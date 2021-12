TRENGER TESTER: Oslos helsebyråd etterlyser flere hurtigtester og ber regjeringen anskaffe langt flere.

Oslos helsebyråd: Kan få behov for 2–3 millioner hurtigtester i uken

Oslos helsebyråd Robert Steen er redd presset på teststasjonene kan bli for stort. Han ber helsemyndighetene om å kjøpe inn langt flere hurtigtester enn det som er planlagt i dag.

Av Yasmin Sfrintzeris

Publisert:

Torsdag forrige uke ville 8400 osloborgere teste seg med PCR-test. Det er på høyde med de enkeltstående rekorddagene i år.

– Vi har aldri testet så mange som nå. Men når vi får avdekket mer og mer omikron, vil behovet for tester øke dramatisk. Køene vi har i dag med 8400 tester, vil bare bli større og større, sier han.

Dersom Oslo i snitt tester om lag 8500, tilsvarer det 8,5 prosent av befolkningen i løpet av en uke. Kravet er at kommunene skal ha beredskap til å teste fem prosent av befolkningen.

– Jeg er redd presset kommer til å øke. Etter hvert vil vi ikke ha nok mennesker til å kunne levere på den type krav. Vi kjører på høyt turbovolum, sier Steen.

Han trekker frem at helsepersonell i kommunen allerede er presset. Det er høyt sykefravær og mange oppgaver rundt TISK og vaksinering med tredje dose.

Kan trenge millioner av hurtigtester

– I en situasjon der omikronvarianten havner i fri spredning og vi får behov for øke testkapasiteten med 50 prosent. Hva gjør vi da?

Steen mener hurtigtester kunne blitt brukt for å lette presset på kommunens teststasjoner. I dag brukes hurtigtestene kun til spesifikke formål i Oslo.

Info Her brukes hurtigtestene i Oslo nå Massetesting i skolene og testing i barnehager.

Testing av helse- og omsorgspersonell.

Personer som kan dokumentere at de er nærkontakt med en smittet, husstandsmedlemmer til smittede og om man har symptomer. Vis mer

– Å kjøpe inn flere hurtigtester nasjonalt og gjøre det tilgjengelig med lav terskel, tror jeg kunne hjulpet på uroen og fått ned presset på testsentrene, sier Steen.

– Ber du helsemyndighetene om å kjøpe inn flere tester?

– Jeg har forstått at de jobber med det, det er bra, for det haster. Men vi må tenke langsiktig her og store volum Jeg har ikke sett motargumentene. Det kan umulig være snakk om store penger i pandemisammenheng.

– Hvor mange tester skulle Oslo i løpet av en uke ideelt sett hatt tilgang på?

– Hvis man skulle hatt et scenario der man tester der det er behov, i denne usikre perioden frem til vi får nok kunnskap om omikronvarianten, kan det hende at vi hadde behov for et par-tre millioner til i Oslo hadde vært nok på toppen av det vi får, sier Steen.

Det tilsvarer mellom tre og fem tester per innbygger i uken. Men Oslo har fredag litt i overkant av 700.000 hurtigtester på lager. Det tilsvarer omkring én test per innbygger.

– Det holder ikke veldig lenge, det er bekymringen min. De testene har virkelig fått bein å gå på, sier helsebyråd Robert Steen.

Helsedirektoratet har opplyst at Norge skal få ytterligere elleve millioner hurtigtester før jul og noen titalls millioner på nyåret.

Må kanskje gi fra seg

I tillegg har Oslo fått signaler om at de kan bli nødt til å gi fra seg flere tester til kommuner med akutt behov.

Steen mener alle som er bekymret for smitte burde få tilgang på en hurtigtest.

Han påpeker at mange av de som tester seg med PCR-test nå ikke er definert som nærkontakter eller nødvendigvis har symptomer, men er av ulike årsaker urolige for smitte.

– Det kan også bidra til å bryte smittebaner tidlig og få bukt med smitten, sier han.