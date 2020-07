MÅTTE LETE: Først etter ti minutter med pirking fikk Engelberg ut kulen som hadde blitt skutt i brystet på katten. Foto: Carl Emil Engelberg

Trodde det var flått – hadde blitt skutt

Etter noen undersøkelser fant Carl Emil Engelberg ut at katten hans Birk hadde blitt skutt med luftgevær.

– Da jeg kom hjem fra jobb onsdag kveld så jeg at katten var ganske sløv i blikket. Den var helt rar i øynene og klarte ikke fokusere, sier Carl Emil Engelberg, som bor på Moelv i Ringsaker kommune.

Han startet straks å undersøke Birk, og fant fort en klump på brystet til katten.

– Jeg prøvde å fjerne den med en flåttfjerner, for jeg trodde først det var en flått. Jeg pirket rundt i ti minutter før jeg fikk ut kulen, sier han til VG.

For det viste seg at det på ingen måte var en flått som hadde satt seg til brystet til Birk. Det var en kule fra et luftgevær, sier Engelberg.

– Hvordan reagerte du da du dro ut kulen?

– Jeg blir jo ganske sint, sier Engelberg, som har rapportert om hendelsen til politiet.

Han har fått mange reaksjoner på innlegget han la ut på Facebook.

– De fleste er sjokkert, sinte eller oppgitte.

– Jeg tror ikke helt at de skjønner konsekvensene av dette, sier han videre, og henviser til de mulige gjerningspersonene.

– Det kan jo bli veldig dyrt, og man blir jo veldig glad i disse dyrene, legger han til.

Heldigvis kan eieren opplyse om at Birk har det fint, og at katten kun skal gå på antibiotika den neste uken.

KULEN: Slik så kulen ute etter han fikk den ut av katten Birk. Ifølge Engelberg er dette en luftgeværkule. Foto: Carl Emil Engelberg

Hverken Dyrevernalliansen eller Mattilsynet fører statistikk på hendelser som dette i Norge, men jurist og kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen, Live Kleveland, sier dette ikke er et enkelttilfelle.

– Det skjer med jevne mellomrom. Vi anmeldte det samme tidligere i sommer, og da utlovte vi en dusør på 10.000 kroner for å finne den skyldige. Vi fikk dessverre ingen tips av relevans, sier hun.

Dette er ikke et uvanlig utfall.

IKKE FØRSTE GANG: Ifølge kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen er fugler og katter spesielt utsatt for lignende hendelser som den som skjedde med Birk. Foto: Ihne Pedersen

– Det er det vanligste. Det er også årsaken til at vi velger noen saker vi anmelder og utlover dusør på. Vi mener det er viktig for at folk ikke skal slippe unna med grov kriminalitet mot dyr.

Ifølge Kleveland er det fugler og katter som er mest utsatt.

– Det er vanskelig å si hvem som gruppe som gjør dette. Det er en del personer som fortsatt tar ut aggresjon på dyr, og det er enkelte tilfeller hvor noen gjør det som en hevn mot andre mennesker, som for eksempel en nabo man er sint på. Noen morer seg også med det.

