Kraftig økning i ungdomsvold – justisministeren vil åpne for strengere straffer

Politiet har bedt om sterkere virkemidler for å slå ned på og forebygge ungdomskriminalitet. Det vil justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) gi dem.

Nye tall fra Politidirektoratet viser at voldsanmeldelser mot unge under 18 år har økt med nesten 40 prosent mellom 2016 og 2020, hvis man sammenligner tall for første halvdel av året.

– Det er veldig alvorlig. De aller fleste ungdommer i Norge er lovlydige, men vi har sett en økning de siste årene. Sånn vil vi ikke ha det – den utviklingen må stoppes, sier Mæland til VG.

Nå vil hun utvide verktøykassen for å håndtere unge lovbrytere, ved blant annet å foreslå tøffere tiltak i et lovforslag som sendes på høring i disse dager. Endringene er ifølge justisministeren etterlyst av både politiet og riksadvokaten.

– Vi trenger tettere oppfølging av ungdommene og en tydelig reaksjon når man ikke forholder seg til oppfølgingsplanen som er vedtatt, sier hun.

Dette er de foreslåtte tiltakene Justis- og beredskapsdepartementet kommer nå med forslag til nye tiltak for å møte de påpekte utfordringer, herunder: Tiltak for raskere iverksettelse av ungdomsreaksjonene: åpne for større grad av informasjonsdeling mellom aktørene som bidrar under straffegjennomføringen

lovfesting av tverretatlig koordineringsgruppe som skal vurdere om ungdomsstraff eller ungdomsoppfølging er egnede reaksjoner samt foreslå oppfølging av ungdommen mellom lovbrudd og reaksjon

innføre klare og målbare saksbehandlingsfrister

begrense bruk av personundersøkelser

oppdeling av ungdomsstormøte – slik at straffegjennomføringen kan starte uavhengig av om møtet med fornærmede finner sted Domstolen gis mulighet til å kombinere ungdomsstraff med ubetinget fengsel eller særvilkår: adgang til å kombinere ungdomsstraff med ubetinget fengsel i inntil 6 måneder

adgang til å kombinere ungdomsstraff med særvilkår, for eksempel avhold fra rus eller opphold på institusjon Innføre adgang til bruk av enkelte tvangsmidler under ungdomsstraff: gi adgang til å avhente/pågripe ungdom under gjennomføring av ungdomsstraff

gi adgang til å fastsette vilkår om oppholdsforbud/kontaktforbud i kombinasjon med elektroniske og digitale kontrolltiltak Færre krav om ungdommens og vergens samtykke: samtykke erstattes av en egnethetsvurdering ved valg av reaksjon

samtykke erstattes av en klageadgang ved valg av tiltak i ungdomsplan Øvrige forbedringer av ungdomsreaksjonene: domstolen står friere ved valg av reaksjon på brudd (hele eller deler av den subsidiære fengselsstraffen kan fullbyrdes eller omgjøres til samfunnsstraff eller delvis betinget fengsel.)

innføre tiltak for bedre ivaretakelse av fornærmede

stimulere bygging av relasjoner rundt ungdommen

tydeliggjøre ungdomsplanens innhold Utvidet adgang til bruk av øvrige tvangsmidler: påtalemyndigheten gis hjemmel til å ilegge oppholdsforbud for ungdom mellom 15 og 18 år der det kan være grunn til å tro at opphold på stedet øker faren for at personen begår en ellers straffbar handling

elektronisk kontroll (med GPS) som varetekstsurrogat for siktede mellom 15 og 18 år KILDE: Justisdepartementet Vis mer

Vil kombinere ungdomsstraff med fengsel

Her er noen av forslagene:

Tiden mellom straffbar handling og straffereaksjon vil bli mye kortere, ved hjelp av frister og lovpålagt koordinering mellom etatene. I tillegg skal det være mulig å fastsette vedtak for samtykke fra involverte parter og verge, som kan påklages

Domstolene skal få anledning til å pålegge lovbrytere som er mellom 15 og 17 år elektronisk kontroll i form av fotlenke med sporing, i saker der man vurderer at varetekt ikke er egnet

Ungdomsstraff skal kunne kombineres med fengsel og andre former for kontroll

– Det kan bli strengere straffer, og i hvert fall en mer omfattende vurdering av hva som passer for enkeltindivider. Vi ønsker at man skal kunne kombinere ungdomsstraff med elektronisk kontroll, oppfølging av rus og ikke minst tydeligere reaksjoner dersom ungdommen bryter med den idømte straff, forklarer Mæland.

– Er fengselsstraff løsningen for unge kriminelle som potensielt kan risikere å komme tettere inn i eksisterende kriminelle miljøer?

– Domstolene skal kunne gjøre en individuell vurdering av den enkelte, og ja, vi mener at enkelte ungdommer må det. Men vi ønsker først og fremst å forhindre nye straffbare forhold; at ungdom skal være i arbeid, utdanning, få rusbehandling, men det kan godt hende at det må kombineres med fengsel eller elektronisk kontroll for å virke avskrekkende, sier hun.

– Skal vite at det får følger

Gjennom elektronisk kontroll vil politiet kunne avverge at unge kriminelle oppholder seg i områder der man vet at sjansene for å begå ny kriminalitet er stor.

– Eller avverge at man kontakter fornærmede, eller sikre at man holder seg rusfri. Det er noe vi må gjøre både for den enkelte, for samfunnet og selvfølgelig for den fornærmede, som skal oppleve at vi tar det på alvor, sier justisministeren.

Mæland trekker også frem den preventive effekten hun mener disse tiltakene vil ha:

– Ungdom skal vite at det får følger når de begår kriminalitet. Det er viktig for å forhindre den utviklingen vi ser nå.

– Noen vil mene at disse tiltakene er veldig inngripende overfor unge mennesker?

– Ja, det er inngripende, men hvis det er nødvendig må vi gjøre det. Det å begå kriminalitet er alvorlig enten man er 17 eller 90 år – derfor må vi skjerpe reaksjoner og oppfølging, sier Mæland.

