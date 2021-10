SIKTET OG ETTERLYST: Brødrene Valon (35) og Visar (32) Avdyli ble fanget på kamera på Oslo Lufthavn Gardermoen før de fløy til Kosovo.

– Familien ber innstendig om at de etterlyste skal melde seg

Familien til 20-åringen som ble skutt og drept på Mortensrud kjenner ikke til de som nå er etterlyst for drapet. De ber om at de siktede melder seg.

– Familien ber innstendig om at de etterlyste skal melde seg for norsk politi, forteller bistandsadvokat Farid Bouras til VG.

Onsdag valgte politiet å offentlig etterlyse de to siktede brødrene Valon (35) og Visar (32) Avdyli.

– Vi har ikke fått tak i dem siden de ble etterlyst forrige fredag og velger nå å gå ut med navn og bilde, sier politiadvokat Børge Enoksen til VG.

Brødrene er siktet for drap eller medvirkning til drap etter at 20 år gamle Hamse Hashi Adan skutt utenfor Lofsrud skole på Mortensrud 7. oktober i år. Han døde dagen etter av skadene han ble påført.

SKUTT PÅ SKOLE: Det var Hamse Hashi Adan (20) som ble skutt ved Lofsrud skole og senere døde av skadene.

Politiet friga onsdag bilder av brødrene Avdyli, tatt på Gardermoen lørdag 9. oktober rett før de fløy til Kosovos hovedstad Pristina.

Politiet hadde ikke mistanke mot brødrene da de reiste ut av Norge, og ble først kjent med at de hadde forlatt landet på et senere tidspunkt.

De ble etterlyst forrige fredag, og politiet har ikke hatt direkte kontakt med dem.

Svein Holden er brødrenes advokat, og sier til VG at han har hatt kontakt med dem.

– Jeg har vært i kontakt med begge to etter de ble etterlyst og begge nekter for å ha noe hendelsen å gjøre, sier Holden til VG.

Holden sier videre at han utover dette ikke har noen kommentar.

– Mange ubesvarte spørsmål

Bouras forteller at etterlysningen kom som et sjokk for familien til Adan.

– De er for det første glade for at politiet har kommet et steg videre i etterforskningen, men de sitter samtidig igjen med mange ubesvarte spørsmål.

Han forteller at familien sier de ikke kjenner til noen krysningspunkter mellom avdøde og de etterlyste.

– Familien fikk sjokk. De ser ingen koblinger, med tanke på alder, tilknytning og de siktedes straffehistorikk.

Han sikter til at brødrene Avdyli ble i 2016 de første i Norge som ble dømt etter den nye terrorparagrafen, hvor Valon Avdyli ble dømt for deltagelse i IS, mens Visar Avdyli ble dømt for å ha forsøkt å gi materiell støtte til IS.

FAMILIE I SORG: Bistandsadvokat Farid Bouras ved Elden Advokatfirma forteller at familien til den døde 20-åringen har det veldig tungt.

Politiet sa under en pressekonferanse onsdag at de ikke ser noen sammenheng mellom tidligere domfellelser og drapet på Mortensrud.

– Det er for tidlig å si hvilken rolle de har hatt og for tidlig å si hva motivasjonen deres har vært, sa politiadvokat Børge Enoksen tidligere onsdag.

Allerede er en mann i 40-årene varetektsfengslet i fire uker, siktet for medvirkning til drapet. Han nekter straffskyld.