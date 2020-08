Anita Sjøstrøm og Ivar Sandstad besøkte hytta på Rävö i Sverige i begynnelsen av juli, og mener dette er det tryggeste stedet de kan være nå med tanke på smitte. Foto: Harald Henden

Hytteeiere om nye reiseregler til Sverige: – Vi blir ikke lyttet til

Norske eiere av fritidsboliger i Sverige fortviler over at nesten alle regionene i landet har blitt markert som «røde». Jostein Halle (64) ønsker et unntak for dem som kun ønsker å oppholde seg på hytta.

– Risikoen for å bli smittet i køen på Systembolaget er ikke verdt prisen. Du risikerer å bli smittet og smitte andre, sa helseminister Bent Høie (H) under regjeringens pressekonferanse onsdag ettermiddag.

Områdene Östergötland, Blekinge, Värmland, Uppsala, Dalarna og Örebro er nå markert som røde på kartet over Norges reiseråd. Det betyr at reising til og fra disse områdene utløser ti dagers karanteneplikt, fra og med 15. august.

Jostein Halle er en av dem som har fritidsbolig i Värmland, som også rommer de populære shoppingstedene Charlottenberg og Töcksfors. Smittetallet i regionen passerte nylig 20,2 per 100.000 innbyggere, ifølge FHI.

– Helt siden mai har vi prøvd å få til et unntak fra karantenereglene for oss med fritidseiendom i Sverige, men vi blir ikke lyttet til, sier Halle på telefon fra fritidsboligen sin i Eda kommune.

I morgen reiser han hjem til Norge. Dersom han blir til lengre enn 15. august blir han nødt til å sitte i karantene når han kommer hjem.

SKUFFET: Jostein Halle er misfornøyd med at han må avslutte ferien sin i fritidsboligen i Sverige. Foto: privat

– Stor påkjenning

Nordmenn er de utlendingene som eier desidert flest fritidsboliger i Sverige – hele 12 416 stykker ifølge Statistikmyndigheten SCB.

På Facebook finner man «Gruppen for oss med fritidsbolig i Sverige», som Jostein Halle er med på å administrere. Han hevder at flere av medlemmene føler en stor påkjenning nå som mesteparten av Sverige blir mindre tilgjengelig for nordmenn.

– Mange gruer seg til å reise hjem når det er høyt smittepress hjemme. Jeg føler meg tryggere her. Svenskene er flinkere på å holde avstand, sier hytteeieren, som selv er bosatt på Fjellhamar i Lørenskog.

I tillegg trekker han frem at flere mister muligheten til å besøke familien.

– Regjeringen bryter inn i folks private liv. Det er flere i gruppen vår som blir atskilt fra familie og venner på den andre siden av grensen, og det er en stor psykisk prøvelse for dem, hevder Halle.

Han mener at hytteeierne skiller seg ut fra dem som kun reiser til Sverige for å handle, noe som ifølge Halle rettferdiggjør at de får unntak fra karanteneplikten.

– Det er jo 99 prosent nordmenn som er på kjøpesentrene. Vi føler ikke at vi tilhører den gruppen. Vi er ikke her for å handle, vi er her for å bruke eiendommene våre. Det synes jeg vi får svært lite forståelse for, sier han.

Ikke så interessert i harryhandel

Hytteeier Anita Sjøstrøm har forståelse for at regjeringen har oppdatert reiserådene sine, til tross for at hun helst skulle vært dem foruten.

– Jeg skjønner at det har blitt som det har blitt, myndighetene må jo verne om folk. Viruset er farlig, og det tror jeg alle forstår, sier hun.

Selv har Sjøstrøm hytte utenfor Strömstad, som lenge har befunnet seg i en såkalt «rød sone». Hun hevder at de aller fleste norske hytteeierne ville ha unngått svenskehandelen dersom de skaffer seg et unntak fra karanteneplikten.

– Vi er ikke så interessert i dette med harryhandel og Systembolaget. Dersom de gir oss et forbud mot å handle tror jeg at 99 prosent kun ville ha tatt med seg det de trenger og dratt rett på hytta. Vi er fornuftige folk, sier hun.

Slik så det ut på grensen da regjeringen åpnet opp for nordmenn til Värmland sist.

HYTTEKOS: Anita Sjøstrøm mener hytteeierne først og fremst er ute etter å bruke hyttene sine, fremfor å handle ved grensen. Foto: Harald Henden

I tillegg forteller Sjøstrom at flere av medlemmene i Facebook-gruppen deres opplever at eiendommene deres forfaller mens det frarådes å reise dit.

– Det skal ikke så mange måneder til før ting begynner å gå i stykker. Det er flere som har oppdaget store vannskader, og tak som har blåst av. Da begynner man å snakke om store erstatningsgreier, sier hun.

– Nå sitter jeg bare og ser på gresset som gror der borte på overvåkningskameraet. Jeg kan ikke engang dra på dagsbesøk, og det er fryktelig trist, legger Sjøstrøm til.

Ujevnt smittepress

– Det er utrolig kjedelig at det er så mye frem og tilbake. Vi kan ikke påvirke avgjørelsene til den norske regjeringen, men vi håper at smitten minsker i Värmland og at vi får en kortere stengning, sier Claes Sjøholm, sjef for kjøpesenteret i Charlottenberg.

Et av resultatene av at grensene åpner og stenger, er ifølge Sjøholm at senteret får større besøkstopper som er vanskeligere for senteret å håndtere smittevernsmessig.

Sist landegrensene stengte ned forsvant rundt 85 prosent av omsetning deres over natten.

– Det ble en stor omstilling for oss. Stengingen av grensen pågikk over fire måneder, noe som var en underlig lang periode med mange uvissheter. Denne gangen her er det derimot klarere forutsetninger og spilleregler, sier sentersjefen.

OMSTILLING: Sentersjef Claes Sjøholm forteller at coronaperioden har bydd på utfordringer for kjøpesenteret i Sverige. Foto: Charlottenbergs Shoppingssenter

Sjøholm er usikker på om hvorvidt butikkene på senteret blir nødt til å permittere mange ansatte, men sier at flere av de ansatte kanskje blir korttidspermittert med en gang.

– Dersom grensene fortsatt hadde vært åpne, hadde vi kunne hatt en mye bedre flyt på kundene, noe som gjør det lettere å hindre smitte, sier han, selv om han forstår hvorfor regjeringen tar grep.

Mister kunder

Butikksjef Amira Tucek fra Systembolaget i Årjäng sier også at de nye reiserådene kommer til å gå ut over businessen.

– Selvfølgelig kommer vi til å merke at det minsker med kunder. Det er sånn det er, og ingenting vi kan påvirke, forteller hun.

BUTIKKSJEF: Amira Tucek utenfor Systembolaget i Årjäng, som ligger i regionen Värmlandet i Sverige. Foto: privat

Butikksjefen understreker at systembolaget gjør alt de kan for å forhindre smitte inne i lokalene sine.

– Vi slipper inn et begrenset antall kunder, har pleksiglass i kassene, og oppfordrer kundene til å holde avstand. I tillegg ber vi både kundene og de ansatte om å holde seg hjemme dersom de har symptomer, sier Tucek.

