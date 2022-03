TRENING: Nima Shahinian liggende iført en Sokul-romdrakt under trening i Moskva og Star City, i Russland. Et samarbeid med russiske myndigheter han har besluttet om å avslutte.

«Norges første astronaut»: − Jeg har fryst all dialog med russerne

Norsk-iranske Nima Shahinian (39) har vært på romfartstrening i Russland, men nå kutter han all kontakt med den russiske romfartsmyndigheten på grunn av krigføringen i Ukraina.

Av Xueqi Pang

I forrige måned omtalte VG Nima Shahinian som kan bli den første nordmannen i verdensrommet. Han kalte prosjektet en «barndomsdrøm», men Russlands ambisjoner i Europa byr på utfordringer.

– Dette er en barndomsdrøm som går i oppfyllelse. For en time siden krabbet jeg for første gang ut av en russisk Orlan-romdrakt. En fantastisk følelse, sa Nima Shahinian bare uker tilbake.

Nå er tonen med russerne en annen.

OPPLÆRING: Nima Shahinian i romdrakt foran en romsimulator i Star City i Moskva denne uken.

Fortsetter drømmen uten Russland

Shahinian forteller at det har «kokt» de siste dagene på grunn av situasjonen i Øst-Europa. Til VG sier han at han fordømmer Russlands håndtering og eskalering av konflikten i Ukraina.

– Det eneste etisk riktige å gjøre er å suspendere all aktivitet med russerne knyttet til mitt romprogram, sier han bestemt.

Shahinian vil poengtere at han retter kritikken mot myndighetene, og ikke det russiske folket.

– Romfart skal handle om fred, om å bringe mennesker sammen, og det har alltid handlet om det tidligere. Dette har gått for langt, sier norskiraneren.

Shahinian presiserer likevel at prosjektet han er en del av ikke er avsluttet, men de må revurdere hele situasjonen.

– Det er viktig for meg at dette prosjektet ikke forsvinner. Vi må bare tenke på nytt, og jeg skal i all min makt gjøre det jeg kan for å få prosjektet gjennomført, men bare ikke med russiske myndigheter slik ting er i dag.

Han presiserer at dette ikke utelukkende er et russisk prosjekt.

– Jeg jobber først og fremst med amerikanske Space Adventures. Jeg velger å trekke prosjektet mitt fra det russiske systemet.

Den kommende astronauten planlegger å fortsette astronauttreningen i andre land fremover, men først må han samle trådene igjen.

Allerede fått russisk trening

Det er bare under tre uker siden han selv var i Russland, – altså før invasjonen av Ukraina fant sted.

– Jeg trodde aldri det skulle gå så langt. Jeg er selv Afghanistan-veteran, og vet hva krig er.

OMFATTENDE: Nima Shahinian gjennomførte blant annet G-trening i sentrifuge, lærte seg bruken av avanserte romdrakter og romutstyr, samt trent i vektløs-simulering med romdrakt i et gigantisk basseng assistert av russiske dykkere.

– Derfor har jeg fryst all dialog og kuttet kommunikasjon med de som trener meg i Russland og med den russiske romfartsmyndigheten, sier Shahinian.

Nordmannens opphold i Russland var en del av hans astronauttrening. Utdanningen var i regi av den russiske romfartsorganisasjonen Gagarin Cosmonaut Training Centre (GCTC).

– Jeg må sette foten ned, jeg òg. Om det betyr noe som helst, det vet jeg ikke. Men da har jeg i det minste brukt min stemme til å si «nei, dette er ikke greit», sier Nima Shahinian.