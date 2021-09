KNIVER OM MAKT: De tre statsministerkandidatene Erna Solberg (H), Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Slik følger du valgdramaet

De siste tallene, de skarpeste analysene og alt av dramatikk: Stortingsvalget følger du aller best på VG.

Av Andreas Nielsen

Publisert: Nå nettopp

Blir Jonas Gahr Støre endelig statsminister? Får han sin drømmeregjering, eller må han lene seg på MDG eller Rødt?

Eller skal Erna Solberg sjokkere både eksperter og kommentatorer med det som ville være den kanskje mest oppsiktsvekkende innhentingen i norsk politisk historie?

Etter en valgkamp som egentlig har vart helt siden partiene hadde sine landsmøter fra senvinteren, skal alt avgjøres i løpet av noen korte timer.

Det blir intenst - men i VG skal vi gjøre vårt for å lose deg gjennom alt som skjer.

Vorspiel

Moroa begynner allerede klokken 17.45 på VGTV: Da inviterer programleder Espen Moe Breivik til vorspielsending.

Dit kommer blant andre tidligere Venstre-leder Trine Skei Grande og rådgivere som har jobbet tett på partitoppene - og som vet akkurat hva som rører seg på bakrommene i de nervepirrende timene før resultatene tikker inn.

Det vil også bli et tilbakeblikk på en heseblesende og til tider ganske temperaturfylt valgkamp.

I denne sendingen skal vi selvsagt også kikke innom de ulike valgvakene: Det er i realiteten ni partier som slåss om makt om posisjoner i det nye Stortinget, og VG er på plass hos dem alle; med TV-team, reportere, kommentatorer og fotografer.

Resultatservice

Valg er tall - og på siden vg.no/valgnatt kan du følge hver eneste stemme, i hver eneste valgkrets.

Denne siden vil bli løpende oppdatert fra klokken 21, når valglokalene stenges.

Klokken 21 er også tidspunktet for den aller første prognosen som kan si oss noe om utfallet av valget.

Når denne kommer, skal vi på VGTV være direkte inne fra partienes valgvaker, der nervene vil være i helspenn i de siste minuttene før resultatene begynner å tikke inn.

Det er greit å være klar over at en prognose ikke er et faktisk valgresultat, men et antatt resultat basert på de stemmer som er talt opp til enhver tid. På grunnlag av de opptalte stemmene, beregnes prognosen basert på det man antar om valgdeltakelse og fordeling av stemmer mellom de ulike distriktene.

Prognosen som kommer klokken 21, er også basert på de opptalte forhåndsstemmene. I år har rekordmange nordmenn valgt å avlegge sin stemme før selve valgdagen. Derfor er det grunn til å tro at prognosen er enda mer treffsikker enn vanlig.

Etter klokken 21 oppdateres prognosen fortløpende, etter hvert som faktiske stemmer avgitt på valgdagen (eller søndagen, i de kommunene som har valg over to dager) telles opp. Prognosen blir derfor mer og mer nøyaktig utover kvelden.

Drama

Etter klokken 21 vil VG-kommentator Tone Sofie Aglen være sammen med Espen Moe Breivik i VGTVs studio, for å forklare og analysere det som skjer, og hva resultatene vil bety for hvem som skal styre landet de neste fire årene.

VGTV har også et nytt tallstudio, der alle viktige trender og spennende race skal følges.

Når et tydeligere bilde begynner å avtegne seg, pleier partilederne å komme ut til sine egne for å takke for valgkampen, og for å trekke de første konklusjonene av resultatet.

Det er seanser som av og til har skapt drama; det har skjedd mer enn en gang at partiledere varsler sin avgang allerede valgnatten, dersom velgernes dom er knusende for partiet.

Vi vet ikke nøyaktig når partilederne kommer ut og holder sine taler, det avhenger av hvor jevnt valget er.

Men det vi kan love, er at vi skal vise dem alle på VGTV!

Inn i natten

Valgkvelden avsluttes på tradisjonelt vis rundt midnatt, med den store partilederrunden som sendes direkte fra Stortingets vandrehall.

Deretter bærer det hjemover for de fleste, og enten landets statsminister de neste fire årene heter Jonas Gahr Støre eller Erna Solberg, så skal vi i VG følge dem begge helt hjem til dørstokken.

