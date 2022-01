Sylvi Listhaug om Stoltenberg-kontakt: − Det ligner en farse

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) avviser at han har snakket usant i offentligheten om kontakten han hadde med Jens Stoltenberg om jobben som sentralbanksjef. Frp-leder Sylvi Listhaug mener saken begynner å ligne en farse.

Jonas Gahr Støre har kommet under lupen fordi han svarte «Nei» da en reporter for NTB i desember spurte statsministeren om han hadde diskutert eller hatt en samtale om stillingen med Jens Stoltenberg.

I januar svarte han derimot til TV 2 at temaet var nevnt mellom dem på en skogstur sammen i Oslo i oktober.

Støre har opplyst at han ikke anså denne kontakten som en samtale, fordi han avviste å snakke om temaet da Stoltenberg nevnte jobben.

VG spurte statsministeren om kontakten og hvordan han har referert til den i offentligheten på vei inn til Stortingets spørretime klokken 10.

– Snakket du usant?

– Nei, aldri usant, kvitterte Støre til VGs reporter.

– Ligner en farse

Etter Stortingets spørretime hadde Frp-leder Sylvi Listhaug en rekke ubesvarte spørsmål om kontakten.

– Han sier jo det at de har hatt kontakt. At dette har vært et tema. Det jeg ønsker svar på nå er hvorvidt det har vært annen kontakt utover den datoen der, der det var et tema, sier Listhaug til VG. Hun legger til:

– Jeg registrerer at det har vært omtalt i mediene at det har vært en middag hos Knut Brundtland der dette har vært et tema. Det er klart, for prosessens skyld, at det er viktig at han legger alle kort på bordet om den kontakten som har vært.

Listhaug mener situasjonen «ligner en farse».

– Det er viktig at vi ser på kontakt med andre statsråder. Det ligner mer og mer på en farse når vi ser at stadig flere statsråder skal ha en habilitetsvurdering i Justisdepartementet. Det sier litt om utfordringen her.

– Vi har Vedum som er finansminister og ansvarlig for departementet som er ansvarlig for denne saken. Har det vært kontakt mellom Vedum og Stoltenberg?, spør hun.

På spørsmål om det kan gå ut over tilliten til Norges Bank med Stoltenberg som sentralbanksjef svarer Listhaug:

– Det er det vi er bekymret for i og med at han har en så tett binding til landets statsminister og det politiske systemet. Det er klart at det er viktig at Norges Bank er uavhengig, og at det oppfattes sånn, både i Norge og ikke minst ute.

– Vi har et oljefond det er utrolig viktig å forvalte på en god måte, og det er viktig at det fremstår som at Norges Bank er uavhengig.

– Vil det være klokt av Stoltenberg å trekke sitt kandidatur?

Når han ser hvilken motstand det er her på Stortinget så er det noe han kan vurdere i hvert fall. Det får bli opp til han, sier hun og legger til:

– Vi har behov for å få svar fra Støre og fra andre statsråder om hvilken kontakt det har vært i denne saken.

Listhaug mener hele prosessen nå blir stilt i et underlig lys.

– Det som har kommet frem i avisene setter dette i et veldig underlig lys. Det ser ut som kameraderi her, det ser ut som om det er middager på bakrommet, at det er kontakt mellom aktører som skal avgjøre det her. Det ser ikke bra ut. Jeg tror det er det vanlige folk stiller seg spørsmålstegn ved.

VENNER: Tidligere Ap-statsminister og nåværende NATO-sjef Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre (Ap) har vært venner i mange år.

Samtale?

NTB publiserte tirsdag en ordrett transkripsjon av intervjuet:

«– Har du diskutert stillingen som sentralbanksjef med Jens?

– Nei.

– Nei. Så dere har aldri hatt noen samtale om det?

– Nei. Da dette dukket opp i mediene, at han kunne være aktuell, som en spekulasjon, så tok jeg kontakt umiddelbart med regjeringsråden og sa at hvis det skulle skje, som jo ikke jeg hadde fått bekreftet, så vil jeg som statsminister ikke kunne delta i behandlingen av det.»

KRITISK: Frp-leder Sylvi Listhaug.

– Hvilken uttalelse er feil?

Frp-leder Sylvi Listhaug har stilt statsministeren et skriftlig spørsmål i Stortinget om de motstridende uttalelsene i offentligheten.

Statsministeren har både opplyst at han har snakket med Jens Stoltenberg om stillingen som sentralbanksjef, og at han ikke har snakket med Stoltenberg om dette.

Hvilken uttalelse fra statsministeren er feil?», spurte Listhaug i det skriftlige spørsmålet i Stortinget.

Onsdag kom statsministerens skriftlige svar.

«Jens Stoltenberg og jeg har vært nære venner gjennom mange år. Da jeg ble statsminister, meldte jeg derfor raskt fra til regjeringsråden om at jeg ville være inhabil dersom Stoltenberg skulle være aktuell for stillingen som sentralbanksjef, slik flere medier meldte om.», skriver han blant annet i svaret.

Statsministeren utdyper at han og Stoltenberg gikk en tur sammen i skogen i Oslo 24. oktober i fjor.

«Underveis på turen nevnte Stoltenberg at han kunne være interessert i stillingen som sentralbanksjef. Jeg sa da at dette var et tema vi ikke kunne snakke om fordi jeg er statsminister og i lys av vårt vennskap ville være inhabil dersom det ble aktuelt. Vi skiftet da tema, og stillingen som sentralbanksjef har ikke blitt berørt i vår kontakt siden.», skriver han.

Støre forklarer også hvorfor han svarte «Nei» da NTB stilte han spørsmål om han og Stoltenberg hadde snakket om stillingen.

VENNER: Norges statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og tidligere statsminister og nå NATO-leder Jens Stoltenberg har vært nære venner i mange år.

«Fordi jeg nettopp aktivt unngikk å snakke med Stoltenberg om hans mulige kandidatur, svarte jeg nei da NTB spurte om jeg hadde hatt en samtale med Stoltenberg om stillingen.»

Støre skriver også:

«Da TV2 i januar spurte om jeg på noe tidspunkt hadde snakket eller kommunisert med Jens Stoltenberg om stillingen, var det likevel naturlig å opplyse om kommunikasjonen 24. oktober, selv om jeg altså umiddelbart hadde gjort det klart at dette var et tema Stoltenberg og jeg ikke kunne snakke om.»

Nato-sjef Jens Stoltenberg vil ikke kommentere det politiske bråket rundt hans kandidatur som ny sjef i Norges Bank.

– Jens Stoltenberg leder i dag møtet i Nato-Russland-rådet før han reiser til EUs forsvarsministermøte i Frankrike. Han deltar ikke i debatten om ansettelsen, opplyser hans pressekontakt Sissel Kruse Larsen til VG.

Stoltenberg habil

NATO-leder og tidligere statsminister Jens Stoltenberg har søkt om jobben som sentralbanksjef i Norges Bank.

I den forbindelse har det blitt stilt spørsmål om habiliteten mellom Jonas Gahr Støre og Jens Stoltenberg - som har vært venner i årevis.

Tirsdag ble det kjent at justisdepartementet ikke mener at vennskapet fører til at Stoltenberg vil være inhabil til å behandle aktuelle saker som sentralbanksjef.