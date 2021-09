GÅR AV: Sondre Hansmark har ledet Unge Venstre siden 2017. Nå er det på tide å gi seg, mener han. Her under landsmøtet til Venstre på Gardermoen i 2020.

Gir seg som Unge Venstre-leder: − På tide å takke for seg

Unge Venstre-leder Sondre Hansmark varsler at han kommer til å gå av som leder for Unge Venstre på neste landsmøte i partiet. I løpet av de fire årene som leder er det bare én sak han angrer på.

Av Eirik Wichstad

Torsdag varsler Unge Venstre-leder Sondre Hansmark at han ikke kommer til å stille til gjenvalg som partileder for ungdomspartiet.

«Etter fire år som leder av Unge venstre er det på tide å takke for seg», skriver han på Facebook.

Siden han overtok ledelsen av Unge Venstre i 2017 har den unge politikeren fra Askøy utenfor Bergen vært ungdomspartiets ansikt utad.

Han føler seg privilegert for å ha fått lov til å lede ungdomspartiet gjennom en i hans øyne, veldig spennende tid.

– Venstre har gått inn i regjering, og vi har fått gjennomslag for flere av våre saker. Det å se at de ideene som vi drev og snakket om på Unge Venstre-nachspiel nå foreslås av regjeringen, gjør at man kjenner på den makten man sitter med, sier Hansmark.

ENKELTSAKEN: Rusreformen har vært Unge Venstres største avtrykk på Solberg-regjeringen, mener Hansmark.

Han var en av forkjemperne for at Venstre skulle gå inn i regjering. Det var ikke uten motstand i egne rekker at Venstre for første gang inntrådte i samme regjering som Fremskrittspartiet.

– Hvis det ikke hadde vært det hadde jeg vært dypt bekymret. Man skal huske på at det var Unge Venstre som først åpnet opp for det samarbeidet. Det viktigste vi gjør er å få gjennomslag for sakene våre, og da har det vært avgjørende at Venstre søker makt, sier Hansmark.

Øyeblikket som bekreftet synet hans var første gang han bladde i regjeringserklæringen hvor Venstre var med, den såkalte Jeløya-plattformen.

– Da jeg så at ville gjennomføre en rusreform, husker jeg veldig godt at jeg tenkte at det var riktig av oss å gå inn i regjering.

Nederlaget ble desto større for Hansmark og ungdomspartiet da regjeringen ikke fikk flertall for rusreformen i Stortinget.

– Det at rusreformen ble stemt ned var det tyngste i løpet av disse fire årene, sier han.

ABORT: Da han foreslo å utvide retten til fri abort til uke 24 var det flere som reagerte, blant annet moderpartiet. I ettertid har han tatt selvkritikk, forteller han.

Sommeren 2018 stormet det rundt Sondre Hansmark etter at han offentlig tok til orde for å utvide retten til selvbestemt abort til uke 24.

Dette var et klart brudd med moderpartiet Venstres politikk, som ønsker fri abort til uke 18.

– Det er en av de tingene vi har snakket om som har fått mest oppmerksomhet. Det var noe vi diskuterte i etterkant, og som jeg tok selvkritikk på.

Han lever imidlertid godt med at dette er det eneste utspillet han angrer på, i løpet av de fire årene som ungdomspartileder, forteller han.

Når han ser tilbake på tiden som ungdomspolitiker husker han blant annet en del av de «rare» debattene han har sittet i.

– Ofte blir jeg invitert til å snakke som «ung engasjert», som om vi ikke er ordentlige politikere.

Det kan oppleves som noe nedvurderende, ifølge Hansmark.

Hansmark synes selv at han har lært mer i Unge Venstre enn han har på universitetet.

– Man lærer utrolig mye om samfunnet, om å snakke foran mennesker, og du lærer å få gjennomslag for ting du bryr deg om, sier Hansmark.

Hansmark har ingen konkrete planer for hva han skal fylle dagene med fremover.

– Det føles litt deilig også. Jeg har et par uker på å finne ut hva jeg skal gjøre. Jeg skal nok ut i arbeidslivet på en eller annen måte, sier han.