RÅDHUSET: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har bedt Lillestrøm om å ta imot 260 flyktninger fra Ukraina.

Vil bosette ukrainske flyktninger ved gammelt søppeldeponi: − Kynisk

Lillestrøm kommune får kritikk for å ville bosette ukrainske flyktninger i det omstridte boligfeltet over søppeldeponiet ved Brånåsdalen: – Helt sikre på at det er trygt, sier kommunen.

Av Silje Lien Sveen

Publisert: Nå nettopp

– Det vil være en dobbel belastning for dem som kommer fra flukt, å komme inn i et hus som det ikke er trygt å bo i.

Det sier regionansvarlig for Østlandet ved Norges Miljøvernforbund Jan-Hugo Holten, til VG.

I 2019 måtte Lillestrøm Kommune kjøpe ut beboerne i Lillehaugen borettslag, etter funn av gass i flere av boligene. Beboere hadde i forkant av dette meldt om helseplager som hodepine, utmattelse og luftveisproblemer.

NRK har tidligere skrevet flere saker om gassproblematikken.

Boligfeltet er bygget over Brånåsdalens tidligere avfallsdeponi, som fra 1970 til 1991 tok imot spesial- og husholdningsavfall.

Etter en utbedring i fjor høst besluttet kommunen at det var trygt å selge leilighetene på nytt, og at noen av disse kunne brukes som kommunale boliger. Det er i disse boligene at Lillestrøm kommune har foreslått å bosette ukrainske flyktninger.

Det var Mitt Lillestrøm som først omtalte saken.

– Kommunen er så kyniske at de, selv om retten har sagt at de som bodde i husene hadde rett på å bli kjøpt ut, skal leie dem ut til sårbare mennesker, sier Holten.

Jan-Hugo Holten er regionansvarlig for Østlandet ved Norges Miljøvernforbund.

Utelukker ikke nye gasslekkasjer

– Lillestrøm kommune er den verste kommunen jeg har vært borti. Kommunen utsetter folk med overlegg for en dårlig bosituasjon, sier Holten.

Vidar Almsten er kommunalsjef for eiendom i Lillestrøm kommune. I en e-post til VG skriver han at kommunen har målinger over tid under ulike værforhold, som viser at det ikke er helseskadelig gass i boligene.

– Nå nylig er det gjort måling i alle de aktuelle boligene, noe vi vil fortsette med. Den samlede vurderingen vår er at målingene viser stabilt gode resultater over tid, skriver han og legger til,

– Vi er helt sikre på at det er trygt, noe også Folkehelseinstituttet har bekreftet basert på de siste måleresultatene.

Almsten trekker frem at Norge har stort behov for boliger i forbindelse med flyktningkrisen, og at det ikke er noe ved boligene som tilsier at de vil få en dårlig bosituasjon.

– Vi vil fortsette det måleprogrammet som er etablert og vil fortløpende vurdere situasjonen dersom det mot formodning skulle endre seg.

Her ønsker Lillestrøm å bosette flyktninger fra Ukraina:

Karina Ødegård er avdelingsleder ved Sintef Norlab, som blant annet driver med miljøovervåkning og kjemiske analyser. Hun understreker at resultater på gassmålinger kan variere.

– Det varierer med atmosfæriske forhold og forskjellige ting. Et deponi som gassen kommer fra er noe som er levende, det er variasjoner over tid og gassen beveger seg.

Ødegård tror ikke det er helsefarlig å bo i området, så lenge kommunen følger opp tiltakene som er gjort. Hun utelukker likevel ikke at det kan komme nye gasslekkasjer.

– Det er gjort tiltak der, og så lenge kommunen har frikjent det er det forsåvidt greit nok. Men det er klart at det er et område som har sine utfordringer, så det krever jo oppfølging, sier hun og legger til,

– Men det er jo symbolikk i dette, det kommer man ikke unna.

Vil vurdere anmeldelse

Torsdag skal Hovedutvalget for helse og mestring behandle saken om bosetting av flyktninger. Kommunen skal da bestemme om boligene ved deponiet skal benyttes eller ikke.

Jan-Hugo Holten mener at det å bosette flyktninger ved deponiet kan være ulovlig.

– Kommunen kan ikke planlegge for noe som kan skade andre mennesker, de har ikke lov til det.

Han utelukker ikke at Norges Miljøvernforbund vil gå til anmeldelse, dersom kommunen beslutter å bosette flyktningene ved Brånåsdalen.

– Hvis de tillater dette håper jeg det blir politianmeldt, og jeg utelukker ikke at vi gjør det. Hvis ingen andre gjør det, gjør vi det, sier han.

– Jeg håper politikerne finner ut at dette blir for uetisk.