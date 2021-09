DALER: Disse grafene viser at smitten går sterkt ned i aldersgruppene 5–20 og 20–40. Dette er en klar vaksineeffekt. Gruppen 40–60 går svakt nedover. Dette er en gruppe som har vært vaksinert i en tid, som forklarer hvorfor den ikke går så bratt nedover 75–110 år: dette er den eneste som går svakt oppover, men stigningen er marginal.

Dette er grafen som kan åpne Norge

De siste analysene fra FHI viser at tiden snart er inne for å åpne, sier smitteverndirektøren.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Nå handler det om å finne et praktisk tidspunkt for kommunene.

Nye analyser som Folkehelseinstituttet (FHI) fikk inn søndag, bekrefter den positive utviklingen: Smitten fortsetter å dale i alle aldersgrupper, og spesielt for de mellom fem og 40 år. Det viser en tydelig vaksineeffekt og befolkningsimmunitet.

Selv om mange, spesielt vaksinerte, lever ganske normalt nå, må folk fortsatt holde meteren og avstand når de beveger seg rundt.

Men ifølge FHIs prognoser vil ikke det være nødvendig stort lenger. De faktiske smittetallene, i kombinasjonen med prognosene for tre uker fremover, viser at smitten tydelig går ned. Det gjør også forventede sykehusinnleggelser.

Derfor vil FHI snarlig anbefale å åpne landet:

– Ja, det vil vi, det handler egentlig om å finne det riktige tidspunktet. Vi vil jo anbefale regjeringen å åpne i løpet av den nærmeste tid, sier vaksinesjef Geir Bukholm i FHI.

FHI: Rent smittevernfaglig mener assisterende direktør Geir Bukholm at Norge er klar for gjenåpning.

– Knekken i smittekurvene er jo tydelig. Det var jo dette vi hadde håpet på og da er det veldig fint å se at det skjer, sier assisterende direktør Geir Bukholm i FHI.

– Når vi ser på grafene. Fra et smittevernperspektiv, kan vi åpne nå?

–Ja, på mange måter kan man jo det. Det ser ut som vi har en god kontroll på pandemien i Norge, sier han, og legger til at han uansett ønsker at enda flere får tatt andredosen sin.

Dette viser grafen Antall smittetilfeller brutt ned på alder: I alle aldersgrupper, er det en knekk, bortsett fra 75–110 år. Aldersgruppe 5-20: smitten går tydelig nedover – det er en kombinasjon av at ungdommer blir vaksinert og at smitten går ned som følge av befolkningsimmunitet

20–40 går sterkt nedover, som er en klar vaksineeffekt

40–60 svakt nedover. Dette er en gruppe som har vært vaksinert i en tid, som forklarer hvorfor den ikke går så bratt nedover

75–110 år: dette er den eneste som går svakt oppover, men stigningen er marginal

Estimert antall innleggelser, går veldig tydelig ned Vis mer

Bukholm sier tidspunktet for gjenåpning avhenger av at kommunene opplever at de er klare:

– Det handler først og fremst om å finne et praktisk tidspunkt der kommunene er forberedt og får planlagt, og legger til ta de også ønsker å kvalitetssikre tallene og situasjonen for å være helt sikre.

Regjeringen presenterte fredag planen for hvordan kommunene skal nedjustere smittesporingsarbeidet. En nedjustering av TISK-regimet (testing, isolasjon, smittesporing og karantene) blir innført 27. september.

Men regjeringen har ikke satt en dato for gjenåpningen av Norge, som de kaller «normal hverdag med økt beredskap».

SYNKER: Denne grafen viser for første gang antall forventede innleggelser fordelt på alder. Til venstre ser du forventede nye innleggelser per dag. Til høyre totalt antall innleggelser.

Politisk avgjørelse

Selve gjenåpningen faller ned på regjeringen, ifølge Bukholm:

– Det er også en vurdering å bestemme hvor stor risiko man vil ta med tanke på å åpne samfunnet. Den risikoen man velger å ta er til syvende og sist en politisk vurdering.

Helseminister Bent Høie ville ikke sette en dato på VGs spørsmål fredag.

Disse reglene forsvinner ved gjenåpningen:

Meterkravet blir avviklet.

Det samme blir restriksjonene knyttet til arrangementer og sammenkomster.

Innslippsstopp og krav om bordplassering på serveringsstedene forsvinner.

Det FHI ser, er en klar vaksineeffekt i befolkningen, nemlig at vaksinen fører til at viruset ikke sprer seg. De som er mest utsatt for å bli syke, er beskyttet.

– Vi ser en begynnende tendens til reduserte innleggelser i sykehus og vi ser at forventede antall innleggelser går veldig tydelig ned.

FHI har også prognoser som viser hvordan utviklingen kan se ut om tre uker. Også der går smitten nedover.

– De neste tre ukene ser det ut til å gå bratt nedover, så vil den flate ut.

Han legger til at det er en systematisk underestimering av prognosen, fordi den ikke tar hensyn at det blir enda mer vaksinasjon de neste ukene. Det vil si at fallet på smitten egentlig er tydeligere enn det som kommer frem i modellen.

Derfor vil de gi kommunene tid

– Kan man ikke fjerne meteren og andre krav før kommunene har forberedt seg?

–Når man har gitt så tydelige signaler at man skal gå over til et normalt liv, kan man forvente at det kan påvirke smittesituasjonen. Det vil før til at man må være forberedt på at man vil få utbrudd i noen kommuner. Da er det viktig at man er enige om virkemidlene, og at kommunene vet hvordan man skal håndtere et eventuelt utbrudd på skole eller sykehjem, for eksempel.

– Fikk ikke kommunene de beskjedene på fredag?

– Jo, kommunene har startet denne prosessen, men det er viktig at alle er fortrolig med hvordan man håndterer utbrudd i en normal hverdag.