Avdød kvinne var i Norge for festival

Daisy Mai Tran, som ble funnet død i bygda Snartemo i Hægebostad kommune i Vest-Agder, befant seg i Norge i forbindelse med den internasjonale festivalen The Bivrost Gathering, som går av stabelen senere i juni.

– Vi i Bivrost er rystet over dødsulykken som skjedde i Snartemo på søndag, og vi vil først og fremst uttrykke våre dypeste kondolanser til familie og venner av Daisy. Videre håper vi at vår venninne som nå ligger på sykehus får den beste oppfølging som kan gis, og at hun kommer fra denne tragiske hendelsen uten varige skader, skriver The Bivrost Gathering i en pressemelding.

Det var natt til søndag at den franske kvinnen Daisy Mai Tran (28) ble funnet død, etter det politiet mistenker var en påkjørsel.

Det var avisen Lister24 som først omtalte saken.

«Lite fellesskap»

Etter det VG får opplyst jobber festivalen for tiden med å rigge opp området.

Festivalen beskriver seg selv som en samling som finner sted over fire dager, med workshops, kunst og musikk.

– Vi er et lite fellesskap, men et sterkt fellesskap, heter det i pressemeldingen.

Festivalen har ikke tatt stilling til hvorvidt de vil gjennomføre eller ikke, i lys av de siste hendelsene.

Etterforsker teknisk og taktisk

I tillleg til Mai Tran ble en litauisk kvinne i 20-årene funnet med alvorlige skader. VG var torsdag ettermiddag i kontakt med politiadvokat Hellek Rue i Agder politidistrikt, som opplyser at kvinnen er utenfor livsfare.

– Vi har foretatt avhør av henne, og skal foreta flere. Det er pågående arbeid, sier Rue.

Han forteller videre at politiets hovedteori er at de to kvinnene ble påkjørt av en tredjeperson, som forlot åstedet, men kan ikke utelukke andre teorier.

– Vi har fullt trykk på teknisk og taktisk etterforskning av saken, og får bistand fra Kripos.

