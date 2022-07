PUKKEL: Kjønnsmoden hannfisk av arten har en pukkelliknende fasong på ryggen, derav navnet pukkellaks.

Norske selskaper redder villaks med digital «passkontroll»

BODØ (VG) Klargjør seg for pukkel-laks invasjon med kunstig intelligens. Et norsk selskap står bak den smarte fiskefellen.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Se for deg at systemet i passkontrollen der fjeset ditt skannes, også kunne blitt brukt for å skille ut uønskede arter i naturen.

Enkelt forklart er det nesten et slikt system Berlevåg jeger – og fiskeforening nå har fått montert i Storelva.

Den berømte fiskeelven helt nordøst i landet er plaget med at den fryktede pukkellaksen og rømt oppdrettslaks legger seg til i elven der villaksen skal svømme. Inntrengerne kan både fortrenge den dyrebare ville Atlanterhavslaksen, forstyrre gytingen og ha med seg sykdomsorganismer, ifølge Norsk institutt for naturforskning (NINA).

INSTALLERING: For to uker siden ble den 12 meter lange «passkontrollen» for laks installert i Berlevåg-elven Storelva.

Plastkonstruksjonen Bodøselskapet Troll Systems har laget, leder all laks i elven inn i en tunnel.

Ved en port møter fisken den biometriske «passkontrollen» som enten gjenkjenner det som villaks, og slipper den videre, eller oppdager at det er pukkel- eller rømt oppdrettslaks, og «fengsler» fisken i et bur. Halen er en av trekkene som avslører den uønskede fisken.

Hver dag røktes buret av en vokter som ser til at den utplukkede laksen som er sortert ut, blir avlivet og fjernet.

1 / 3 SELSKAPET BAK: Bodøselskapet Troll driver med avanserte plastkonstruksjoner og roboter til lands og til vanns. forrige neste fullskjerm

Pukkelvekst

Utfordringen med pukkellaks har blitt større i norske elver etter 2000-tallet, særlig gjelder dette i Finnmark.

I 2017 ble det registrert pukkellaks i mer enn 100 norske lakseelever og i enkelte elver har antall individer vært høyt.

I 2019 ble det rapportert 10,5 tonn, hvorav det meste i Finnmark. Det var spesielt mange pukkellaks i 2021, hovedsakelig i nord, rapporterer NIVA.

Fordi pukkellaksen har en toårig syklus ser laksefiskere med gru frem mot 2023, når det er forventet å bli et toppår for arten.

GJENKJENNER: En villaks slipper gjennom kontrollen, mens en pukkellaks eller rømt oppdrettslaks, blir tatt ut av elven.

Direktesendt laks

Systemet som for tre uker siden ble fraktet den 1240 kilometer lange kjøreturen på vogntog opp fra Bodø til Nordøst-Finnmark er unikt i sin klasse.

Den 12 meter lange konstruksjonen er verdens første sorteringssystem for laks der man benytter kunstig intelligens.

Bedriften med 12 ansatte har i samarbeid med kinesiske Huawei og det norske kommunikasjonsteknologiselskapet Simula Consulting bygget en konstruksjon som de håper kan hjelpe med å bevare artsmangfoldet vi har i norsk natur.

– Det er et utrolig spennende prosjekt, fordi det kan gjøre en så stor forskjell. Det å utvikle utstyr som kan bidra til å bremse en varslet biologisk katastrofe er vel noe av det mest meningsfylte vi kan drive med, sier Rune Røstad, daglig leder for Troll Systems, når VG besøker han på kontoret i Bodø.

VG får se webkameraet som sender direkte fra Storelva i Finnmark til kontrollrommet i Bodø.

Berlevåg jeger- og fiskerforening er de første i verden til å ta systemet i bruk, og er svært fornøyde.

– At vi har fått dette anlegget er helt vanvittig bra! Et slikt silingsanlegg vil spare oss for enormt med arbeid når det kommer til utsiling av pukkellaksen. Det er helt vilt arbeidskrevende hvis du skal gjøre det manuelt, forteller Geir Kristiansen, leder i Berlevåg jeger- og fiskerforening, på telefon til VG.

FISKE: Folk reiser langveis fra for å oppleve laksefiske i Norge.

Frykter sykdom

Lederen for Berlevåg jeger og fiskeforening forteller med alvor i stemmen hvor viktig det er for dem at ikke pukkel – og oppdrettslaksen blander seg med den verdifulle villaksen.

– Vi vil ikke gamble med laksen som er i våre elver. Vi er redd for at pukkellaksen tar med seg sykdom. Når den dør, øker nitrogennivået i våre vassdrag. Vi er veldig redde for at laksen vår ikke tåler det, særlig med tanke på all pukkellaksen vi forventer neste år, forteller fiskeren til VG.

Oddetallsstammen av pukkellaksen er den man virkelig frykter, forklarer Geir Kristiansen i Berlevåg, og viser da til neste års forventede «invasjon».

– Vi er redd for at pukkellaksen kan bety er døden for villaksen. Da vil vi sitte med 4–500 lakseelver i Norge som er død i løpet av noen få år, forklarer fisker Kristiansen på telefon fra Finnmarksbyen.

KONTROLL: Via webkamera kan Rune Røstad, daglig leder for Troll, følge laksen i Storelva.

Aktiver kart

– Mange som ringer

Hos Troll i Bodø sier sjefen at selskapet er glad for å jobbe i spennet mellom en internasjonal teknologi-gigant og den fantastiske dugnadsgjengen i Berlevåg.

Han er overbevist over at motivasjonen for alle er å bevare naturen og sikre at vi i Norge har laks nok til både økosystemet og fiskeentusiaster, i all overskuelig fremtid.

Reaksjonene fra fiskere rundt om i landet har ikke latt vente på seg.

– Det er ganske mange som ringer nå, ja, smiler han.

I Berlevåg er takknemligheten stor for de nye anlegget i Storelva.

– Vi er vel de eneste i Europa, eller kanskje verden, som kan si at vi har full kontroll over elven. Vi vet akkurat hva vi får inn, av antall og størrelse, sier fiskelagsleder Geir Kristiansen fornøyd.