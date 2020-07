VISTE STØTTE: Flere naboer la forrige uke ned blomster på plenen nedenfor leiligheten der de to barna ble funnet drept. Foto: Harald Henden

Farens advokat etter Lørenskog-drapene: Krever svar om bekymringsmelding mot mor

Bistandsadvokat John Christian Elden har kontaktet barnevernet om en tidligere bekymringsmelding mot moren som er siktet for drap på sine to barn.

Oppdatert nå nettopp

Det var Romerikes Blad som først omtalte bekymringsmeldingen, som skal ha blitt sendt til barnevernet etter samlivsbruddet mellom den 35 år gamle drapssiktede moren og faren til barna.

– Vi har bedt barnevernet om nærmere opplysninger om hva de satt på og hvordan de har håndtert dette. Jeg avventer svar, sier farens bistandsadvokat John Christian Elden til VG.

Han forventer også at politiet etterforsker bekymringsmeldingen.

De to barna, begge under ti år, ble funnet døde i en leilighet i Lørenskog etter at brannvesenet 19. juli rykket ut etter melding om mulig branntilløp. I leiligheten var også barnas mor, som etter hendelsen ble betegnet som kritisk skadet.

Har du tips i saken? Kontakt VGs journalist her.

Pågrep først faren: – Absurd

Da barnefaren ankom adressen for å ta med barna på ferie, ble han pågrepet og siktet for drap på sine barn. Siktelsen mot faren ble frafalt før politiet valgte å sikte moren.

– Pågripelsen fremsto som absurd sett fra hans side, når han i samme åndedrag får meddelt at barna hans er drept og at han er arrestert for drapene. Verden raste sammen – selv om han visste at anklagen var feil, var barna borte, sier Elden.

Han sier videre at hans klient har det forferdelig.

– Han har mistet de to viktigste personene i sitt liv som følge av en uvirkelig handling.

les også Kilder til VG: Mors opplysninger pekte mot far – så ble siktelsen frafalt

Mor har snakket med psykolog

Morens forsvarer Gunhild Lærum sier til VG at hun ikke har kjennskap til den aktuelle bekymringsmeldingen.

Moren var mandag i sin første samtale med psykolog Pål Grøndahl. Samtalen er en del av den prejudisielle observasjonen som vil avgjøre om moren skal undersøkes fullt ut av rettsoppnevnte sakkyndige for om hun var tilregnelig eller ikke i gjerningsøyeblikket.

– Det er positivt at hun snakker med ham. Det er helt sikkert mange som har mange spørsmål, og da er det bra at hun har fortrolighet med noen, sier Lærum.

Det første avhøret med kvinnen ble på grunn av hennes helsetilstand gjennomført søndag. Det varte ifølge Lærum i underkant av to timer.

Forsvareren har tidligere sagt til VG at det er vanskelig å snakke med moren om det som har skjedd. Hun har foreløpig ikke har tatt stilling til siktelsen.

Barna ble forrige uke obdusert, men politiet ønsker av hensyn til etterforskningen ikke å si noe om dødsårsaken.

Publisert: 28.07.20 kl. 11:54 Oppdatert: 28.07.20 kl. 12:05

Les også

Fra andre aviser