Justisministeren om skyteepisodene: − Oslo er en trygg by

I kjølvannet av at en mindreårig gutt ble skutt på Stovner i forrige uke, tok justis- og beredskapsministeren til ordet for å berolige Oslos innbyggere.

I løpet av ti uker har åtte personer blitt skutt flere steder i Oslo. Skyteepisodene har funnet sted i Vika i Oslo sentrum og fem forskjellige steder på Oslo østkant. I begynnelsen av oktober ble Hamse Hashi Adan (20) skutt og drept på Mortensrud.

25. oktober ble en ung tenåring funnet ved politistasjonen på Stovner. Gutten var blitt skutt i magen like ved Stovner senter. En mann i 20 årene er siktet og pågrepet for hendelsen.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) tok tirsdag turen til Stovner politistasjon for å møte politimester i Oslo, Beate Gangås, og ledelsen i enhet Øst.

– Vi har hatt et godt møte i dag. Jeg føler jeg veldig trygg på at politiet jobber med fullt fokus fullt fokus på disse sakene og jobber med de episodene som har vært, sier Mehl.

Kriminelle miljøer

Justisministeren understreker at Oslo fortsatt er en trygg by.

– Det er forståelig at folk blir bekymret, men Oslo er en trygg by. Konfliktene vi har sett i det siste er i stor grad innenfor kriminelle miljø.

Politimester Beate Gangås er glad for at justisministeren kommer til Stovner for å snakke om skyteepisodene. Hun opplyser at Oslopolitiet har en dedikert innsats mot skyteepisodene, men at den ikke er ad hoc-basert.

– Vi jobber med alt fra forebyggende innsats til synlige politipatruljer og etterforskning og oppklaring av sakene. Det er et sammensatt kriminalitetsbilde, men innsatsen er bred og den skal vare over tid, sier Gangås.

Langsiktig arbeid

– Har det kommet noen spesifikke tiltak ut fra disse samtalene?

– Dette er langsiktig arbeid som berører mange forskjellige områder. Vi må ha med oss politiet sitt arbeid som er forebyggende og bidra til å oppklare disse sakene, og så er også kommunen viktig. Det er hva man gjør i skolen, hvordan man følger opp barn og unge, og hvilken innsats vi har mot økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet, sier justisministeren.

Politiet i Oslo har uttrykt bekymring over denne rekken av skyteepisoder, spesielt siden de har skjedd i det offentlige rom.

– Vi er bekymret. I oslopolitiet jobber vi kontinuerlig med å forebygge og avverge at konflikter eskalerer på denne måten. Det er utrolig viktig å oppklare disse sakene, for å unngå hevnspiraler, sa politiinspektør Grete Lien Metlid til VG i forrige uke.

De ser imidlertid ikke noe felles motiv eller en rød tråd for alle voldsepisodene.

– I de alle fleste sakene er det enten personkonflikter eller miljøkonflikter som ligger bak. Det er sjelden at det er helt tilfeldige ofre.