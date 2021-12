GRANSKET: På vegne av Riksadvokaten utarbeidet avhørsekspert og politioverbetjent Asbjørn Rachlew en kritisk gjennomgang av Silje-saken.

Avhørsekspert om Silje-saken: − Ville ikke kunnet skje i dag

Det var trolig ulovlige avhør og en forhastet konklusjon som sørget for at tre barn fikk skylden for Silje Marie Redergårds (5) død.

– Så grove, åpenbare justisfeil som i Silje-saken ville ikke kunnet skje i dag. Det er jeg overbevist om. Vi har en helt annen opplæring i avhørsmetodikk, det er regler og systemer, og lydopptak og videoopptak.

Politioverbetjent og avhørsekspert Asbjørn Rachlew er helt sikker. Det var han som utarbeidet rapporten som til slutt fikk saken om Silje Marie Redergårds (5) død i 1994 gjenopptatt.







Det går ikke mer enn litt over et døgn fra Silje blir funnet ved en akebakke i Trondheim, til politiet annonserer for allmennheten at saken er over og at de mener tre barn under seks år er skyldige for dødsfallet.

– I dag ville man brukt lengre tid på å opplyse saken før man slo fast hva som hadde skjedd. Noe blir fulgt opp i etterkant, men mye blir avgjort på den pressekonferansen dagen etter. Den uttalelsen lå i bakteppet for alt som ble gjort videre i saken, forklarer førstestatsadvokat Bjørn Soknes.

Det var han som besluttet at saken skulle gjenåpnes, på bakgrunn av Rachlews funn.

MÅ ÅPNES: Førstestatsadvokat Bjørn Soknes tok beslutningen om at Silje-saken må etterforskes på nytt, 27 år etter dødsfallet.

Det var tre gutter på fire, fem og seks år som fikk skylden etter at Silje ble utsatt for vold og frøs i hjel i 1994. Skylden havnet i all hovedsak på dem fordi de tilsto.

– Dette var kollegaer på den tiden som ikke hadde opplæring i avhørsmetodikk, de hadde ingen utdanning i etterforskningsledelse som vi har i dag, sier Rachlew.

Han ble involvert i saken etter en henvendelse fra NRK Brennpunkt. De står bak dokumentarserien «Drapet i akebakken», som er et dypdykk inn i historien om de tre guttene som fikk skylden for Siljes død.

BLE FEM ÅR: Silje Marie Redergård.

De ulovlige avhørene

Alle, også barn under 16 år, har forklaringsplikt under etterforskning av straffesaker. Mistenkte personer, også barn, har derimot en rett til å ikke forklare seg.

I sin rapport skriver Rachlew at de mistenkte barna ikke ble gjort kjent med sitt vern mot selvinkriminering. De fikk heller ikke beskjed om at de hadde rett til en advokat.

Avhørene var dermed ulovlige, mener han. I tillegg mener han at barna må ha blitt stilt ledende spørsmål, og utsatt for et voldsomt press.

– Vi vet at sånne tilståelsesfokuserte, sterkt pressende avhørsmetoder kan resultere i at selv voksne kan finne på å tilstå noe de ikke har gjort, forklarer han.

Avhørsekspert Rachlew peker på at femåringen blir stilt spørsmål som til slutt fører til at han kommer med en forklaring som umulig kan stemme.

I rapporten skriver han at femåringen blant annet trekker inn personer som beviselig var et annet sted da handlingene i akebakken utspilte seg.

Likevel blir femåringens forklaring tolket som sannhet, og brukes som bevis mot seksåringen.

TIL MINNE: Det ble satt opp blomster og lys der Silje ble funnet. Her fra 18. oktober 1994, noen dager etter hennes død.

For Rachlew var det to ting som overrasket ham mest da han satte seg ned for å gjennomgå saksdokumentene grundig.

Det første var nettopp avhørene av seksåringen som ble gjort søndag morgen, dagen etter Silje ble funnet død.

– Da så jeg konturene av det presset barnet ble utsatt for. Barnet bryter sammen og kryper opp i mors fang, en mor som har blitt fortalt hvordan verden henger sammen av politiet, beskriver han, og fortsetter:

– Mor stoler på politiet, og gjentar budskapet om at barnet må fortelle det politiet har lansert som sannheten.

OVERRASKET: Avhørsekspert Asbjørn Rachlew mener den seks år gamle gutten ble presset hardt i avhør.

Dagen i forkant hadde seksåringen kommet springende hjem og sagt til sin mor at Silje blødde og at hun var død. Han hadde også sagt til moren sin at han så hvem som gjorde det, nemlig tre ungdommer.

I avhøret dagen etter fastholdt han sin forklaring. Da sier politiet til seksåringen at det han fortalte, ikke stemte overens med hva de to andre guttene hadde sagt.

Rachlew skriver i rapporten at «gutten behandles som om han allerede var dømt i en domstol».

– Jeg var overrasket over at barnet ikke brøt sammen og endret forklaring tidligere, med tanke på det formidable presset som ble påført barnet. Det sier jeg da uavhengig av om barnet hadde noe med saken å gjøre, eller ikke.

Nye forklaringer

Rachlew oppdaget også at et dokument manglet fra saken da han gjennomgikk den. Det hadde ikke blitt med da saksmappen ble digitalisert.

Rachlew etterlyste dokumentet, og da det dukket opp, fikk han lese avhøret av moren til fireåringen.

– Da jeg leste det avhøret viste det seg at fireåringen hadde gitt en helt annen forklaring til moren sin søndag morgen, noen timer før han forklarte seg til politiet.

Ifølge Rachlew nevnte ikke fireåringen den seks år gamle kameraten i det hele tatt da han snakket med moren sin. I stedet snakket han om en annen, større gutt, som ikke nevnes i avhør med politiet.

– For meg blir det en veldig sterk indikasjon på at her er det stor fare for at han svarer bekreftende på ledende spørsmål fra politiet. De hadde jo bestemt seg for at seksåringen var involvert. Den historien han fortalte til sin mor noen timer før han satt i avhør, den passet jo ikke politiets teori.

FUNNET DØD: Silje Marie Redergård (5) ble funnet død i en akebakke i 1994.

De ukjente ungdommene

To av guttene fortalte til alle de varslet om at Silje lå død i bakken, at det var ungdommer som hadde vært slemme mot henne. Dette gjentok de i to politiavhør, før politiet fikk dem til å endre sine forklaringer og tilstå.

Det andre som overrasket Rachlew, var et dokument som omtalte to voksne vitner som hadde gitt opplysninger til politiet som støttet opp om barnas opprinnelige forklaring.

De to voksne hadde helt uavhengig av hverandre sagt at de så ungdommer i området.

– Helt mot slutten av saksmappen var det lagt inn et dokument som ikke hørte til der det lå. Det viste seg at det var en side i dette dokumentet som ikke var journalført første gang saken ble redigert.

EN KRITISK ANALYSE: Undertittelen Rachlew har gitt sin rapport. Gjennomgangen har avslørt feil i avhør og mangelfull etterforskning.

– Da så jeg at det var to voksne som forteller det samme som barna prøvde å si til politiet, og ikke ble hørt. Da ble jeg forvirret, for jeg hadde da allerede lest alle vitneavhørene, og disse sentrale vitnene hadde jeg ikke lest noe avhør av.

Dette tegner et bilde av hva som fant sted i det døgnet etterforskningen pågikk, mener Rachlew.

– Disse opplysningene kom til etter at barna hadde tilstått og politiet hadde gått ut og sagt at saken var løst. For meg blir det en veldig sterk illustrasjon av bekreftelsesfellene som mine kolleger gikk inn i her.

Den nye etterforskningen

Saken skal gjenåpnes, og vil ledes av førstestatsadvokat Bjørn Soknes.

Han ønsker ikke å kommentere detaljer rundt den nye etterforskningen som nå skal igangsettes, men sier det vil bli avholdt et møte med Trøndelag politidistrikt for å planlegge den videre etterforskningen.

I rapporten peker Rachlew selv på hvilke utfordringer man nå står overfor:

– Å fastslå med sikkerhet hva, fire-, fem- og seksåringen gjorde eller ikke gjorde den lørdagen i oktober 1994, er kanskje ikke mulig 27 år senere, men at prosessen mot dem var sårbar for en rekke feilkilder, er det liten tvil om.

