KRF-KOMET: Ingelin Noresjø fra Nordland ble valgt inn som nestleder i KrF sammen med den andre nestlederen Olaug Bollestad (med ryggen til) på Krf-landsmøtet på Sola i april. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

KrF-topper: Lever godt med regjering uten Frp

Både KrF-nestleder Ingelin Noresjø og KrF-fylkeslederne Oluf Maurud og Svein Iversen mener en regjering uten Frp ikke trenger å være noen dårlig løsning etter bom-knipen.

Sentrale politikere i Kristelig Folkeparti har fått med seg at bom-knipen som regjeringskollega Frp nå er inne i, kan røske Siv Jensen og de andre Frp-statsrådene ut av Solberg-regjeringen.

Ingelin Noresjø ble valgt som ny nestleder i KrF etter den dype splittelsen i partiet i vår. Tidligere har Noresjø, som egentlig ville gå i regjering med Ap og Sp, uttalt at hun fikk en sorgreaksjon og gråt i et døgn etter at blå side fikk et knapt flertall på det ekstraordinære landsmøtet i november 2018.

Likevel stemte hun senere ja til regjeringsplattformen i landsstyret, og bidro til et knapt ja-flertall til regjeringsdeltagelse.

Bom-panikk

Nå ser hun at det er et annet partis ledere og medlemmer som sliter. Bom-opprør blant velgere og svake målinger har fått Frp-ere til vurdere om partiet bør gå ut av regjeringen.

– Hvis Fremskrittspartiet bestemmer seg for å gå ut av regjering, da har vi en ny parlamentarisk situasjon. Jeg konstaterer at KrF har deltatt i mindretallsregjering før. Det har gått bra før, og vi vil da få rom for at det kan forhandles frem mange gode løsninger i Stortinget, sier hun til VG.

Har mindretalls-erfaring

Leder Oluf Maurud i Innlandet KrF (tidligere Oppland og Hedmark), understreker at det er helt opp til Frp selv å bestemme om det vil bli et opposisjonsparti igjen etter alt bomkjøret.

HEDMARK-POLITIKERE: Fylkesleder Oluf Maurud i Hedmark KrF i samtale med nestleder Ragnfrid Granerud under det opphetede fylkesårsmøtet i Elverum i oktober i fjor. Det var før Hedmark og Oppland KrF gikk sammen i Innlandet KrF. Foto: Frank Ertesvåg, VG

– Jeg tror at KrF kan leve med å være en del av en mindretallsregjering uten Frp. Da må man søke støtte vekselvis fra flere partier i Stortinget. Det har vi erfaring med fra tidligere, minner Maurud om.

Han tilhørte Hareides røde side i KrF-konflikten om veivalg sist høst. Men nå har han sluttet opp om Granavolden-erklæringen og innfunnet seg med regjeringsdeltagelse.

– Da er det også viktig at Granavolden-erklæringen ligger fast – også når det gjelder bompenge-nivå og bypakker, sier Maurud til VG.

– Oljefond til bompenger – en avsporing

Fylkesleder Svein Iversen i Troms og Finnmark KrF var egentlig mot at KrF gikk i regjering med Frp, og stemte nei i landsstyret til regjeringsplattformen.

Han stiller i likhet med Maurud likevel opp bak regjeringserklæringen.

– Vi respekterer de valgene kommunene gjør i forhold til byutviklingsavtaler og bompenger. Det er også en avsporing av Frp å foreslå at oljefondet skal finansiere bompengeprosjekter, sier Iversen.

Han har registrert at flere i Frp mener partiet må forlate regjeringen dersom landsstyrets krav og såkalte arbeidsordre til partiledelsen, ikke vinner frem.

– KrF har vært i mindretallsregjering før, og det vil KrF kunne mestre igjen, sier Svein Iversen.

VIL FORHANDLE: Leder Hans Fredrik Grøvan i KrFs stortingsgruppe avbildet i en kaffepause da KrFs landsstyre sa ja til å gå inn i regjering – på Gardermoen. Foto: HELGE MIKALSEN, VG

Grøvan vil forhandle først

Parlamentarisk leder Hans Fredrik Grøvan i KrF har allerede deltatt i innledende samtaler med Frp om bompengekravene.

– Hvis det viser seg at Frp kommer til at partiet vil ut av regjering etter de forhandlingene vi skal ha de neste to ukene, da er det oppstått en helt ny situasjon. Det vil i så fall være en beslutning som Frp er helt og holdent ansvarlig for, sier Grøvan til VG. Han vil ikke gå nærmere inn på hva en slik situasjon vil innebære for KrF.

Han har imidlertid allerede merket seg at kravene som Frps landsstyre har gått ut med, kolliderer med Granavolden-erklæringen på flere punkter, blant annet det som går på å omdefinere nullvekst-målet.

– Men nå får vi sette oss ned og forhandle først, avslutter Grøvan.

– Må ta innover seg folkelig opprør

– Frp har alltid kjempet bilistenes sak, og vi mener at alle regjeringspartiene må ta inn over seg det folkelige opprøret vi nå ser mot det den samlede bompengebelastningen, sier Terje Søviknes, 2. nestleder i Frp.

– Spesielt er det utfordrende i byene der bilistene skal betale for alt annet enn vei, – herunder kollektivutbygging, gang- og sykkelveier og byutvikling.

Forhandlingene med KrF, Venstre og Høyre tar utgangspunkt i Granavollen-erklæringen. Der fikk Frp gjennomslag som de nå kan jobbe for å få gjennomført, mener Søviknes.

– Vi har forhandlet med de samme partiene gjennom 6 år, og klart å finne gode løsninger tidligere. Det har vi som ambisjon nå også.

Publisert: 13.06.19 kl. 05:32