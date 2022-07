UBRUKTE KJOLER: Therese Cronelöv, med sine to døtre Emilia og Nicole, holder opp kjolene de skulle ha brukt i bryllupet.

Bruden mistet sitt eget bryllup etter SAS-kansellering

Therese Cronelöv skulle ha giftet seg hjemme i Sverige lørdag. Det var bare ett problem – bruden selv satt streikefast i Spania.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Når VG snakker med Cronelöv søndag kveld er hun ennå ikke kommet seg hjem fra det som skulle vært en toukers ferie i Spania.

Ferien begynte som en familietur sammen med en venninne, deres kjærester og barn. Etter en uke dro mennene hjem, uten problemer. Venninnene skulle være igjen en uke til i den spanske solen, med returbilletter onsdag 6. juli.

Da SAS-streiken ble et faktum begynte uroen å melde seg hos Cronelöv. Hun gikk inn på flygingen sin hos SAS, og som fryktet sto det at det var fare for kansellering.

Venninnene hadde ikke fått noe melding om dette, hverken fra SAS eller byrået reisen var booket gjennom. Cronelöv ringte bookingselskapet og sa at de måtte komme seg hjem senest 9. juli, som var datoen for hennes eget bryllup.

Byrået ville ikke endre bestillingen ettersom flyet ikke offisielt var kansellert, fortalte de – og uansett var det ingen reiser før den tiende.

– Det går ikke, vi har et bryllup vi skal holde. Jeg skal stå der den niende, sa Cronelöv til agenten på telefonen.

– Jeg måtte ringe rundt til alle gjestene mine og si at det ikke ble noen vielse. Det er mange fra gjestelisten som måtte hoppe av etter at vi byttet dato. Broren min får ikke deltatt siden han skal på ferie.

OPPGITT: Therese Cronelöv har måttet ta mange og lange telefonsamtaler de siste dagene. Hun forteller at hun var vært både stresset og forbannet.

Ny usikker dato

Etter en rekke telefonsamtaler og omjusteringer skal paret gifte seg lørdag 16. juli, om kun seks dager.

– Men vi er fortsatt i Spania så jeg vet ikke om vi kommer oss hjem, sier Cronelöv.

Flyet som hun og reisefølget skulle tatt søndag ble også kansellert og da de forsøkte å finne bookingen, var den borte. Nå fortalte bookingbyrået at de ikke lenger kunne hjelpe til, men at de måtte ringe SAS.

– Da blir man jo veldig stresset og forbannet. Det kom mange stygge ord ut av munnen vår til denne agenten.

Er flyet kansellert? Dette har du krav på:

Ingen kontakt

– Hvordan har du opplevd kommunikasjonen med SAS?

– Det er oss selv som har funnet flynummer for å se om reisen er kansellert eller ikke. Vi har ikke fått noen oppdateringer på hva som skjer. At man skal sitte i åtte timer i telefonen bare for å komme frem til SAS, det er jo helt sinnssykt.

Pressesjef Tonje Sund i SAS forteller søndag kveld at telefonlinjene er åpne, men at det er enorm pågang.

– Det er vanskelig å komme i kontakt med oss akkurat nå, og sånn skal det ikke være. Det er store mengder passasjerer som er berørt. Det er ventetid og det beklager vi virkelig.

Flere SAS-kunder reagerer – se video:

Flyr i morgen

Reisefølget på to voksne og fire barn skal etter planen fly fra Alicante til Sverige mandag, med en mellomlanding i Palma. Kun det siste av de to flyene er et SAS-fly.

– Blir vi fast i Palma da vet jeg ikke hva jeg gjør. Jeg er ekstremt flyredd, så om jeg skal være fast på en flyplass ... Cronelöv grøsser nærmest av tanken.

Nå sitter reisefølget i et feriehus i Spania. Utleieren av huset har latt dem bo der til de kommer seg tilbake til Sverige ettersom huset står tomt frem til starten av August.

– Det er jo bare å takke gudene for at vi har tak over hodet. Alle har vært ekstremt hjelpsomme når de har fått høre min lille historie, sier Cronelöv.

Full ordkrig: SAS-pilotene vil ikke hente flere charterturister hjem

SLITNE: Det svenske reisefølget er fortsatt i Spania da VG snakker med Cronelöv søndag kveld.

Hjemlengsel

Cronelöv har hatt mange ekstra utgifter på grunn av kanselleringen. I tillegg til hus, leiebil og ombookinger føler hun at hun må dra på utflukter og handle med barna for at de skal holdet humøret oppe.

– Som forelder så forsøker man å være rolig, sier hun.

– Men den eldste datteren min er så pappagalen at hun synes det er utrolig vanskelig være borte fra pappaen sin.

Mandag morgen klokken 06 skulle Cronelöv vært tilbake på jobb. Heldigvis har sjefen hennes vist forståelse for situasjonen.

– Sjefen min er gull verdt. Han forstår at dette ikke er min feil. Ingen av oss kan trylle og ingen av oss har et eget fly vi kan ta hjem.

NYTT BLEKK: Therese Cronelöv tatoverte forlovedens navn på fingeren. Egentlig skulle hun ha tatovert en giftering med datoen for bryllupet.

Tatoverte nesten feil dato

For noen få dager siden, før flykaoset startet for fullt, skulle Cronelöv ha tatovert en giftering med datoen for bryllupet. Da hun så at flyet sto i fare for å bli rammet av streiken, avlyste hun timen.

– Jeg turte ikke å gamble på det. Takk gud for at jeg ikke tatoverte en dato, sier hun.

– Da kunne jeg sett på den og tenkt på hvor mye jeg bannet den dagen og på hvor sur jeg var.

Hun valgte likevel å la seg tatovere i dag – men lot datoen utebli.

– Går alt som det skal så er vi i Sverige natt til tirsdag. Når jeg får møte samboeren min så kan vi le av det, sier Cronelöv.

– Og på lørdag gifter vi oss.