SANKSJONERER: Ola Borten Moe (Sp) er minister for forskning og høyere utdanning i Norge.

Regjeringen: Stopper samarbeid om utdanning med Russland

Regjeringen stopper alt samarbeid mellom Norge og russiske myndigheter innen høyere utdanning og forskning.

Av Frank Ertesvåg

– Vi stopper all dialog med russiske myndigheter innenfor vårt område, høyere utdanning og forskning. En felles utlysning med Forskningsrådet stoppes. Vi stopper også utdanningssamarbeid med Russland. Vi hadde en ferdigforhandlet forskningsavtale med Russland, denne legges nå på is, sier Ola Borten Moe til VG.

– Må få konsekvenser

Bakgrunnen er de russiske krigshandlingene mot Ukraina. Norge har hatt et forholdsvis utstrakt samarbeid om utdanning og forskning med den store naboen i øst.

– Ansvaret for den alvorlige situasjonen i Europa ligger hos russiske styresmakter, og angrepet på Ukraina må også få konsekvenser for forsknings- og utdanningssamarbeidet, sier ministeren for forskning og høyere utdanning.

Regjeringen og Kunnskapsdepartementet har også besluttet at det direkte samarbeidet mellom studieinstitusjonene i Norge og Russland, som hovedregel legges på is.

I første rekke er det universitetene i Oslo og Tromsø samt Nord Universitet som praktiserer samarbeid med russiske universitet.

Nytteverdi?

– Vi har imidlertid beholdt en liten åpning for at universitetene selv etter nøye vurdering kan gjeninnføre noe samarbeid med Russland. Det kan være på områder som atomenergi-teknikk, fiskeri samt søk og redning, sier Borten Moe.

– Hvor stor nytteverdi har slike sanksjoner?

– Det er helt umulig å si. Dette er jo en liten flik av det enorme bildet vi nå ser. Men dette samarbeidet har vært nyttig for Norge egentlig siden Murens fall. Gjennom gode relasjoner har vi samarbeidet med Russland i over 30 år, svarer utdannings- og forskningsstatsråden.

Direkte dialog

Han sier det kan komme enda flere sanksjoner i tiden fremover. Men bemerker at regjeringen fortsatt holder muligheten åpen for direkte dialog mellom forskere og ansatte i utdanningssektoren på individnivå.

– Bidrar ikke utdannings- og forskningssamarbeid til bedre samforståelse og dialog mellom to folk?

– Derfor sier vi at vi ønsker at samarbeid og direkte dialog mellom forskere og utdanningspersonell kan fortsette, svarer Borten Moe.

Vil ivareta studenter i Norge

Han understreker at departementet (KD) uansett vil hjelpe ukrainske og russiske studenter som er i Norge. KD har bedt universitetene og høyskolene om å melde inn konkrete utfordringer som disse studentene har.

− Studentene fra Ukraina og Russland skal vi ivareta på best mulig vis. De har ikke noe ansvar for det som styresmaktene i Russland har startet. De ukrainske studentene kan åpenbart ikke reise hjem nå, og de russiske kan miste tilgang til sine bankkontoer i hjemlandet og bli stående helt uten økonomiske midler på grunn av sanksjonene. Da trenger de hjelp og den hjelpen skal de få. Så må vi bare få avklart hvordan dette skal gjøres i praksis, men den jobben er i gang, sier Borten Moe.

Justisdepartementet har allerede avklart at alle ukrainske studenter i Norge inntil videre er fritatt fra returplikten hvis oppholdstillatelsen deres er i ferd med å gå ut. De kan altså få bli i Norge inntil videre.