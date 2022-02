UFORSTÅELIG: Tidligere statsminister Erna Solberg.

Erna Solberg: − Norge må vurdere å trekke oljefondet ut av Russland

I et Facebook-innlegg søndag ettermiddag går den tidligere statsministeren ut mot Støre-regjeringen.

Av Emma Fondenes Øvrebø

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I et Facebook-innlegg søndag ettermiddag skriver tidligere statsminister Erna Solberg (H) at krigen i Ukraina bekymrer, opptar og engasjerer mange av oss.

– Det Russland har gjort, og fortsetter å gjøre, er et alvorlig brudd på folkeretten og de demokratiske spillereglene.

Hun skriver også at det er helt nødvendig at Norge vurderer å trekke oljefondet ut av Russland.

I innlegget skriver hun at norsk luftrom må stenges for russiske fly. Dette er en av tre beskjeder Høyre har akkurat nå, skriver hun.

Etter at innlegget ble publisert opplyser utenriksminister Anniken Huitfeldt at Norge stenger luftrommet for russiske fly.

– Det er uforståelig at Norge ikke gjør det, og regjeringen begrunner heller ikke hvorfor. De fleste av våre naboland og allierte har allerede stengt luftrommet, skriver hun i innlegget.

Et stort flertall av EUs medlemsland har nå varslet at de kommer til å stenge luftrommet for russiske fly – inkludert våre nordiske naboer Danmark, Finland og Sverige.

Tyskland, Island Belgia, Storbritannia, Italia, Estland, Romania og Frankrike har også stengt luftrommet sitt for russiske fly.

Info Derfor er det krig nå Konflikten mellom Russland og Ukraina dreier seg om landområder, makt og sikkerhetspolitikk – men også om historie, identitet og folkerett.

Russland og Ukraina var tidligere del av Sovjetunionen, som i 1991 ble oppløst. Siden da har det vært uenighet internt i Ukraina om utenriks- og sikkerhetspolitikken.

På den ene siden står de som ønsker å bli med i EU og Nato. På den andre de som ønsker å beholde tilknytningen til Russland.

Russlands president Vladimir Putin ønsker å hindre at Ukraina knytter seg tettere til Vesten. Et av kravene han har stilt er at Ukraina ikke skal bli medlem av Nato.

At Ukraina ikke er Nato-medlemmer, er grunnen til at alliansen ikke gir militær støtte i landet når Russland nå invaderer. Vis mer

Tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H), som var med å vedta sanksjonsloven som ble oppdatert i fjor, forteller Dagbladet at regjeringen tydeligvis ikke forstår eget lovverk.

Det er alvorlig, påpeker hun.

– Regjeringen legger til grunn en uforståelig feiltolkning av norsk sanksjonslov. Det er ingenting i lovteksten som hindrer Norge i å innføre egne sanksjoner mot Russland umiddelbart, sier Søreide til Dagbladet.

Jonas Gahr Støre mener loven nekter dem å innføre egne sanksjoner mot Russland. Regjeringen hevder at den bare gir rom for å slutte seg til brede sanksjoner.

– Det er feil, skriver Solberg.