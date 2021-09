Russebuss-knep setter sinnene i kok

For kunne spille høy musikk i russebussene, bruker russen ulike knep med egne strømaggregat. Politiet og Statens Vegvesen mener de er farlige å bruke under rulling - men nå har to sjåfører fått delvis støtte i retten.

Av Ivar Brandvol

Publisert: Nå nettopp

Russebussene klarer ikke selv å produsere nok strøm til lys-show og heftige lydanlegg. Derfor bruker russen ulike knep og løsninger. Noe er lov, noe er ulovlig og noe er omstridt.

I løpet av sommeren og høsten er to saker blitt behandlet av tingretter på Østlandet. I begge sakene er russebusser stoppet av politiet under rulling, blant annet på grunn av påslått strømaggregat. Den siste saken, der en russebuss ble stanset under fadderuka i Oslo, ble omtalt i VG.

Politiet ønsket å beslaglegge sjåførenes førerkort midlertidig mens sakene ble etterforsket, men siden begge sjåførene motsatte seg dette, endte de i retten.

– På bakgrunn av de to sakene vi har hatt i tingretten, så bør politiet endre praksis. Det kan virke som om politiet tror at en rullende russebuss med påskrudd aggregat automatisk er ulovlig og beslaglegger sjåførens førerkort. Nå har retten gitt oss medhold to ganger i at det ikke er slik det fungerer, sier advokat Maggi Rødvik.

Advokat og forsvarer for to russebusser, Maggi Rødvik.

Advarer politi og vegvesen

Hun advarer mot at aggregat kan bli brukt som påskudd for å stoppe russebusser med høy musikk.

– Det finnes ingen forbud i loven mot aggregat. Det kan se ut som politiet har et ønske om å begrense russebusstrafikken, og bruker aggregat som grunn til å stoppe dem. Å ta førerkortet til sjåføren stopper ikke russen. Russen finner bare en ny sjåfør og fortsetter, sier Rødvik.

Hun legger til:

– Er aggregatet forsvarlig plassert slik at det ikke er fare for at brann, eksplosjon eller kullosforgiftning og sikkerheten er ivaretatt, er det ikke grunnlag for å beslaglegge kortet.

– Har en god policy

Tormod Schau ved divisjon for Trafikant og kjøretøy i Statens vegvesen sier det er gode grunner til å følge med på aggregater på russebusser.

– Aggregater på russebusser kan utgjøre fare for brann og akutt fare for gassforgiftning inne i kjøretøyet, sier Schau.

Han opplyser at Statens Vegvesen har avdekket mye feilmontering og ulovlig bruk av aggregater på russebusser.

– Det har vært flere branner i tilknytning til aggregat på russebusser. Vi har tilsvarende saker fra campingkjøretøy, der aggregatbruk har medført forgiftning. Det er all grunn til å ta dette alvorlig og vi mener vi per nå har en god policy på hvordan dette regelverket håndteres, sier Schau.

– Flere russebusser har montert aggregat i en ramme bak på bussen og mener det gjør det tryggere?

– Det høres litt tryggere ut enn ett lukket rom inne i bussen. Samtidig ser vi at det brukes aggregater som er beregnet på annen type bruk, og at de monteres feil. Det kan ha alvorlige konsekvenser, uansett om de er montert bakpå, sier Schau.

Politiadvokat Cathrine Sannes har ikke besvart VGs henvendelser onsdag, men uttalte før saken var oppe i retten dette:

– Per nå er han mistenkt for brudd på vegtrafikkloven, men en del av etterforskningen vil være å vurdere om han også kan mistenkes for brudd på brann- og eksplosjonsloven. Det kan også bli aktuelt å avhøre passasjerer, men dette har vi ikke tatt stilling til, sier politiadvokat Cathrine Sannes til VG.

Russebuss ble stanset av politet under fadderuka i Oslo i høst. Politiet ville beslaglegge førerkortet til sjåføren midlertidig, men sjåføren nektet og fikk delvis medhold i retten.

Sjåføren som ble stoppet under fadderuka i Oslo sier til VG at politiet og Statens Vegvesen bør endre policyen.

– Aggregat er ikke farlig når det er montert på ramme bak på bussen i friluft. Jeg mener at enten må de forby aggregat helt, ellers så må de tillate det. Slik de opptrer nå er det helt uoversiktlig. Tidligere ble vi aldri stoppet om aggregatene ble brukt under kjøring, men for et par år siden endret det seg. Det er godt at retten har hørt på sjåførene i disse sakene sier han.