TO ÅSTED: Politiet mener den mindreårige gutten ble skutt i en undergang. Han ble funnet over veien fra Stovner politistasjon.

Stovner-skytingen: Mann i 20-årene varetektsfengslet i fire uker

Mannen i 20-årene er noe kjent for politiet fra før, men skal ikke være tidligere domfelt. Nå er han siktet for skytingen på Stovner.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Politiet sier det er omfattende etterforskning, vitneavhør, videobeslag og rundspørringer som ligger bak siktelsen og etterlysningen de kom med onsdag.

Mannen meldte seg selv for politiet torsdag, dagen etter han ble etterlyst.

Torsdag møtte han opp på politistasjonen i Grønland med sin forsvarer Usama Ahmad, og fredag ble han varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. De to første ukene er han også underlagt full isolasjon og medieforbud.

Rettsmøtet gikk som kontorforretning da han allerede hadde samtykket til fengslingen, som politiet begrunner med bevisforspillelsesfare.

– Det går etter forholdene greit med ham. Han har ikke formelt tatt stilling til straffskyld, og det har ikke vært noen avhør av ham, etter råd fra meg. Det kan endre seg, men vi må se det an, sier Ahmad til VG fredag ettermiddag.

– Siktede har nektet å avgi forklaring til politiet. Han er kjent med siktelsen og innholdet i den, men har ikke tatt stilling til straffskyld, sier politiadvokat Ingvild Myrold.

– Politiet står klar til å ta imot hans forklaring og høre om hans rolle og hva han har å si om siktelsen, sier Myrold videre.

Ahmad er klar på at årsaken til at hans klient ikke har vært i avhør, skyldes at klienten ikke har fått sett noen dokumenter i saken. I kjennelsen står det at de fleste av sakens dokumenter er klausulert for den siktede.

– Da tar jeg den vurderingen at han forklarer seg når jeg tenker det er hensiktsmessig. Jobben min er å ivareta hans interesser, forklarer Ahmad.

Det var en mindreårig gutt som ble skutt i magen mandag kveld. Gutten ble funnet noen meter bortenfor, mellom senteret og Stovner politistasjon.

Han ble fraktet til sykehus og er utenfor livsfare.

Politiet mener han ble skutt et annet sted, ved en undergang noen hundre meter fra der han ble funnet.

Politiadvokat Myrold vil ikke kommentere om politiet har funnet skytevåpenet.

– Politiet har gjennomført en omfattende bevisinnhenting, vitneavhør, og åstedsundersøkelser. Vi kan ikke utelukke at flere blir pågrepet, men per nå er det én.

-- Det vi kan se om de to er at vi mener de har en relasjon og at de kjenner til hverandre og er fra samme område i Oslo, fortsetter Myrvold

Motivet for skytingen er ikke klarlagt, men det skal være en relasjon mellom siktede og den unge gutten.

– Vi mener det er en relasjon mellom de to og vi begynner å danne oss et bilde av foranledningen, men vi kommer ikke til å gå i detalj om det av hensyn til etterforskningen, sa leder for etterforskningsseksjon drap i Oslo-politiet, Anne Alræk Solem, onsdag.