Helsedirektør Bjørn Guldvog her på en pressekonferanse 8. september.

Guldvog med gladnyhet: Store muligheter for å reise globalt i vinter

– Det vil med stor sannsynlighet i løpet av relativt kort tid være enklere å reise mellom land, varsler helsedirektør Bjørn Guldvog.

Av Yasmin Sfrintzeris

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Tirsdag meldte regjeringen at enda flere land er tilkoblet EUs løsning for coronasertifikat – som innebærer at enda flere kan reise karantenefritt i Europa.

– Hvis ting går som de skal, så kan mulighetene for å reise ganske fritt globalt være store for fullvaksinerte i løpet av denne vinteren, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Han trekker frem at kompatibiliteten mellom ulike lands coronasertifikat vil bli bedre, slik at flere land utenfor EU kan bli en del av den tekniske løsningen.

– Det er det først og fremst praktiske hensyn som gjør at det nå er vanskelig å verifisere coronasertifikat, sier Guldvog.

I løpet av vinteren vil systemene bli vært kompatible for langt flere land utenfor EU, ifølge helsedirektøren.

– Det vil med stor sannsynlighet i løpet av relativt kort tid være enklere å reise mellom land, sier han.

Kan snart bli slutt på karantenehotell

Og for de uvaksinerte:

– Det at man har noen tiltak rettet mot de som ikke er fullvaksinerte vurderer jeg er naturlig i en tid fremover, sier Guldvog.

Men: Det blir trolig færre restriksjoner også for uvaksinerte. Guldvog trekker frem at et testregime kan erstatte karantene – kanskje med en overgangsperiode med nedkortet karantenetid.

– Det er slike justeringer som løpende må vurderes ut fra situasjonen, sier Guldvog.

– Når vil krav om karantenehotell for uvaksinerte opphøre?

– Jeg tror relativt raskt det vil bli slutt på det som et lovpålagt kravt, men det kan være det vil eksistere som et tilbud for de som ikke har et alternativt godt karantenested. Så er det sannsynlig at karantenetiden vil bli kortet ned på en del områder og bli erstattet med et mer intensivt testregime, sier Guldvog.

Vil fortsatt ha restriksjoner

Men til tross for gladnyheten:

– Det vil antagelig være slik at grensepasseringer kommer til å være annerledes i ganske lang tid fremover, sier Guldvog.

– Er det snakk om år?

– Det vet vi ikke ennå. Men det er snakk om ganske lang tid og i alle fall til neste år, sier helsedirektøren.

Helsedirektøren spår at coronasertifikatet vil bestå «en god stund».