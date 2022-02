FØDTE PÅ DO: Høygravide Ann-Siril Nordstrand opplevde at hun ikke ble hørt da hun lå inne med sterke smerter på Rikshospitalet i 2013. Under oppholdet fødte hun sitt første barn på sykehustoalettet.

Ann-Siril (31) saksøkte staten etter dramatisk tvillingfødsel – vant i lagmannsretten

Som 23-åring fødte Ann-Siril Nordstrand sitt første barn alene på doen på Rikshospitalet. I fjor vant hun søksmålet mot Staten i tingretten – nå har hun fått medhold også i lagmannsretten.

Av Christina Quist

Agder lagmannsrett har nå gitt tvillingmoren fullt medhold og slår - som tingretten - fast at Nordstrand ikke fikk den helsehjelpen hun trengte.

Lagretten har dermed forkastet Statens anke over dommen fra Aust-Agder tingrett.

Det var i 2013 at høygravide Nordstrand ble innlagt på Rikshospitalet i Oslo, etter økende smerter i magen. Hun følte selv at fødselen var nært forestående, men opplevde at hun ikke blir hørt av personellet på sykehuset.

Under oppholdet endte hun opp med å føde den første av tvillingene mens hun satt krøket over sykehustoalettet. Babyen, som var tre og en halv måneder for tidlig født, falt ned i gulvet foran henne.

Den andre tvillingen ble født med hastekeisersnitt kort tid etterpå.

– Som tingretten, konkluderer lagmannsretten etter en samlet vurdering med at det utgjorde en svikt ved helsehjelpen da jordmor forlot Nordstrand uten tilsyn fra helsepersonell og lot henne gå på toalettet alene, heter det i dommen fra lagmannsretten.

VG har skrevet flere saker om Nordstrand, og har også vært i kontakt med henne tirsdag. Hun hadde på daværende tidspunkt ikke anledning til å kommentere saken.

Har fått PTSD

I fjor vår slo Aust-Agder tingrett fast at hun ikke fikk helsehjelpen hun trengte på Rikshospitalet, og at staten er erstatningspliktig for plagene hun har hatt i ettertid.

Etter fødselen fikk Ann-Siril Nordstrand påvist posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Åtte år senere var hun fremdeles 60 prosent sykemeldt.

I 2015 søker tobarnsmoren om pasientskadeerstatning – men fikk avslag. Det samme skjedde i 2019.

Begrunnelsen deres var at de ikke var enige i at det hadde vært en svikt i helsehjelpen som ble gitt på Rikshospitalet. Pasientskadenenmnda konkluderte likevel at PTSD’en til tvillingmoren kom fra den dramatiske fødselen på toalettet.

Staten er uenig

Staten har i retten ment at de hadde gitt henne den nødvendige helsehjelpen, og at det i forkant av toalettbesøket ikke forelå indikasjoner på at fødselen var i gang.

– Hvis jordmor hadde fanget opp noe slik, er det utenkelig at hun ville gått ut slik at Nordstrand ble alene. At man i ettertid hensett til utfallet mener noe om hva som kunne vært gjort for å unngå fødselen på toalettet, innebærer ikke at noe irregulært skjedde, anførte de da saken gikk for lagmannsretten.

Marit O. Øvergård, kommunikasjonsansvarlig i Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten, forteller til VG tirsdag at de vil bruke tid på å gå gjennom dommen.

– Vi har nettopp mottatt dommen, og kommer til å bruke ankefristen til å gå grundig gjennom den. Vi kan ikke uttale oss ytterligere før det, sier hun.