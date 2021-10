KRISESTAB: Askøy-ordfører Siv Høgtun sitter i krisestabs-møter gjennom dagen.

Askøy-ordfører: − En forferdelig tragisk ulykke

– Dette er forferdelig for de nærmeste og en tung dag for mange, sier Askøy-ordfører Siv Høgtun (H). Kommunen satte krisestab søndag kveld, da de fikk vite at de tre savnede i ulykken i Kvam er askøyværinger fra kommunen rett utenfor Bergen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Askøy kommune sendte i natt helsepersonell til pårørendesenteret i Kvam og har hatt tett kontakt med krisestaben i Kvam kommune i Hardanger.

– En forferdelig tragisk ulykke, sier ordføreren i Askøy Siv Høgtun.

En voksen kvinne, to voksne menn og en hund ble observert i en båt på Tokagjelselva i Kvam kommune i Vestland fylke, på vei mot en bratt foss.

De beskrives som sjø- og fjellvante. Ifølge politiet har de pleid å krysse elven for å komme frem til en hytte i området.

– Men denne gangen har de uheldigvis blitt tatt av strømmen og ført ned mot fossen, sier innsatsleder Svein Valland Laupsa i Vest politidistrikt.

Politiet har gjort funn av en båt et stykke nedenfor en bratt foss. De knytter båten til de savnede, men det er foreløpig ikke gjort funn av personene eller hunden.

De pårørende er varslet.

Støtter de pårørende

På Askøy er det opprettet et pårørendesenter i Møllesalen i Strusshamn.

– Der kan pårørende og andre som har behov for å ta kontakt møte eller de kan ta kontakt på telefon 40 80 61 86, sier Høgtun.

– Våre varmeste tanker går nå først og fremst til de pårørende. Vi vet at det gjøres en stor innsats på Kvamskogen for å finne de savnede. Vi ønsker å hjelpe og støtte de pårørende, og derfor har vi etablert et pårørendesenter i Strusshamn som vil være åpent fra mandag klokken 16.00. Der vil pårørende kunne snakke med helsepersonell, sier ordfører Siv Høgtun.

På plass der er både helsesykepleier som kan gi medisinskfaglig hjelp og en diakon.

– Askøy er en stor kommune, men når slike hendelser oppstår opplever vi oss som en liten og tett kommune, sier ordføreren.

Mandag morgen ble det satt flere ressurser inn i redningsaksjonen i Kvam kommune i Hardanger, som har pågått siden 21.30-tiden søndag kveld.

Aksjonen ble iverksatt etter at nødetatene fikk melding om at en liten båt med tre voksne personer og en hund var tatt av strømmen i Tokagjelselva.

SØK PÅGÅR: Tre personer har sannsynligvis gått utfor en foss i Tokagjelet i Kvam kommune.

Sivilforsvaret bistår i letingen med 15 personer.

De er med i den lokale fredsinnsatsgruppen i Kvam og deltar i selve søket.

Sivilforsvaret bidrar med ekstra mannskaper og utstyr når nød- og beredskapsetatene trenger støtte ved større ulykker og naturkatastrofer.

– 15 personer er i innsats nå og 15 nye vil gå på senere ved behov, opplyser pressevakt Morten Harangen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).