MØTER: Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap), her på vei inn i et møte for å diskutere strømstøtte til bedrifter med LO og NHO forrige uke.

Næringslivet uenige om strømstøtte: – Dette er helt akutt

Mens forhandlingene om en strømstøtte til bedriftene pågår, vokser frustrasjonen i næringslivet. Men heller ikke bransjen er enige om hva som er den beste løsningen.

Publisert: Nå nettopp

– Det var ingen som kunne forutse at strømprisen ville tidoble seg. Stat og kommune vasser i penger fra strøm og gass , mens det er familier og bedrifter som har betalt. La bedriftene beholde en liten del av det de betaler inn, sier Kristin Krohn Devold i NHO reiseliv.

Både hun og Petter Haas Brubakk i NHO mat og drikke reagerer på næringsminister Jan Christian Vestres bekymringer rundt en strømstøtte til bedriftene. De er utålmodige, og krever en støtteordning.

Næringsministen advarte mot overoppheting av økonomien, og mot at at skattebetalerne skal bli en forsikringskasse for bedriftene.

Men hvordan en slik ordning kan se ut, splitter ikke bare partiene på Stortinget. Også i bransjen er det sprikende meninger om hva bedriftene trenger nå.

– Virker på husholdninger

Devold i NHO reiseliv har flere ganger krevd at regjeringen kommer opp med en strømstøtteordning for bedriftene. Både hun og Brubakk i NHO mat og drikke sier det er på overtid.

– Dette er helt akutt. Nå må bedrifter vurdere om de må stenge enkelte dager og måneder, sier hun til VG.

Tidligere denne uken avviste SV en generell strømstøtte. De tar i stedet til orde for en låneordning, energisparingstiltak, og flere fastprisavtaler. Det har blitt møtt med kraftige reaksjoner fra Høyre, og fra Frp som har bedt regjeringen droppe SV i strømforhandlingene.

Devold sier NHO har spilt inn en modell til regjeringen - men vil ikke utdype detaljene. Samtidig avviser hun at det er nok med en låneordning knyttet opp mot mer støtte til energieffektivisering.

– Det viktigste er at det er et rent støtteelement, sånn at man får refundert en del av strømprisen. Det har vi sett at virker på husholdninger, og det kan også gjøres for bedrifter, sier Devold.

Hun understreker at hun er veldig bekymret når det snakkes om å løse situasjonen gjennom en låneordning.

– Regjeringen har fått til dette for private familier. Det går an å lage en ordning som likner, og samtidig hindrer misbruk, sier hun.

Heller ikke Brubakk det ikke hoder med tiltak som låneordninger.

– Jeg mener det ikke vil avbøte de grunnleggende problemene hvor spesielt forskjellene mellom regionene, og produksjonen med disse kostnadene, ikke lar seg forsvare.

UTÅLMODIG: Petter Haas Brubakk i NHO mat og drikke.

Vil ha en annen modell

Men en låneordning slik SV peker på, ligger ikke langt unna det Virke har foreslått. De organiserer mange av de mindre bedriftene som sliter med å betale strømregningen nå.

Stian Sigurdsen, direktør for samfunnspåvirkning, skriver til VG at de jobber hardt for strømstøtte - og at de mener det må gjennomføres på en måte som bidrar til at næringslivet kan komme styrket ut av krisen.

– Derfor har vi tatt til orde for at virksomhetene som sliter må få hjelp til å håndtere regningene samtidig som det stimuleres til en storstilt energieffektivisering, sier han.

– Støtten kan gis på flere måter, enten i form av lån som kan gjøres om til tilskudd ved enøkinvesteringer, eller ved at det gir tilskudd med vilkår om slike investeringer. Vi er ikke låst til en konkret løsning, men den må også innrettes slik at den ikke fører til at rentene øker raskere enn de ellers ville gjort. Det ville rammet økonomien til virksomhetene hardt.

VANSKELIG: Stian Sigurdsen i Virke sier en strømstøtte til bedriftene må lages på en måte som ikke gjør situasjonen verre.

Sigurdsen skriver at det også må bli mulig å inngå flere avtaler om gunstige fastpriser, at støtten til energieffektivisering må økes, og at det må lages ordninger for de som driver i leide lokaler og derfor har begrensede muligheter til å innføre Enøk-tiltak.

– Virke har også mange medlemmer som er bundet av kontrakter med det offentlige som trenger kompensasjon for de økte strømutgiftene, som for eksempel frivillige, ideelle og museer, sier han.

Han sier han har forståelse for næringsministerens bekymringer, blant annet at en ordning kan bli konkurransevridende - altså at den kan gi noen urettferdige eller tilfeldige fordeler.

– Det er et ekstremt vanskelig og komplekst bilde med mange vanskelige avveininger, og det er derfor vi er så opptatt av å finne de løsningene som bidrar til å forkorte krisen, ikke forlenge den.

Provosert av Vestre

Brubakk i NHO mat og drikke sier han ble provosert av å lese næringsminister Jan Christian Vestres bekymringer rundt strømstøtte til bedriftene i VG.

– Jeg er enig i at det ikke er lett. Enhver løsning vil antakelig ha noen svakheter som ikke minst kommer til å medføre at mange bedrifter som sliter blir skuffet. Men jeg savner et større engasjement for å forstå og løse en situasjon som er veldig krevende når vi får så store strømforskjeller internt i landet. Det skaper en situasjon som ikke er holdbar for de bedriftene jeg representerer, sier han.

Han viser til VGs kart over strømprisforskjellene i Norge.

– Dette er den beste illustrasjonen på at hvis du skal konkurrere mellom den ene eller andre sonen i det kartet, og energi utgjør mye av produksjonskostnadene, så blir det så konkurransedrivende for mange av våre medlemmer at det ikke er holdbart.

LO: Må være veldig avgrenset

NHO-sjef Ole Erik Almlid har sagt til VG at mens de ofte kommer med krav utad for å presse frem løsninger, er ikke dette en slik sak. Grenseoppgangene er vanskelige, sier han.

– NHO sentralt har ikke flagget hva slags modell man må ha her. Er det ulike meninger også hos dere?

– NHO ønsker en treffsikker størmstøtteordning som har tilbakevirkende kraft og som må gjelde fra september, slik Ole Erik Almlid tar til orde for her. Dette er en løsning både NHO Mat og Drikke og NHO Reiseliv støtter fullt ut, svarer Brubakk.

Sjeføkonom Roger Bjørnstad i LO utelukker ikke en støtteordning, men sier den i så fall må være veldig avgrenset.

– En ordning tilsvarende det husholdningene har er helt uaktuelt. Bedrifter som har dekket inn utgifter ved å øke prisene til kundene, betaler utbytte eller går med store overskudd, kan jo ikke også få strømstøtte, sier han.

– Det går ikke an å bare rette det inn mot bransjer heller, for man må eventuelt se på økonomien i de bedriftene som trenger strømstøtte.