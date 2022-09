STRØMGLEDE: Produktutviklerne Frank Hopen i Sevan SSP, Erling Ronglan i Ocean Power og Tom Johansen i Siemens Energy lokker med et nytt produkt som kan gjøre at Norge beholder mer strøm på land.

Ny teknologi: − Kan gi lavere strømpris

STAVANGER (VG/E24) De har utviklet et flytende kraftverk med CO2- fangst og lagring, som de mener kan gjøre at plattformene på norsk sokkel ikke trenger å hente strøm fra land.

Det pågår en kraftig klimakamp i Norge, hvor de fleste partier mener vi må elektrifisere plattformene på norsk sokkel med strøm fra land, for å klare å nå klimamålene.

– Vi kan tilby en metode allerede fra 2026-2027, med mobile kraftverk, som kan fange CO₂-en som i dag slippes ut fra plattformene, sier prosjektansvarlig Erling Ronglan.

Sammen med Sevan, Siemens Energy, Pier og Kanfa har de gått sammen i Blå Strøm-gruppen, som skal utvikle de nye strømproduserende enhetene.

Bellona-leder Frederic Hauge møtte dem på oljemessen i Stavanger. Han går god for potensialet.

– Da jeg ble kjent med dette prosjektet, tenkte jeg at det passer perfekt inn i det vi har slåss for i mange år. Dette er eneste måten å både nå klimamålene uten å få enorme kvotekostnader, og øke tilgangen til kraft på land, sier Hauge:

– Landets politikere kan droppe planene om elektrifisering, ved å hente strøm fra land for å rense produksjonen på plattformene. I stedet kan det skje gjennom mobile kraftverk der ute i havet, sier han.

Ronglan mener det vil kunne bidra til lavere strømpris for norske forbrukere.

– Med de strømprisene vi ser i dag i Norge og den etterspørselen etter strøm det trolig vil være i svært mange år fremover, vil vår løsning i stor grad bety at man ikke trenger å hente strøm fra land for å elektrifisere installasjonene på norsk sokkel. Når mer strøm blir igjen i Norge, vil det gi lavere strømpriser på land, sier Ronglan.

Trenger ikke strøm fra land

Elektrifisering skjer i dag gjennom at kabler fører strøm fra land til plattformene. Det gir ren produksjon. Produksjonen har i mange år skjedd via forurensende gasskraftverk, som bidrar med store CO₂-utslipp.

– Vi elektrifiserer vi også, men vi bruker ikke strømmen fra land. Vi skal bygge en flytende gasskraftenhet som produserer strøm til plattformene rundt og som fanger CO₂ og injiserer den i grunnen, sier Frank Hopen i Sevan SSP.

Ronglan sier ideen ble utviklet allerede i 2007 i Sevan. Markedet og god nok teknologi var ikke der da, men det er det nå.

– Vi har en løsning og vi har selskapene som kan bygge det. Vi har kartlagt behovet og snakket med mange av operatørene på norsk sokkel.

– Hva viser den kartleggingen?

– Vi trenger å bygge fem til seks enheter for å dekke hele kysten. Den 6. gjelder Barentshavet og det er kanskje litt lenger frem.

Bedre enn politikk-målet

– Hvor mange installasjoner er allerede elektrifisert?

– Teknisk Ukeblads oversikt viser at det er 11.

– Hvor mye av dagens totale CO2-utslipp kan dere rense der ute i havet?

– Det dreier seg om rundt 65 prosent av resterende CO2-utslipp, men etter hvert håper vi å kunne øke dette ytterligere. Politikermålet er 50 prosent reduksjon av CO2-utslipp innen 2030, så når vi kan få dette opp å stå i 2026-2027, kan de nå det målet med god margin.

Hauge sier at det er veldig bra at myndighetene nå satser på havvind, som skal gi strøm til installasjonene, i stedet for å hente strømmen fra land, men at havvind er kommet for kort.

– Det er ikke realistisk at havvind skal bidra med elektrifisering før utpå 2030-tallet. Det er for sent. Derfor synes jeg dette prosjektet er så spennende.

Vil ta over Sverdrup-feltet

Forretningsutvikler Tom Johansen sier at dette prosjektet vil kunne fungere meget godt, sammen med vindkraft.

– Offshorevind er ustabil, vår er stabil og kan fungere som balanse- og reservekraft.

Han sier at de også kan gi strøm til de 11 installasjonene som allerede er elektrifisert med strøm fra land.

– Eksempelvis Johan-Sverdrup-feltet, som bruker 300 megawatt strøm fra land få strøm fra en slik enhet.

– Spennende

Equinor-sjef Anders Opedal er glad for alle som bidrar med teknologi som kan bidra til det grønne skiftet.

– Vi ser på all teknologi som kommer. Vi skal redusere utslipp fra produksjon av olje og gass. Vi gjør det gjennom energieffektivisering, som har bidratt med 20 prosent kutt, men 60 prosent må komme fra elektrifisering, så nye løsninger er spennende.

Olje- og energiminister Terje Aasland sier følgende:

– Det er viktig at vi klarer å kutte utslippene med 50 prosent innen 2030. Så lenge regjeringen står fast på disse målene, så ser vi nå at det kommer opp flere ulike ideer som kan bidra til reduserte utslipp. Det å få fram flere ulike ideer er viktig.