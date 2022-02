HOLDER AVSTAND: Sveinung Rotevatn (V) holdt trygg avstand til andre da han var klimaminister. Bildet er fra Torggata i Oslo sentrum i sommer. Til venstre: kommunikasjonssjef i departementet, Jo Randen.

Støre fulgte ikke meteren: − Fjern den

På et barbesøk i Tromsø overholdt ikke statsministeren meteren han har pålagt det norske folk. Hvis meteren ikke er viktig, bør den fjernes med en gang, mener både Sveinung Rotevatn (V) og Bård Hoksrud (Frp).

Publisert: Nå nettopp

– Det er tydelig at Støre ikke bryr seg om meteren. Da er spørsmålet, hvorfor skal andre gjøre det da? spør stortingsrepresentant for Venstre, Sveinung Rotevatn.

Det kom flere lettelser under regjeringens pressekonferanse på tirsdag, men det var én ting de holdt på. Meteren.

Dagen etter pressekonferansen deltok statsminister Jonas Gahr Støre på et arrangement i regi av Troms Arbeiderparti, på baren Amtmandens i Tromsø.

TROMSØ: På arrangementet «Pub og politikk» møtte Støre partifeller.

Til VG innrømmet Støre at han kanskje ikke alltid holdt den avstanden han selv har pålagt det norske folk.

– Jeg la vekt på å holde avstand på en annen måte enn jeg gjorde da jeg var på samme stedet i 2020, før corona. Jeg brukte munnbind da jeg gikk gjennom lokalet og jeg satt ved bordet. Men om det alltid var en meter, det er ikke sikkert, sa Støre til VG.

Rotevatn: Ser veldig rart ut

Sveinung Rotevatn sier til VG at han ikke lar seg provosere av at Støre ikke overholdt meteren, men mener at om meteren ikke lenger er viktig, bør den fjernes.

– Da får de fjerne den, det hadde vært en stor gladnyhet. Slik meteren er nå, er den i all hovedsak et problem for restauranteiere og næringsliv som blir tvunget til å ha færre til bords, sier eksministeren i Venstre.

Utelivsbransjen, som har vært hardt rammet av corona, skulle helst sett at meteren forsvant.

– Støre som pubgjest risikerer ingenting. De som risikerer noe er de som eier puben. Det er der reguleringen ligger. Det ser veldig rart ut dette her, mener Rotevatn.

MUNNBIND-KAMERATENE: Bård Hoksrud (Frp) (til høyre) samtaler med partikamerat og samfylking Morten Stordalen i stortingssalen. Ingenting å si på munnbindenes størrelse

Hoksrud: Regjeringen roter

En annen eksminister, Bård Hoksrud, som nå er Frps helsetalsperson, reagerer også på statsministerens meter-brudd.

– Det illustrerer jo tydelig at regjeringen er inkonsekvent. På kinoer og konserter er det OK med 30 centimeters avstand, fikk vi vite tirsdag. Andre steder ellers må vi forholde oss til meteren. Nå synes jeg regjeringen roter det til så mye at de like godt kan fjerne hele meter-regelen, sier Hoksrud til VG.

Han synes likevel en statsminister har ansvar for å etterleve regler som han selv krever at andre skal følge.

– Tenk, her går det ett døgn fra regjeringen understreker at meteren fortsatt gjelder - til Støre går rett i sin egen felle. Det er litt pinlig, sier Frp-veteranen.

– Nå må vel denne meteren ryke jo før jo heller, legger han til.

Støre: Går ikke med stillas rundt oss

Støre på sin side sa til VG tidligere torsdag at det kan være krevende å følge meteren til punkt og prikke.

– Jeg tror alle synes det er utfordrende å holde 100 centimeter i alle sammenhenger, men her er poenget at vi satt ved bord, det var antallsbegrensninger ved inngangen og at folk viste varsomhet, sa Støre til VG og fortsatte:

– At du i noen sammenhenger lener deg over et bord for å si noe, det tror jeg skjer. Vi går ikke med en meter stillas rundt oss.

– Så det er ikke så farlig hvis noen lener seg over et bord for å si noe til noen?

– Nei, det er ikke så farlig.

Under pressekonferansen tirsdag sa Støre at de skulle vurdere de gjenværende tiltakene fortløpende, og aller senest 17. februar.

Rotevatn håper på lettelser før den tid.

– Jeg ser gjerne at de fjerner meteren i god tid før 17. februar. Det signalet han sender ut er at meteren ikke er så viktig lenger. Da bør det være beskjeden.