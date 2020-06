Nye detaljer fra trusselbrevet: Vi slipper henne langt fra huset

Tom Hagen (70) måtte bekrefte betalingsvilje innen to uker. Dersom han betalte, skulle kona slippes fri. Hvis ikke, ville hun dø.

I det mye omtalte trusselbrevet fra den angivelige motparten fikk drapssiktede Tom Hagen (70) en detaljert beskrivelse av hvordan kona Anne-Elisabeth ville bli løslatt – om han betalte løsepengekravet.

VG kan nå fortelle om hittil ukjente detaljer fra det fem sider lange brevet som Tom Hagen fant i Sloraveien 4 i Lørenskog 31. oktober 2018.

På en stol i gangen lå blant annet en hvit konvolutt, trusselbrevet og flere av konas personlige eiendeler. Med store bokstaver og på gebrokkent norsk sto det:

«VI HAR DIN KONA ANNE ELISABETH. OM DU VILL SEE HENNE IGJEN. DU VILL LESE OG FØLG INSTRUKSTIONER PERFEKT».

Trusler

I brevet ble det truet med å drepe Anne-Elisabeth om ikke Tom Hagen betalte et løsepengekrav på ni millioner euro i kryptovalutaen monero.

«VIS DU SETER PENGER OVER ANNE-ELISABETH LIV. VI VILL LASTE OPP VIDEO AV HENNE SISTE MINUTER PÅ WEBSIDE OM EN TID. NOEN VILL SIKKER FINNE OG VISE TILL DEG», står det videre i brevet.

Brevet ga også Tom Hagen en tidsfrist på «1 ELER 2 UKE» for å bekrefte at han ville betale løsepengekravet.

«VI MISTER IKKE TID, VI DREPER ANNE-ELISABETH OG FORSVIN», står det i brevet.

Dersom Tom Hagen fulgte de detaljerte instruksjonene for betaling, så var tonen en annen. Da ville den påståtte motparten slippe Anne-Elisabeth fri.

«NÅR VI SER DU ER SERIØS MED BETALA. VI BEHANDLET HENNE BRA OG FORBERED HENNE PÅ SLIP FRI», står det i brevet.

Den angivelige motparten beskriver også hvordan hun i så fall ville bli sluppet fri:

«VI SLIP FRI LANGT FRA DIN OG HENNES HUS. MEN VI SLIP FRI I TRYGG OMRÅDE OG MOBIL TELEFON SÅ HENNE KAN RING DEG».

UTPEKT ÅSTED: Politiet mener Anne-Elisabeth Hagen ble drept i familiens bolig på Fjellhamar i Lørenskog. Det var også i gangen like innenfor ytterdøren at ektemannen hevder at han fant trusselbrevet. Foto: Tore Kristiansen

Slik kommuniserte de

VG har tidligere omtalt de detaljerte instruksjonene med tolv koder for hvordan Tom Hagen skulle kommunisere med den angivelige motparten.

Allerede 2. november 2018 ble det sendt en kodemelding til motparten fra Tom Hagens konto. Den fulgte ikke malen i trusselbrevet, men ser ut til å bety:

«Jeg sender monero før om syv dager».

10. november sendte motparten en kode som betyr:

«Dårlig tid, fort eller hun vil dø».

13. november svarer Tom Hagen med en kode som betyr:

«Jeg har problem, trenger mer tid».

Et av Hagens voksne barn hevder at politiet, uten familiens velsignelse, sendte en kodemelding til motparten like etter morens forsvinning. Familien skal ha fått forklaringen at det ble gjort ved en feil, skriver familiemedlemmet i et brev, ifølge TV 2.

Politiadvokat Haris Hrenovica skriver i en e-post til VG at han ikke ønsker å kommentere saken av hensyn til bevisforspillelsesfaren og den pågående etterforskningen.

Forsvarer Svein Holden har heller ingen kommentar til saken.

SØKK VEKK: Anne-Elisabeth Hagen har vært forsvunnet i over 19 måneder. Foto: Privat

Ikke overført full sum

Til tross for at Tom Hagen og familien har kommunisert med den påståtte motparten og overført nærmere 15 millioner norske kroner i kryptovaluta, så har de ikke fått et eneste livstegn fra Anne-Elisabeth Hagen siden hun forsvant for drøye 19 måneder siden.

Politiet mistenker at det er Tom Hagen kan stå bak kryptovaluta-opplegget, for å skjule et drap som en kidnapping.

I slutten av april ble han pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap. Han nekter for å ha noe med konas forsvinning å gjøre, og er løslatt fra varetekt.

To av tre dommere i Eidsivating lagmannsrett konkluderte med at det ikke var skjellig grunn til å mistenke ham for drap.

VGs undersøkelser viser at Tom Hagen så sent som forrige fredag sendte en kodet bitcoin-melding til den angivelige motparten som betyr:

«Jeg bekrefter at jeg vil betale».

Hans forsvarer Svein Holden sier de håper initiativet blir besvart fra motparten.

Etter det VG kjenner til har ikke Tom Hagen overført alle løsepengene som opprinnelig ble krevd i brevet.

