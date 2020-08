FUNNET DØD: Den 15 år gamle jenta ble funnet på et rom på dette hotellet i sentrum av Sarpsborg. Foto: Gisle Oddstad

Hotellsjefen: Hang «ikke forstyrr»-skilt på døren

SARPSBORG (VG) Renholderne skal ha blitt møtt av et «ikke forstyrr»-skilt da de skulle rengjøre hotellrommet til siktede (27). Noe senere ble barnevernsjenta (15) funnet død bak døren.

Den 15 år gamle jenta ble funnet på Hotel 1016 Olav Digre i sentrum av Sarpsborg torsdag ettermiddag.

Dødsårsaken er ikke kjent, men politiet opplyser at det er ingenting som tyder på at jenta er blitt utsatt for vold. En hypotese er mulig overdose, ifølge politiet.







På rommet hvor jenta ble funnet, bodde det en 27 år gammel mann. Han er nå siktet for ha hensatt henne i hjelpeløs tilstand.

– Han er en gjest som har bodd hos oss den siste uken. Det er første gang han har bodd her. Han fremsto som en normal fyr, selv om det har vært noen episoder hvor han har vært beruset og vært i kontakt med nattevakten på hotellet, sier hotellsjef Mohsin Rana til VG.

Skilt på døren

Torsdag morgen hang det et «ikke forstyrr»-skilt på døren til 27-åringens rom.

UNDERSØKER: Politiet har fredag gjennomført flere tekniske og taktiske undersøkelser på hotellet i Sarpsborg. Foto: Christoffer Andersen

– Renholderne går ikke inn og banker ikke på når skiltet henger på døren. Før vi rakk å gå innom rommet, så tok AMK kontakt og informerte om at det hadde vært en hjertestans der og at vi skulle bistå, sier Rana.

Ifølge hotellsjefen skal 27-åringen ha vært til stede på rommet mens ambulansepersonell forsøkte å få liv i jenta.

– Jeg regner med at det var han som hadde ringt ambulanse, sier Rana.

Jenta ikke registrert som gjest

– Vi vet ikke når hun kom inn på hotellet. De som bor her må registrere gjester de har på rommet, og vi har opptelling hver kveld klokken 21. Jenta var ikke registrert under opptellingen onsdag kveld, sier Rana.

Hotellresepsjonen stengte klokken 22, og jenta var ikke registrert som gjest da den ble stengt.

– Trolig har hun kommet inn på hotellet i løpet av natten en gang, trolig ganske sent. De som bor her har en nøkkelbrikke som de kan bruke til å ta seg inn og ut av hotellet etter at resepsjonen har stengt, sier Rana.

Fremstilles for fengsling

Politiet har opplyst at den siktede 27-åringen og jenta kjente hverandre, men har ikke ønsket å si noe mer om deres relasjon.

VG får opplyst at de ikke skal være i familie.

Den 15 år gamle jenta var under oppfølging av barnevernet. Politiet sier at jenta ikke er opprinnelig fra Sarpsborg, men har hatt tilhørighet der den siste tiden.

Barnevernet i Sarpsborg opplyser at de ikke har noen kjennskap til saken.

RYSTET: Ordfører Sindre Martinsen-Evje i Sarpsborg kommune. Foto: Gisle Oddstad

Torsdag kveld ble 27-åringen avhørt. Det er ikke kjent hvordan han stiller seg til anklagene om å hensatt jenta i hjelpeløs tilstand.

– Jeg ønsker ikke å kommentere noe rundt forklaringen hans, sier forsvarer Kristin Morch til VG.

Lørdag blir mannen fremstilt for varetektsfengsling. Fengslingen begrunnes med fare for bevisforspillelse.

Ordfører: Forferdelig tragisk

– Det er forferdelig tragisk og ekstra sørgelig når det er en så ung person. Det er en fryktelig beskjed å få. Ingen av de involverte har fått tjenester fra Sarpsborg. Jeg håper politiet og etterforskningen kommer til bunns i hva som har skjedd, sier ordfører Sindre Martinsen-Evje til VG.

Sarpsborg ble tidligere i sommer åsted for et dramatisk knivdrap.

– Det som skjedde tidligere i sommer var grufullt, og så skjer dette. I tillegg har vi corona. Denne sommeren har vært uten sidestykke, politiet vårt har aldri hatt så mye å gjøre som nå. Folk som sliter har det ekstra tøft nå. Jeg tror tiden vil vise at nedstengning hadde konsekvenser for disse, sier Martinsen-Evje.

Publisert: 21.08.20 kl. 20:35

