TAKKER FOR STØTTEN: Timothy Irish i US Marine Corps takker for norsk støtte etter flykrasjet i Nordland.

USA vil overta etterforskningen av Nato-flystyrt

BODØ/BEIARN (VG) Timothy Irish i US Marine Corps varsler til VG at amerikanerne vil overta etterforskningen av Nato-flykrasjet i Nordland i løpet av de nærmeste dagene.

VG har møtt Timothy Irish i kommunikasjonsdirektør i «II Marine Expeditionary Force» i Bodø flystasjon.

Han sier følgende om de fire amerikanske soldatene som har omkommet:

– De var alle mannskap på det aktuelle Osprey-flyet, og var alle modige, dedikerte marinesoldater. Vi skal jobbe hardt for å få de hjem til familiene sine.

Fredag styrtet et amerikansk fly av typen V-22 Osprey i Beiarn kommune i Nordland. Flyet var ute på et treningsoppdrag i forbindelse med Nato-øvelsen Cold Response.

– Vi er helt overveldet av styrken og støtten vi har fått fra Norge. Dette er virkelig en demonstrasjon av hvor sterk alliansen vår er.

Fra flaggplassen ser man rett mot fjellandskapet der V-22 Osprey-flyet forulykket.

Der været de siste dagene har stormet så det har smertet å holde øynene åpne i motvind, skinner flaggstengene nå i strålende solskinn fra knallblå himmel med spredte, hvite, markerte skyer-

Vil ta over ansvaret

Per nå er det politiet i Nordland som leder an operasjonen på åstedet. Irish sier til VG at amerikanske myndigheter etter hvert vil ta over ledelsen etterforskningen.

– Cold Response er en norsk øvelse, så dette er fortsatt under norsk jurisdiksjon. Norske myndigheter har gitt all mulig hjelp og støtte. Så vil det bli en tid i løpet av de neste dagene hvor jurisdiksjon og etterforskning vil bli overtatt av oss.

HALV STANG: Over hele landet flagger forsvaret nå på halv stang etter ulykken i Nordland.

Tidkrevende prosess

Norsk politi har søndag startet den innledende etterforskningen ved åstedet for det havarerte Nato-flyet, som styrtet i Gråtadalen i Beiarn kommune i Nordland fredag.

Politiet opplyser om at både politiet, krimteknikere, Kripos og havarikommisjonen har vært fraktet inne ved ulykkesområdet.

– Det har vært en mer tidkrevende prosess enn det man i utgangspunktet planla. Scooterturen inn tar ca. en halvtime, og så må man gå i underkant av en kilometer til fots i dyp snø, enten med ski eller truger, sier innsatsleder i Nordland politidistrikt, Kristian Vikran Karlsen under en pressekonferanse søndag.

Fredag var Beiarn preget av dårlig vær, men søndag har solen gløttet fram og himmelen åpnet seg. Men de skogkledde fjellsidene tynges stadig av fuktig snø som gir høy rasfare og krevende arbeidsforhold for redningsetatene.

Stort krasjsted

Krasjstedet for flyet strekker seg over 300 meter, og ligger i en dalside med trær og ulendt terreng, opplyser Karlsen.

Det er stor usikkerhet rundt hvorvidt de fire omkomne amerikanerne vil bli hentet ut i dag, sier han videre:

– Det er vanskelig å anslå noen tid på det, så jeg kan ikke bekrefte om de blir hentet ut i dag eller ikke, sier Karlsen.

– Det er et område hvor det har vært et kraftig smell med mye energi, i en dalside. Det er stort, og det er vanskelig.

Karlsen sier det nå først og fremst fokuseres på å samle inn dokumentasjon fra havaristedet. Deretter vil prioriteten være å få ut de omkomne.

Politiet har søndag ettermiddag kommet i gang med den innledende etterforskningen på stedet.

Det var dårlige værforhold i området da flyet gikk ned. Politiet kan imidlertid ikke bekrefte eller avkrefte at været var en medvirkende faktor til ulykken.