SØRENGA: Blant dem som nøt pinseværet mandag var Daniel Zalewski (32) og Irina Hetmanets (31) sammen med sønnen Daniel (5). Foto: Helge Mikalsen

Strålende pinsevær: Over 20 grader i hele landet – men nå snur det

OSLO/VIGGJA (VG) Årets pinse ble av den solfylte, varme sorten. Men om du ikke var blant dem som nøt dagene ute må du belage deg på regn og temperaturfall fremover.

For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg hadde faktisk vann til knærne da, sier Irina Hetmanets (31) til ektemannen Daniel Zalewski (32) og ler.

Ekteparet fra Polen og Ukraina har tatt med seg sønnen Daniel (5) ned på sandranden på Sørenga i Oslo.

– Det er litt for kaldt enda, men sønnen vår koser seg i vannet, sier hun.

Denne andre pinsedagen er det stappfullt av badegjester på Sørenga. På bryggen er det satt opp vakter som stempler folk inn og ut. Plassen tar kun to hundre badegjester nå under coronaen, og køen for å komme inn kan fort ta en time får VG opplyst på stedet.

les også Slik finner du feriehus i Sommer-Norge

Mange av badegjestene har derfor funnet seg til rette langs kantene, på gresset og på sandstranden hvor det ikke er vakter som passer på antallet badegjester.

Blant dem er kompisene Adrian Krog (24) og Joachim Næss (22). De driver med profesjonell fotballtriksing, og er glade for å kunne ta med seg ballen ut. På spørsmål om de synes vannet er kaldt drar Adrian litt på det.

– Nja ... det er ikke så verst, sier han, til stor latter fra kompisen.

– Men det er bare deilig å være ute. Det er vanskelig å trene inne, og nå som det er så fint vær er det perfekt å være her, forteller han.







TRIKSING: Fra venstre Joachim Næss (22) og Adrian Krog (24).

Mandag kveld, på campingplassen Tråsåvika på Viggja, nøt Janne Løkås og Walter André Råen både av knallværet og siste rest av årets pinse. De skal være på campingen en stund til, selv om været blir dårligere.

– Vi tenkte å dra hjem og hente TV-en, så vi kan være her også når det er regn, sier Løkås.

Også Torhild Aarnes og Birgit Hvidsand har stoppet innom Tråsåvika denne mandagen.

– Vi har vært på Hitra og stoppet her fordi det var så fint vær. Vi kunne ikke reise hjem ennå, sier Aarnes.

Se billedgalleri fra finværet i Trøndelag andre pinsedag under!









RØMTE FRA SNØEN: Janne Løkås og Walter André Råen rømte fra snøen hjemme i Budal.

På pinseaften tok VG turen til Tjuvholmen. Da viste gradestokken 25 pluss og sommerstemningen var til å ta og føle på, med flere som valgte å utnytte pinseaften i solsteken på Tjuvholmen.

Strålende pinsevær

– Pinsehelgen var værmessig bra over hele landet, selv om det tok litt lengre tid før finværet kom til nord, sier vakthavende meteorolog Marit Berger ved Meteorologisk institutt.

– Også i nord har temperaturene ligget opp mot, og over 20 grader denne mandagen. I Lakselv i Troms og Finnmark ble det målt 21,8 grader. Andre pinsedag var det over 20 grader i alle fylkene, sier hun.

Det var i Innlandet, i Kongsvinger at det ble målt høyest temperatur andre pinsedag. Med 28,8 grader målt i byen er dette også den høyeste temperaturen målt hittil i år, opplyser Berger.

Blir et skifte

Men til uken snur det. Været fremover blir mer skiftende og med lavere temperaturer.

– Varmen holder seg nok til tirsdagen Østafjells, før det blir gradvis lavere temperaturer utover uken. Det blir et skifte, og den varme, stabile luften som har ligget over oss går over til en mer kjølig og ustabil luftmasse. De aller fleste stedene i landet vil få nedbør i løpet av uken. Dette kommer først i de nordligste delene av landet, allerede fra i morgen av vil det i Nordland og nordover komme nedbør, sier Berger.

Hun opplyser om at det også tirsdag kan komme noen byger i Innlandet og i Trøndelag.

– I løpet av uken blir været først mer ustabilt, før det bedrer seg litt mot helgen, sier hun.

les også Hjelper ikke nordmenn at Spania åpner for turister i juli

Det har vært varmt og tørt den siste tiden Østafjells, noe som har ført til lokalt stor skogbrannfare og gult farevarsel, opplyser Meteorologene på Twitter.

– Det har vært noen skogbranner i Innlandet i løpet av pinsen, og frem til det kommer nedbør av betydelig mengde er det viktig passe ekstra, råder meteorolog Marit Berger.

Første pinsedag begynte det å brenne i skogen både ved Grimsbu i Folldal og ved Eidskog, skriver NRK.

les også Ekspert-prognosen: Slik kan den norske sommeren bli

På spørsmål om pinseværet var en forsmak på sommerværet svarer meteorologen følgende:

– Som nevnt er det spådd dårligere vær i nærmeste fremtid, men det ser ut til å bli en bedring mot midten av juni. Det går altså ikke bare nedover med temperaturene. Sommeren kan bli som pinsen, med solfylte dager og gode temperaturer. Den kan få det ustabile kalde været, som er i vente, men mest sannsynlig en blanding av begge deler.

Publisert: 01.06.20 kl. 22:17

Fra andre aviser