell enn økte matvarepriser eller drivstoffpriser, og det må vi unngå, advarer statsministeren.

Han peker også på at kronen kan komme under press.

– Det andre er at om vi trykker for mye på gassen, så vil det styrke kronekursen. Det vil gå utover norske bedrifter som konkurrerer internasjonalt.

– La oss snakke sant

Støre advarer også mot å se seg blind på de økte inntektene.

– La oss snakke sant om Norges økte inntekter. Det som er sant er at vi får inntekter når energiprisene går raskt opp. Men Norge er en nasjon som har et pensjonsfond som merker den andre siden av dette, nemlig at verdipapirmarkedene faller, sier han og legger til:

– Per i dag er det vanskelig å si hvordan dette regnestykket ender opp. Siden nyttår har pensjonsfondet tapt opp mot 1000 milliarder kroner.

Derfor vil Støre holde igjen overfor de mange velmente forslagene om å bruke de 1500 milliardene kroner som det er beregnet at Norge vil tjene på grunn av økte oljepriser som følge av Russlands invasjon av Ukraina.

Miljøpartiet de Grønne vil gi alt til nettopp Ukraina, mens Støres egen klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) vil bruke det svimlende overskuddet på grønn omstilling.

– Mange av forslagene er gode, og forslagene kan man nikke til ett og ett. Men summen kan ende opp med å ramme økonomien til folk, og det krever at vi legger stor vekt på å være ansvarlige, svarer Støre.

ENKLERE TIDER: Støre og finansminister Trygve Slagsvold forhandlet frem regjeringens prioriteringer på Hurdal i fjor høst. Nå ser verden annerledes ut.

Utsette løfter

I Hurdalsplattformen fra oktober la regjeringen frem en rekke løfter og satsinger for de neste fire årene.

Men: Som i tidligere regjeringsplattformer, har også Støre & co. «sikret seg» ved å legge inn følgende formulering:

«I hvor stor grad vi lykkes med å nå målene, vil avhenge av det økonomiske handlingsrommet.»

– Er vi allerede der at du ser at mye av det som står i plattformen blir krevende?

– Det er en god og ambisiøs plattform med mål som strekker seg mot 2025. Men når vi er der vi er i dag, så blir det regjeringens ansvar å sørge for trygg økonomisk styring. Da er det noen satsinger vi må skyve på. Det er ikke til å komme utenom.

– Vet du noe om hvilke?

– Jeg har en idé om det, men det skal vi gjøre på en god og sosial måte, sier Støre.

Han trekker frem beredskap og sikkerhet som områder regjeringen må bruke mer penger på fremover, enn hva man så for seg da man satt på Hurdal i oktober.

– Når vi har krig i Europa, må vi vurdere nye utfordringer som følge av det og finne rom til nødvendige satsinger i budsjettene våre. Det handler blant annet om beredskap og sikkerhet, og hjelpen vi må gi ukrainske mennesker som flykter fra krig.