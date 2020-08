ANSATTE OG PASSASJERER SMITTET: Et større smitteutbrudd knyttes til to seilaser med Hurtigrutens MS «Roald Amundsen». Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Høie etter Hurtigruten-utbruddet: Ber FHI senke terskelen for å varsle

Beskjeden fra helse- og omsorgsminister Bent Høie kommer etter at det tok to dager før smitteutbruddet på Hurtigruten ble kjent.

Det første smittetilfellet fra en passasjer på Hurtigrutens første seilas med MS «Roald Amundsen» 17.–24. juli ble bekreftet forrige onsdag.

Både kommuneoverlegen i passasjerens hjemkommune og Folkehelseinstituttet (FHI) rådet selskapet til samme dag å varsle alle passasjerer. Likevel ble en SMS fra Hurtigruten først sendt ut to dager senere.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie sier tirsdag i et skriftlig svar til VG at departementet forrige onsdag ettermiddag fikk informasjon om den smittede passasjeren. De fikk også beskjed om at både passasjerer og offentligheten ville bli informert om utbruddet.

– Vi hadde derfor ingen grunn til å tro at passasjerene ikke fikk informasjon, sier Høie.

Statsråden ble selv informert muntlig forrige torsdag morgen.

TRODDE HURTIGRUTEN VILLE VARSLE: Helse- og omsorgsminister Bent Høie ble torsdag 30. juli informert om at Hurtigruten ville informere passasjerene om smitteutbruddet etter seilasen med MS «Roald Amundsen». Foto: Lise Åserud

les også Smittevernlege i e-post: «Hurtigruten ønsker ikke at dette skal komme ut»

Så langt er 44 personer fra Hurtigrutens to seilaser med MS «Roald Amundsen», deriblant 35 besetningsmedlemmer og åtte passasjerer, ifølge FHI bekreftet smittet.

Nå ber helseministeren FHI om å i større grad ta ansvar for å informere offentligheten i lignende saker.

– I lys av at Hurtigruten likevel ikke gjorde det vi fikk informasjon om at de skulle gjøre, vil vi be FHI ha en lavere terskel for å gi direkte informasjon til offentligheten om konkrete smitteutbrudd. Det er en fordel at de personene som blir direkte berørt får informasjonen raskt først, og at de ikke får informasjonen først gjennom mediene, når dette er mulig, sier Høie.

Overfor Dagbladet stiller både SV-nestleder Torgeir Knag Fylkenes og Stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland (Ap) spørsmål ved hvorfor ikke myndighetene tok grep umiddelbart.

– Akkurat nå er det kun Hurtigruten som tar ansvar, men smittevern kan ikke henge på dem alene, sier Fylkesnes til avisen.

les også Hurtigrutens konsernsjef: – Vi har sviktet

FHI: Hurtigruten brøt avtalen

Avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet sa tidligere tirsdag til VG at de hadde et møte med Hurtigruten i forbindelse med passasjeren som forrige onsdag ble bekreftet smittet.

Selskapet skal ifølge FHI ha bekreftet at de skulle varsle alle passasjerer fra den første seilasen.

– Vi ble ikke informert om at Hurtigruten deretter endret standpunkt og ikke varslet passasjerene. Først fredag forsto vi at Hurtigruten hadde brutt avtalen fra møtet og latt være å varsle passasjerene, sa Vold.

Konsernsjef i Daniel Skjeldam i Hurtigruten sa mandag at råd og anbefalinger fra FHI ikke er videreformidlet til de i selskapet som er ansvarlige for å fatte beslutninger, og at kommunikasjonen internt ikke har vært god nok.

– Vi har vært helt tydelige på her har vi gjort feil. Informasjon om råd, anbefalinger og avtaler med Folkehelseinstituttet har ikke blitt videreformidlet internt. Dette skyldes svikt i våre interne informasjonsrutiner. Det beklager vi på det sterkeste, skriver kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten i en e-post til VG tirsdag.

