Flertall for ny studiefinansiering skapte rabalder – regjeringen ber trio snu

Stortingsflertallet for at relevant arbeid etter studiene skal telle med i finansiering av universitetene, møter sterk motstand. Nå ber statsråd Henrik Asheim (H) Frp, Ap og Sp snu.

Den sjeldne treerbanden på Stortinget sto stolt frem i VG sist uke. Der kunne de fortelle om et flertall av historiske dimensjoner der Frp søkte- og fikk støtte av både Ap og Sp samtidig i Stortingets behandling av en ny kompetansemelding.

Det betyr flertall for det opprinnelige Frp-forslaget om å legge også relevant arbeid etter endte studier – inn som kriterium for utregning av fremtidige pengebevilgninger til høyskoler og universiteter.

Men forslaget oppnådde alt annet enn høylytt applaus fra for eksempel landets største universitet, Universitetet i Oslo.

UiO-rektor Svein Stølen stilte i utdanningsavisen Khrono spørsmål ved hvordan Frp, Ap og Sp definerer hvilke studier som har relevans i arbeidslivet eller ikke.

Nå tyr høyere utdannings- og forskningsminister Henrik Asheim (H) til den gamle fjellvettregelen om at det er ingen skam å snu

– Når man foreslår noe som skaper såpass mye frustrasjon i en stor og viktig sektor er det ingen skam å snu ved å være tydelige på målet, men la de som påvirkes av vedtaket også få uttale seg før vi bestemmer oss for virkemidlene, sier Asheim til VG.

Ble til på bakrommet?

Han mener den sjeldne konstellasjonen Frp, Ap og Sp har kortsluttet diskusjonen i iveren etter å vinne flertall.

– Jeg er overbevist om at den beste politikken blir til med bred debatt og hvor vi lytter til de som påvirkes av vedtakene vi gjør, ikke på et bakrom inne på Stortinget uten diskusjon, sier Asheim som sier seg enig intensjonen om at høyere utdanning også må bli mer relevant for arbeidslivet.

– Derfor kommer vi med en egen stortingsmelding om nettopp det og en egen styringsmelding hvor vi også vurderer endringer av finansieringen av universitets- og høyskole-sektoren. Disse skal naturligvis debatteres og vedtas i Stortinget, forsikrer Asheim.

Han bruker den pågående coronakrisen for å illustrere hvor vanskelig koblingen mellom høyere utdanning og krav til arbeidsrelevans etter studiene kan være:

– Arbeidsmarkedet er også noe som er veldig vanskelig for institusjonene å kontrollere, derfor er vi opptatt av å bruke finansiering til å fremme kvalitet i utdanningene. Når du får kriser som den vi står i nå ville universiteter og høyskoler tapt penger, ikke på grunn av egne prioriteringer med fordi arbeidsmarkedet forandret seg brått uten at de kunne gjort noe med det, ifølge Asheim.

Andre aktører mener på sin side arbeidsrelevans som incentiv for finansiering av høyere utdanning, ikke er urimelig.

– Med 280 000 studenter i høyere utdanning, hvorav 260 000 er finansiert over statsbudsjettet, er det vanskelig å oppfatte myndighetenes interesse for arbeidslivsrelevans som urimelig. Å møte samfunnets og arbeidslivets behov for relevant kompetanse på høyt nivå tilligger universitetenes og høyskolenes samfunnsoppdrag, skriver fire rektorer ved store norske studieinstitusjoner, blant andre Curt Rice ved Oslo Met i utdanningsavisen Khrono.

Ikke skremt

Roy Steffensen (Frp) – en av arkitektene bak trepartiforslaget om arbeidsrelevans som finansierings-faktor, er ikke akkurat skremt av at statsråd Asheim vifter med fjellvettreglene og at det er ingen skam å snu for de tre opposisjonspartiene.

– Vi har ingen intensjoner om å snu. I stedet er det Høyre som bør snu i retning av en utdanningsfinansiering med mer vekt på arbeidsrelevans. Det undrer meg at et parti som på alle andre områder er opptatt av målstyring, ikke er opptatt av det i denne saken, sier Steffensen til VG. Han minner om at for eksempel Oslo Met oppgir at ni av ti som tar sin utdanning der – får jobb som er relevant for utdanningen etterpå.

