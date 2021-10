BEVISPOSE: Politiet rykket søndag ut til Smestad i Oslo i forbindelse med et mistenkelig dødsfall og har startet etterforskning.

Frafaller mistanke om at noe kriminelt har skjedd etter dødsfall på Smestad

Politiet mener det ikke lenger er grunn til å tro at personen som ble funnet død på Smestad ble utsatt for noe kriminelt.

Politiet mener det ikke har skjedd noe kriminelt med personen som ble funnet død på Smestad søndag morgen.

– Ut fra de opplysningene vi har nå, mener politiet at det trolig ikke har skjedd noe kriminelt, opplyser politiet i Oslo.







En mann ble pågrepet i saken og siktet for grov kroppsskade. Han har søndag sittet i avhør, men er nå dimittert.

Litt etter klokken 06.00 søndag morgen fikk politiet melding om et dødsfall på Smestad i Oslo.

En person ble funnet død utendørs, og politiet anså dødsfallet som mistenkelig.

Det ble iverksatt etterforskning på stedet, og en mann ble pågrepet og siktet i saken. Han har hele tiden nektet for å ha noe med saken å gjøre.

Rett før klokken 18 melder politiet at han er løslatt. Nordby opplyser at vedkommende er identifisert, men pårørende er fortsatt ikke varslet.

– Lettet

Mannens forsvarer Aase Karine Sigmond sier klienten hennes ikke er overrasket over at han ble løslatt.

– Han hadde forventet å bli løslatt etter avhør. Han ble veldig sjokkert over at han i det hele tatt ble pågrepet og siktet - men han er selvfølgelig lettet over at mistanken mot ham er svekket nå, og at han er løslatt.

PÅ ÅSTEDET: Politiet har rykket ut til Smestad i Oslo i forbindelse med et mistenkelig dødsfall og har startet etterforskning.