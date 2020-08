LEDERKANDIDAT: Fredag kom en rekke Ap-lokallag med støtte til stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol. Valgkomiteen gikk derimot for Marit Bjerkås fra Rennebu. Foto: Odin Jæger

Kilder til VG: Valgkomité-leder sa det kunne komme varsel hvis Ingvild Kjerkol ble innstilt som leder

TRONDHEIM (VG) Ved starten av møtet i Trøndelag Arbeiderpartis valgkomité fredag formiddag, fikk medlemmene en beskjed fra leder Arild Grande: Hvis Ingvild Kjerkol blir innstilt som ny leder, vil det kunne komme et varsel mot henne.

Det forteller sentrale kilder med innsikt i hva som skjedde på valgkomiteens møte i Trøndelag Ap til VG.

Møtet hadde som mål å finne en ny lederkandidat, etter at valgkomiteen vraket Trond Giske torsdag kveld. Etter seks timer kom konklusjonen: Marit Bjerkås fra Rennebu, ikke stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol.

Ifølge kilder tett på prosessen, ga valgkomitéleder Grande beskjed om at han hadde mottatt en SMS, der avsenderen skrev at det ville kunne komme et varsel mot Kjerkol hvis hun ble innstilt.

Valgkomitélederen sa at dette varselet ville handle om trakasserende og dårlig oppførsel, og ville ikke være forenelig med å finne en samlende leder, ifølge VGs opplysninger.

Flere i valgkomiteen skal ha gitt beskjed om at de reagerte på dette under møtet.

VALGKOMITÉLEDER: Ifølge VGs kilder sa Arild Grande at det ville komme et varsel mot Ingvild Kjerkol, dersom hun ble innstilt som ny fylkesleder i Trøndelag Ap. Foto: DAVID ENGMO

På en pressekonferanse fredag kveld sa valgkomitéleder Grande at de siste dagenes historier fra kvinner i fylkeslaget var utslagsgivende for at de vraket den første innstillingen.

– Marit Bjerkås er en person som har forpliktet seg til jobbe grundig med partikulturen og som ønsker å jobbe med organisasjon. Er det noe fylkespartiet ønsker nå, så er det noen som jobber med grasrotarbeid og backe opp våre medlemmer og kandidater som skal ut i en tøff og krevende valgkamp, sa Grande fredag kveld.

Ingvild Kjerkol vil ikke kommentere saken. Det har ikke lyktes VG å få en kommentar fra Grande.

Publisert: 28.08.20 kl. 20:09

