Justisminsiter Monica Mæland ber folk skjerpe seg

De 400 midlertidige politistillingene som kom i mars vil bli opprettholdt ut året. Politiet skal slå harde ned på fester som bryter med smittevernregler.

Det sier justisminister Monica Mæland (H) på en pressekonferanse tirsdag.

– Det er ingen tvil om at den nye situasjonen fører til nye og skjerpede forventninger til politiet, sier hun.

Hun sier hun vil understreke at politiet ikke skal være et corona-politi, men:

– Politiet har taklet ny oppgaver og en utfordrende situasjon på en god måte. Da må vi sørge for at politiet har ressursene for å gjøre jobben sin, sier hun.

Hun viser også til at hun tidligere har sagt at politiet vil slå hardere ned på fester og sammenkomster som forstyrrer orden og er brudd på smittevernreglene i tiden fremover.

– La meg komme med en oppfordring om at vi alle nå forsøker å skjerpe oss, finner tilbake til dugnadsånden og følger gode råd for å forebygge smitte. Mange har ofret veldig mye i denne situasjonen, og vi må sørge for at vi har lav smitteutvikling og at vi har kontroll, sa Mæland.

Hun sa samtidig at hun skulle ønske at politiet heller kan bruke sine ressurser på alvorlig kriminalitet.

Flere testet på flyplassene

8607 har tester seg ved teststasjonene på flyplassene i Norge.

Av disse har 20 personer testet positivt ved ankomst, opplyser Helsedirektoratet på regjeringens pressekonferanse om coronasituasjonen.

På Gardermoen har 4100 passasjerer latt seg teste, og av dem har 17 testet positivt - stort sett folk som har kommet fra røde land.

– I dag åpnet testsenteret på Svinesund. Vi anbefaler at alle som har symptomer eller mistenker at de har kontakt med smittede, og alle som har vært i røde land, tester seg for covid-19 ved ankomst til Norge, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

SVINESUND: Tirsdag åpnet det nye testsenteret på Svinesund. Foto: Bringedal, Terje

Helseminister Bent Høie understreker på regjeringens pressekonferanse at det ikke er sånn at man slipper å sitte tiden ut i karantene dersom man tester negativt for coronaviruset.

– Helsetjenesten blir rett som det er kontaktet av folk som vil teste seg for å slippe karantene - men du kan ikke droppe karantene hvis du tester negativt to dager etter du var med kompisen som ble smittet, sier Bent Høie.

– Å teste seg for å korte ned karantene tiden er ikke noe poeng. Men du bør teste deg selv om du sitter i karantene hvis du har symptomer, sier han videre.

