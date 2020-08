– SITTER HELT OPPÅ HVERANDRE: Zara Anundsen fra Nøtterøy hadde tatt turen til Oslo sammen med ektemannen for å nyte solen lørdag. De ble overrasket da de så hvor tett andre badegjester lå. Foto: Privat

Badegjest Zara: – Det er helt stappfullt

Badende ved Oslofjorden er sjokkerte over at folk ligger for tett på strendene. – Dra hjem igjen om folk ligger for tett, mener byrådsleder Raymond Johansen.

Med sol og opptil 26 grader på Østlandet, er det mange som har kommet seg ut i finværet i dag. Men ved Kadettangen badeplass i Bærum, holder ikke folk tilstrekkelig avstand, ifølge badegjest Zara Anundsen.

– Det er helt stappfullt. Det er det verste jeg har sett. Folk sitter helt oppå hverandre, med teppene klint inntil, sier hun.

Anundsen og mannen Julius synes det er ubehagelig at de andre badegjestene ikke holder en meters avstand. De bor til vanlig på Nøtterøy, og har ikke sett så mange folk stuet sammen tidligere i sommer.

– Vi satte oss på bryggen. Jeg blir sjokkert over at folk velger å sette seg så tett på hverandre, sier hun.

Fordi Zara Anundsen har en immundefekt, som gjør at kroppen hennes har nedsatt evne til å sette i gang immunreaksjoner, er hun ekstra var for coronaviruset. Paret hadde først oppsøkt Huk badested på Bygdøy i Oslo i dag, men snudde da de så folkemengden.

– Corona-viruset er kommet for å bli, sier hun oppgitt.

– MÅ SKJØNNE ALVORET: Kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen i Bærum kommune ber folk holde avstand. Bildet til venstre er tatt med mobilen til Zara Anundsen og utsnittet er zoomet. Foto: Privat

– Nå må folk skjønne alvoret

Det er seks kommuner i Norge som har økende smittetrend. Bærum er ikke blant dem, men kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen melder om økende coronasmitte også der. Det er for tiden stor pågang til smittesporingsteamet i kommunen.

– Nå må folk skjønne alvoret. Inntil for et par uker sider var sannsynligheten for smitte på slik steder svært lav. Nå begynner vi å få såpass mye smitte i samfunnet at folk må ta personlig ansvar for å unngå smitte, sier han.

Bare siste døgn er det bekreftet tre nye smittetilfeller, hvorav to personer er under 30 år, forteller han. Folk i 20-årene er på smittetoppen for både juli og august i Norge. Kommuneoverlegen mener folk nå ta inn over seg at Norge har fått en ny smittesituasjon.

– Vi sier ikke dette for moro skyld. Det ligger en alvor i det når vi sier folk må holde en meters avstand, sier Nilsen, som oppfordrer badende til å unngå de mest populære badestedene og heller oppsøke badevann i skogen.

– BRUK MARKA: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) oppfordrer folk til å oppsøke innsjøer med mindre folk. Bildet er tatt ved en annen anledning. Foto: Line Møller

– Dra hjem igjen

Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap), mener folk burde snu dersom de synes folk ligger for tett på strendene. Det er totalt registrert 151 nye coronasmittede i Oslo de siste to ukene i Oslo.

– Folk må passe på og holde avstand. Vi har blant annet merket opp felter på Sørenga. Vår oppfordring er at folk må bruke hele byen. Det er ikke fullt i Marka, skriver han i en SMS til VG.

– Kommer du til et sted der du synes det er for tett med folk er det lureste å dra hjem igjen og heller oppsøke steder med mindre trengsel.

Johansen mener folk først og fremst må passe på at de selv ikke bryter regelen om minst en meters avstand og at de har god hygiene.

– Hold deg for all del hjemme hvis du er forkjølet, skriver han videre.

– HENSYNSLØST: Badegjest Ida Hoff opplevde at andre badegjester la seg altfor tett på henne og søsteren på Huk i Oslo i dag. Foto: Privat

- Hensynsløst og flaut

På badestedet Paradisbukta, en kilometer fra Huk i Oslo, er det også mange badegjester i dag.

– Det er veldig mange folk her. Ikke alle klarer å overholde én meter avstand, sier Ida Hoff, som oppsøkte stranden sammen med sin søster denne lørdagen.

Etter å ha tatt en dukkert i fjorden, hadde nylig ankommende badegjester lagt seg svært nære deres håndklær på stranden.

– Det er hensynsløst og flaut å måtte si ifra til godt voksne damer, sier Hoff, som valgte å flytte seg lenger bort fra de andre gjestene.

– Det var ikke bare søsteren min og jeg som ble invadert. Folk burde vite bedre, sier hun.

Hoff mener de fleste badegjestene er flinke og holder avstand, men at noen ikke ser ut til å bry seg i det hele tatt.

– IKKE EN METER: Bilder viser føttene til Ida Hoff og søsteren. Håndkleet tilhører andre badegjester på stranden. Foto: Privat

Vil berømme de som kjefter

Dersom avstanden på en meter blir brutt, burde folk si ifra selv om det er ubehagelig, mener Frantz Leonard Nilsen i Bærum kommune.

– Jeg vil berømme mennesker som tør å si ifra og er litt «kjeftekjerring». Du må ha mot til å si ifra. Det er fort at du blir stemplet som hysterisk, men det er du ikke, sier han.

Viruset kan smitte uten at folk føler har luftveissymptomer, minner han om.

– Litt hosting og nysing forekommer uten at man føler seg syk, men kan være nok til å spre viruset og smitte andre.

Om du på noen måte føler deg forkjølet eller at du har en luftveisinfeksjon, så hold deg hjemme, oppfordrer legen.

Nilsen mener folk må ha lav terskel for å teste seg.

– Vi er ikke der ennå at vi ber folk holde seg hjemme. Det er gode folkehelsegrunner til å bade og være i aktivitet. Men da må folk bruke hodet og holde god avstand på stranden. De må heller finne seg en annen badeplass hvis det er for tett med folk, sier han.

ROMSLIG I MARKA: Kommunikasjonssjef i Oslo kommune, Hanne Gjørtz, oppfordrer også badende til å trekke opp i skogen på Facebook. Foto: Privat

