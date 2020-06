BEKYMRET: Sigbjørn Gjelsvik Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Vil gjøre det ulovlig for Tangen ikke å betale skatt til Norge

Sps finanspolitiker Sigbjørn Gjelsvik ber finansminister Jan Tore Sanner avklare om det er i tråd med intensjonene i den norske skatteloven at Nicolai Tangen betaler null i skatt til Norge når han overfører penger til sin egen stiftelse.

Nå nettopp

Gjelsvik ble svært overrasket da han fikk vite at noe slikt var mulig. Nå vil han gjøre slike skatteordninger ulovlige.

Skatteetatens såkalte «bindende forhåndsuttalelse» konkluderer med at Tangen ikke må skatte av utbyttet han mottar fra AKO Capital mens han er oljefond-sjef, fordi alle pengene skal overføres direkte til Tangens «allmennyttige stiftelse», AKO Foundation.

Dette utbyttet er av Tangen anslått til å være om lag 2,4 milliarder kroner hvert år, som ville ha utgjort flere hundre millioner kroner i skatt til Norge årlig.

Ville ikke offentliggjøre

I én uke sa Tangen nei til å offentliggjøre hele Skateetatens forhåndsuttalelse. Han ville kun offentliggjøre den korte konklusjonen, skrev Tangens advokat til VG.

Men torsdag kveld ble hele dokumentet i all stillhet lagt ut på Norges Banks hjemmesider.

Sps finanspolitiske talsperson, Sigbjørn Gjelsvik, har lest det 34 sider lange dokumentet.

Han er ikke beroliget:

– Her har en laget en struktur der en organiserer seg vekk fra det å skulle betale skatt til Norge. Han har opprettet et nytt selskap, hvor han plasserer sine eierandeler i det gamle selskapet, med det formål at det utbyttet skal gå direkte til stiftelsen. Og at den konstruksjonen skal medføre at han ikke skal betale skatt, sier Gjelsvik.

Ny fortolkning?

I et skriftlig spørsmål til finansminister Jan Tore Sanner, sendt tirsdag i forrige uke, skrev Sigbjørn Gjelsvik:

«Vil Skatteetatens bindende forhåndsuttalelse avgitt til Nicolai Tangen vedrørende skatteplikt til Norge i forbindelse med utdeling av fremtidig overskudd fra AKO bli offentliggjort, innebærer uttalelsen noen ny fortolkning og/eller avgrensning av skatteloven § 2-1 niende ledd, og vil statsråden ta initiativ til endring eller presisering av skatteloven eller annet lovverk for å sørge for at personer som bor fast i Norge er reelt og faktisk skattepliktig til Norge for alle inntekter man har og all formue man faktisk eier, både i Norge og i utlandet?»

Finansdepartementet har en frist på seks virkedager til å svare på skriftlige spørsmål fra Stortinget. VG har forelagt departementet uttalelsene til Gjelsvik i dette intervjuet.

«Vi må svare Stortinget før vi svarer pressen på dette», skriver Bjørnar Angell, seniorrådgiver i Finansdepartementet, i en epost til VG.

Flere spørsmål

Tangens plutselige offentliggjøring av den bindende forhåndsuttalelsen gjør ikke Gjelsvik mindre nysgjerrig:

– Sett fra min synsvinkel reiser denne forhåndsuttalelsen bare ytterligere nye spørsmål, og som jeg mener gjør mitt spørsmål til finansministeren ytterligere aktualisert, og det er også aktuelt å stille flere spørsmål for å få en klargjøring av hvordan Finansdepartementet vurderer en del rettslige spørsmål her, sier han.

Den 27. mars ble det kjent at Norges Bank hadde ansatt mangemilliardæren og hedgefond-forvalteren Nicolai Tangen som ny sjef for Oljefondet.

På et tidlig tidspunkt i ansettelsesprosessen ga Tangen et tydelig signal om at han ikke ønsket å ta jobben som hvis han måtte skatte til Norge av alle inntektene sine fra hedgefondet AKO Capital, som han startet opp i 2005.

Men i mars ombestemte han seg og ville ta jobben uansett skattesituasjon.

Sigbjørn Gjelsvik forteller til VG at han ble meget overrasket da han fikk vite om Skatteetatens forhåndsuttalelse.

– Vi har et veldig viktig prinsipp i den norske skatteloven, og det er at personer som er bosatt i Norge skal skatte til Norge, uansett om formue og inntekter er fra Norge eller utlandet. Spørsmålet er om det er nå er blitt fritt frem for bare å lage en stiftelse, plassere inntekten der og så gi til ulike typer veldedige formål, og dermed unngå å betale skatt til Norge? spør Gjelsvik.

VG har forelagt Gjelsviks synspunkter i dette intervjuet også for Skatteetaten, som svarer:

– Veldedig stiftelse

«Personer som er aksjonær i et aksjeselskap og som mottar utbytte fra dette selskapet vil være skattepliktig for dette. Dette gjelder både utbytte fra norske og utenlandske selskaper. I tilfeller der gaver gis direkte fra et aksjeselskap til allmennyttige formål, for eksempel en veldedig stiftelse, vil slike gaver ikke regnes som utbytte for aksjonæren som gir de. Aksjonæren blir derfor ikke skattepliktig for en slik gaveovergivelse», skriver seksjonssjef Lene Ringså i en epost.

Sigbjørn Gjelsvik mener dette strider mot folks rettsoppfatning.

– Grunnen til at jeg stiller spørsmål til Sanner er også hvilke konsekvenser dette kan ha for andre saker. Skaper dette presedens? Jeg lurer på om dette innebærer en endret fortolkning av gjeldende rett, og om det er behov for å gjøre noen innstramminger i lovverket. Jeg mener at dette strider med folks rettsoppfatning. For det første burde han ha flyttet alle pengene sine hjem, som vi har sagt tidligere. Men dernest må han jo skatte til Norge når han skal være bosatt i Norge. Ikke bare for millionene i formuesskatt.

Skatte etter evne

– Mener du at det Nicolai Tangen nå har fått medhold i burde ha vært ulovlig?

– Ja, det mener jeg, svarer Sigbjørn Gjelsvik.

– Vi har et system i Norge der du skal skatte etter evne, der du skal bidra til fellesskapet. Og ikke hvor man med etablering av ulike typer stiftelser kan gi gaver til ulike typer veldedige formål uten å ha betalt skatt av inntekten først, sier han.

Ettersom Tangen ansettes for fem år, med mulighet for ytterligere fem års forlengelse, vil det etter Gjelsviks syn bety at det er milliarder av kroner som burde ha tilfalt den norske statskassen.

– VG har laget flere saker der det er eksempler på hva Tangens stiftelser bidrar med penger til. Der er det mange ulike formål. Og som i neste omgang også kan bidra til å skape bindinger til dem som mottar slike milde gaver. Enten det handler om kunst på Sørlandet eller et universitet i USA der det skal bygges et «Tangen Hall». Det er en type kultur og tanke rundt det med å bidra til fellesskapet som jeg mener er ganske fjernt fra den norske tradisjonen. Og som jeg mener er fjernt fra det som rett og slett er intensjonen i norsk lov. Derfor mener jeg at dette er et viktig prinsipielt spørsmål. Hvis det kan bli stående slik for Tangens del, vel, så vil det være naturlig at andre med store formuer også tenker at en kan organisere seg på tilsvarende vis, sier Gjelsvik.

Norges Bank og Nicolai Tangen er blitt gjort kjent med hele denne artikkelen:

«Hei, Nicolai Tangen har bedt meg videreformidle dette sitatet:

«Jeg vil selvsagt til enhver tid forholde meg til gjeldende skatteregler».

Vi har ingen kommentarer ut over dette», skriver presseansvarlig Bård Ove Molberg i en epost til VG.

Publisert: 08.06.20 kl. 23:26

Fra andre aviser