Fikk nyheten om krigen på TikTok: − Mye «fake news»

Omtrent en tredjedel av elevene i klasse 9C på Fyrstikkalleen skole i Oslo hørte først om krigen i Ukraina på TikTok. Nå lærer de å skille falske nyheter fra virkelige.

I klasse 9C på Fyrstikkalleen skole sitter et tyvetalls elever musestille og venter i spenning.

På timeplanen står temaer som kildekritikk på TikTok, konspirasjonsteorier og falske videoer. Og for anledningen har 14- og 15-åringene fått en ekstra elev i klassen – nemlig kunnskapsminister Tonje Brenna (34).

Lærer og leder for Tenk, som er skoletilbudet til faktasjekktjenesten Faktisk, Sølve Kuraas Karlsen spør elevene hvor mange av dem som hørte om krigen i Ukraina for første gang på TikTok. Omtrent en tredjedel av klassen rekker opp hånden.

Leder og nestleder i Tenk Sølve Kuraas Karlsen og Vilde Kaasen Krogsrud underviser klasse 9C på Fyrstikkalleen skole om kildekritikk.

– Utfordringen med krigen nå er at man får så masse informasjon. Dere har sett det i feeden deres også, ikke sant? Det er masse aktivitet. Det kommer bilder, filmer, lyder og så videre fra krigen, sier Karlsen til klassen.

Så viser han dem to korte videosnutter. Den ene er fra en ekte tale av den ukrainske presidenten, mens den andre er en «deep fake»-video. Læreren ber elevene diskutere seg imellom:

– Ser dere noen ting som gjør at dere skjønner at den ene er falsk og den andre ekte?

Se den falske videoen av Zelenskyj under:

– Han virker mer aggressiv i den falske, sier elev Shadia Farah-Nordberg (14) til sin diskusjonspartner for dagen, kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

– Ja, og han er jo helt uten mimikk i den. Hodet og skuldrene er helt stille. Det ser nesten ut som de har satt en maske på en kropp, sier Brenna.

Niendeklassingen Shadia Farah-Nordberg fikk gjøre gruppearbeid med kunnskapsministeren denne uken.

Prøver å ikke fordømme

Vanligvis tilbyr Tenk i hovedsak digitale undervisningsopplegg og støtte for lærere, men noen ganger er de også rundt om på skoler med egne opplegg. Dette er tredje gang de møter elevene i 9C på Fyrstikkalleen skole.

Karlsen forteller at de forsøker å bruke ferske eksempler som elevene kjenner igjen fra hverdagen sin.

– Vi legger vekt på å snakke til elevene, uten å fordømme at det er på TikTok og lignende plattformer de får informasjonen sin fra.

Fikk vite om krigen på Snapchat

Shadia Farah-Nordberg fikk først vite at Russland hadde gått til krig i Ukraina via Snapchat, midt blant nyheter om kjendiser og tiktokere.

Shadia Farah-Nordberg og Elli Tziola er begge aktive i ungdomspolitikken. De tror man fort kan la seg påvirke av det man ser og leser på sosiale medier.

– Da jeg så overskriften, tenkte jeg bare «oi, oi, oi». Det første jeg gjorde var å lese om det på nett, og så løp jeg opp og fortalte moren min hva som hadde skjedd, forteller 14-åringen.

Farah-Nordberg og venninnen Elli Tziola (14) forteller at de får mye informasjon via sosiale medier, men at de prøver å sjekke om det de leser stemmer.

– Det er kjempeflaut å være i en diskusjon hvor man drar frem noe man har lest på TikTok, og så er det faktisk feil, sier Farah-Nordberg.

– Jeg er ofte inne på VG, men jeg får jo også mye informasjon på TikTok som faktisk stemmer, sier Tziola, før hun legger til:

– Eller, jeg leser det først et annet sted og så ser jeg det på TikTok, og da vet jeg at det stemmer.

– Blir dere påvirket av det dere ser?

– Jeg kan kanskje se noe som jeg ikke vet om stemmer, men likevel ta det opp med vennene mine og forteller om det. Jeg føler at jeg burde bli litt flinkere til å være kildekritisk, sier Tziola.

Soldater i dansevideoer

Karlsen i Tenk peker på at det er en ny erfaring for elevene at feeden deres overtas av krigspropaganda, og at vi vet lite om hvordan dette vil påvirke dem på lengre sikt.

– Før så de kanskje dansevideoer av noen gutter i Asia som vasker hendene. Nå ser de soldater i fullt krigsutstyr som gjør den samme dansen.

Han tror mange ungdom lar seg fascinere av det de ser fra krigen.

– Men så skjønner de mer og mer at dette egentlig er ganske grusomt.

Tenk-lederen har tidligere jobbet som lærer. Han mener det er viktig å snakke med elevene på et språk de forstår og med eksempler de kan relatere til.

Undersøkelser fra PISA viser at norske elever sliter med å vurdere en tekst kritisk. Karlsen mener elevene har mye å gå på når det kommer til kildekritikk.

– Bare det at elevene skjønner hva det vil si at noe i feeden deres er falskt er en god start. Det er viktig å skjønne at det du ser betyr noe større.

– Mye «fake news»

Niendeklassingene Devin Søderberg (14) og Timur Salek (14) forteller at alle snakker om det som skjer i Ukraina. De syns det er skremmende at krigen er så nærme oss.

– Jeg er veldig aktiv på TikTok og Snapchat og sånn, men det kommer veldig mye «fake news» der, så jeg vet egentlig ikke hva jeg kan stole på, sier Søderberg.

– Men jeg får bra fakta på skolen av lærerne og andre elever.

Timur Salek og Devin Søderberg syns det er skremmende at krigen er kommet så nærme oss i Norge.

Salek sier at han ikke er så aktiv på TikTok, men at han tror mindre barn kan bli skremt av det de ser der.

– Jeg har hørt mange ganger at folk sier på TikTok at det som skjer kommer til å påvirke oss, og at det kommer til å bli en ny verdenskrig. Jeg føler at det er ganske overdrevet, men vennene til lillesøsteren min tror på det de hører der.

Prøver å unngå krigen på sosiale medier

Erling Erlandsen Finsveen (14) og Mikkel Formo Sørfjord (15) forteller at klassen diskuterer kildekritikk, særlig på sosiale medier, mye allerede.

Sørfjord hadde sett videoer om konflikten mellom Russland og Ukraina før krigen brøt ut, og ble derfor ikke overrasket da Russland invaderte nabolandet. Begge guttene sier at de prøver å unngå innhold om krigen på sosiale medier.

Erling Erlandsen Finsveen og Mikkel Formo Sørfjord prøver å unngå å lese om krigen på sosiale medier.

– Jeg trykker «not interested» når jeg ser innhold om krigen på TikTok og Instagram. Jeg vet ikke hva som er sant og ikke, og hvis det er viktig kan jeg liksom lese om det andre steder også, sier Finsveen.

– Jeg bare scroller forbi det innholdet på sosiale medier, sier Sørfjord.

Kritisk tenkning grunnleggende i skolen

– Jeg tror mange av dilemmaene som skisseres her i undervisningen er dilemmaer elevene selv har stått i, sier kunnskapsminister Tonje Brenna til VG.

– Det handler om hvordan de ser verden, og det handler om de plattformene elevene selv bruker.

Kunnskapsministeren hadde interessante diskusjoner med Shadia Farah-Nordberg (14) da klassen til sistnevnte lærte om kildekritikk denne uken.

– Mange av elevene forteller at de hørte om krigen første gang på TikTok. Hva tenker du om det?

– Det er på et vis naturlig fordi så mange unge bruker TikTok. Samtidig krever det jo mer av hver enkelt fordi du må dobbeltsjekke at informasjonen faktisk stemmer. Og så krever det jo mer av de voksne rundt, som også må hjelpe dem.

Brenna påpeker at å lære å tenke kritisk er helt grunnleggende i norsk skole. Hun mener klasserommet er et unikt fellesskap å ta diskusjonene i.

– Og så tror jeg man er helt avhengig av at så mange forskjellige folk møtes i samme klasserom for at diskusjonen skal bli meningsfull. Hvis man bare treffer folk som er like en selv så blir også samtalen dårligere.