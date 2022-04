Lokker med Norges billigste studenthybler

NSO mener tiltaket fører til enda større større forskjeller.

Av Ingvild Vik

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

I høst besluttet regjeringen å gjenopprette studietilbudet på Nesna, etter at det ble lagt ned i 2019. Nå forsøker Borten Moe og regjeringen å lokke studenter til Nordlands-kommunen med enda billigere studenthybler.

Forrige uke ble det nemlig klart at studentsamskipnaden til Nesna får ekstra penger, skriver NRK.

Månedsleien for en studenthybel blir fra høsten av rundt 2.500 kroner, som er 35 prosent lavere enn i dag, skriver studentsamskipnaden på sine nettsider. Det er tusen kroner mindre enn den billigste studenthybelen i Volda.

Dermed for trolig Nesna-studentene landets billigste studenthybler.

– Vi ønsker så mye aktivitet der som mulig. Derfor tilbyr vi det som sannsynligvis blir de rimeligste hybelprisene i Norge, sier høyere utdanningsminister Ola Borten Moe til NRK.

Også Khrono har omtalt saken. Leder for Norsk studentorganisasjon (NSO) Tuva Todnem Lund sier til nettavisen at hun syns det er synd at regjeringen skaper enda større forskjeller i studentmassen.

– Vi vet allerede at prisene for bolig varierer mye rundt i landet. Jeg håper dette følges opp med å tilby det samme også for resten av studentmassen.

Ifølge en undersøkelse gjennomført av NSO er snittprisen for en hybel i Volda 3.500 kroner, mens månedsprisen i Oslo er 10.000 kroner.

Til NRK sier utdanningsministeren at han er spent på om tiltaket vil føre til flere søkere til lærerutdanningen i Nesna.

– Dette tiltaket skal vi se på i en litt videre forstand. I første omgang er dette som et forsøk, der vi vil evaluere og se om det er noe som virker for å klare å fylle opp studieplasser. Vi vet at vi trenger disse for å løse kompetansebehovene i framtiden.