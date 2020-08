OPPBLOMSTRING: Den siste uken har det blitt påvist 13 coronatilfeller i Vestvågøy. Foto: Terje Bringedal, VG

Flere tusen slipper karantene: – Massivt hysteri for veldig lite

LEKNES (VG) Under ett døgn etter at opp mot 4000 personer ble bedt om å gå i karantene, opphever nå Vestvågøy kommune den generelle karantenen med umiddelbar virkning.

Det skriver kommunen på sine hjemmesider fredag ettermiddag. De som fortsatt skal være i karantene har kommunen direkte kontakt med.

Kari-Lise Thue Sagen jobber Kremmerhuset på Lofotsenteret. Hun hadde egentlig fri fredag, men måtte på jobb siden to ansatte måtte være hjemme på grunn av stengt barnehage og skole.

– Jeg synes situasjonen er galskap. Ikke bare nå, men generelt. Det er et massivt hysteri for veldig lite, sier Kari-Lise Thue Sagen om coronahåndteringen og mediedekningen i Norge og resten av verden.

KRITISK: Kari-Lise Thue Sagen spør seg selv om det var nødvendig å sette flere tusen i karantene for å få kontroll på smittesituasjonen i Vestvågøy. Foto: Ingvild Silseth, VG

At mellom 3000 og 4000 i Vestvågøy ble bedt om å gå i karantene på grunn av fem nye smittetilfeller torsdag, er Thue Sagen kritisk til. Hun mener det lages mer drama enn nødvendig.

– Og så kan andre mene noe annet. Det må gjerne gjøres tiltak, men spørsmålet er i hvor stor grad og til hvilken konsekvens. En ting er at noen skal i karantene, men hva er konsekvensen samfunnsmessig? Det gjelder å se det store og hele bildet, sier Thue Sagen, som selv har to barn:

– Han minste går i barnehagen og må forholde seg til nye regler annenhver dag. Den ene dagen får mamma og pappa være med inn, den andre må vi vente med porten. Men til hvilken nytte?

Selv forholder hun seg rolig og lever livet så normalt som mulig.

– Jeg spriter hendene, tar hensyn og følger regler. Men når jeg kommer hjem, river jeg meg litt i håret over at alt gjøres så enormt stort. Jeg håper folk kan trekke pusten dypt, følge med på hva som foregår og sette ting i perspektiv. Det er ikke alt som kommer for dagen.

STENGT: Vest-Lofoten videregående skole var fredag stengt, men ble klarert for åpning igjen samme dag. Foto: Ingvild Silseth, VG

Oppblussing av smitte

Etter en sommer uten nye påviste coronatilfeller i Lofoten, har det blitt påvist 13 nye smittetilfeller i Vestvågøy den siste uken.

3000-4000 innbyggere fikk sent torsdag beskjed om å gå i karantene, etter at det samme dag hadde blitt påvist fem nye coronatilfeller.

Ordfører Remi Solberg har forståelse for at et slikt omfattende tiltak virker dramatisk for innbyggerne.

– Likevel tror jeg at våre innbyggere i stort både aksepterer støtter og at vi må ta drastiske tiltak for å sikre liv og helse, sier han til VG.

Fredag var Ballstad skole, Leknes skole, Vest-Lofoten videregående skole og Arken barnehage stengt. Skolene ble klarert for åpning samme dag. Når det gjelder barnehagen, regner kommunen med å få en avklaring i løpet av helgen.

Kommunen skriver i pressemeldingen at timene de fikk til rådighet ved å stenge midlertidig fredag var avgjørende for å skaffe oversikt og iverksette tiltak for å begrense videre smitte.

ORDFØRER: Remi Solberg i Vestvågøy. Foto: Ingvild Silseth, VG

Lite folk i sentrum

Smittesituasjonen i Vestvågøy er noe mange innbyggere nå snakker om, forteller butikkeier May Britt Nerland.

Hun er eier av Huset Glass & Interiør som ligger på Lofotsenteret i Leknes sentrum. Senteret har vanligvis mange besøkende, men fredag formiddag var det påfallende lite folk i butikkene.

– Det har vært bra tidligere i uken, men i dag har det vært veldig rolig. En tredjedel av innbyggerne er satt i karantene og det merkes godt, sa Nerland til VG før den generelle karantenen ble opphevet.

Hun er også eier av Huset kafé, som måtte holde stengt fredag. En av de ansatte har barn på en av skolene som var stengt, og de andre ansatte er selv skoleelever.

ENIG I AVGJØRELSEN: May Britt Nerland, som eier Huset Glass & Interiør og Huset kafé, synes det var riktig av kommunen å stenge ned tre skoler og en barnehage for å få kontroll. Foto: Ingvild Silseth, VG

Situasjonen minner om hvor sårbar kommunen er for smitte, mener Nerland.

– Det har gått bra hele sommeren, til tross for at det har vært veldig mye folk her. Men jeg tenker også at de fleste er flinke. Vi er så små og så få, og vil holde oss friske.

– Er smittesituasjonen i Vestvågøy noe du opplever at folk snakker mye om nå?

– Ja, hele tiden. Det er bare det folk snakker om. Folk er bekymret, men synes også det er leit for dem som har fått påvist smitte. Det er ingen som vil bli smittet, men det er tilfeldig hvem som blir rammet, så det er viktig at vi er åpne. Det kan skje meg, deg, hvem som helst.

