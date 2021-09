VITNE: Maja Enes sørget etter knivdrapet på en kollega på Nav Grorud for åtte år siden, men reagerte også med sinne.

Fant Nav-kollega knivstukket i 2013: − Ikke nok å gjøre de ansatte tryggere

Hun fant sin kollega livstruende skadet på Nav Grorud i 2013. Ett år etter drapet forlot hun etaten: – Jeg var veldig sint, sier Maja Enes i dag.

Tidligere kolleger ringte henne mandag, etter knivdrapet på Nav Årstad i Bergen, for å høre om hun gjenopplevde den forferdelige augustmorgenen for åtte år siden.

– Jeg gjorde ikke det, trolig fordi jeg ikke er i Nav lenger, sier Maja Enes (39) til VG.

Den gang sto hun i skranken på Nav Grorud i Oslo og tok imot mannen som ba om å få snakke med sin saksbehandler. De to forsvant inn på et rom med nedrullede persienner.

– Jeg oppfattet ham som i ulage, som de fleste var mandag morgen. Men han var rolig, viste frem legitimasjon og var ikke kranglete, sier Enes i dag.

Hørte skrik

Kort etter hører de ansatte skrik. Mannen kommer ut, bak ham står døren åpen. Maja Enes finner sin kollega på gulvet. Hun er knivhugget i bakhodet og ryggen.

Saksbehandleren Anni Rachmawati Godager (34) dør tre dager senere, 8. august 2013.

Den 26 år gamle gjerningsmannen blir siden overført til tvungent psykisk helsevern. Han var psykotisk og utilregnelig i gjerningsøyeblikket.

STENGT: NAV Grorud ble hardt rammet av knivangrepet i 2013. Anni Godager ble drept på jobb.

– Det var jo traumatisk. Først ignorerte jeg alt og prøvde å stå på, så klarte ikke kroppen lenger å holde ting på avstand, sier Maja Enes i dag.

Sint på systemet

Hun forteller om mareritt og søvnløshet, hvordan hun slet med å komme gjennom dagen. Om klassiske sorgreaksjoner – og om sinne.

– Det som hjalp meg mest, var samholdet på kontoret, både blant ansatte, men også andre klienter. For meg ble det også viktig at ledelsen hadde fått inn en psykolog som satt på et ledig kontor og var tilgjengelig i et par uker. Det tok meg så lang tid, før jeg stakk innom. For knekken kommer jo til slutt.

– Hva var du sint på?

– På systemet, på psykiatrien, på politikerne som kutter i sosial velferd.

Som Nav-ansatt tenkte Enes på seg selv som en som hjelper mennesker, men opplevde at brukerne så på henne som en som tviholder på en pengesekk.

– Det ble for mye fokus på ytelser, for lite hjelp og veiledning. Man prøver å hjelpe, men blir i stedet utsatt for vold eller trusler, bare på grunn av penger.

ENDRINGER: En rekke tiltak ble innført for å bedre sikkerheten hos Nav, etter knivangrepet mot en saksbehandler hos Nav Grorud i Oslo i 2013.

Psykiatrien

Enes mener systemet er feil, at Nav er blitt for stort, med arbeidsformidling, sosialtjenester og trygd samlet i én etat med 19.000 statlige og kommunalt ansatte.

– Etter drapet ble jeg opptatt av kutt i psykiatrien, hvor mye de dumper på Nav. Mange skrives ut for raskt fra psykiatrisk behandling. De har ingen steder å dra og ingen plukker opp mennesker i krise.

Enes forteller om flere tiltak som Nav iverksatte mens hun fortsatt jobbet der i 2013:

Blant annet ble gardinene i samtalerommene fjernet, slik at det var mulig å se inn. Oftere skulle de være to i vanskelige samtaler. Låser ble skrudd ut, slik at en voldelig klient ikke kunne stenge seg inne med en saksbehandler.

Hun tenkte at det var som å sminke grisen.

KRITISK: Maja Enes er kritisk til systemet og til psykiatrien - hun mener for mange skrives ut av psykiatrisk behandling for tidlig og «dumpet» på Nav.

– Problemet lå hos «casene» Nav-ansatte ble sittende med, fordi så mye annet ikke fungerte – vi snakker om til dels syke mennesker i en veldig vanskelig livssituasjon. Da kan ekstreme hendelser skje.

Vold og trusler mot en av tre

En FAFO-rapport bestilt av Fellesorganisasjonen i 2019 viste at én av tre Nav-ansatte det siste året hadde opplevd å bli utsatt for vold eller trusler. Samtidig melder tillitsvalgte til forbundet at det gis dispensasjoner fra sikkerhetstiltakene.

– Medlemmer forteller at de fremdeles har samtaler på uegnede rom og at flere mangler opplæring i aggresjonsdemping. De kaller det dispensasjon fra sikkerhetsrutinene. Vi må huske at det er store forskjeller mellom Nav-kontorene. Arbeid mot vold og trusler er på ingen måte over. Noe denne saken på tragisk vis viser, sier FO-leder Mimmi Kvisvik til VG.

Utsettes for vold og trusler: Arbeidstilsynet prioriterer lofotfike

MØTTE AGGRESJON: Maja Enes mener det er underrapportering av vold og trusler i Nav.

Etter knivdrapet i Bergen hørte Enes arbeidsministeren si at de ville se på tiltak som kan bedre Nav-ansattes sikkerhet. Og hun kjente at hun ble provosert, igjen.

– Det er ikke nok å gjøre de ansatte tryggere. Mer grunnleggende endringer må til. Nav-ansatte må få færre oppgaver, færre klienter på hver ansatt. Psykiatrien må rustes opp.

Maja Enes sier at samholdet mellom ansatte på Nav Grorud var veldig godt. Etter drapet i 2013 slo de ring om hverandre og har siden tatt vare på hverandre.

– Hvis du kommer til et kontor med godt miljø, er det et supert sted der du virkelig kan gjøre en stor forskjell ved å veilede mennesker. Og de aller fleste sakene blir løst.

Skjelt ut

Samtidig sier 39-åringen at hun møtte mye trusler og aggresjon i førstelinjen hos Nav.

– For meg som jobbet i skranken, var det daglig minst én som kom og var illsint over et brev eller en manglende utbetaling. Etter hvert ble jeg vant til å bli skjelt ut.

Hun mener det er underrapportering av vold og trusler blant Nav-ansatte.

– Etter hvert tolker man trusler om å komme tilbake med balltre som sånt man bare sier. Det er nok ikke alle, men mange av dem jeg kjenner i Nav som har fått en stol slengt etter seg.

Enes har en mastergrad i utviklingspsykologi. Siden 2015 har hun vært frilanser, drevet med tekstproduksjon, oversettelser og foredrag. Hun har også skrevet bok om internett.

– For folk som ikke er naive, kan Nav være en unik arbeidsplass. Men det er sikkert mye hyggeligere å jobbe i butikk enn å jobbe i Nav.