RIVALER: Opposisjonsleder Jonas Gahr Støre (A) og statsminister Erna Solberg (H) valgnatten 2017, der Solberg sikret seg fortsatt regjeringsmakt. Foto: Mattis Sandblad, VG

Ny valgordning ville gitt rødgrønt flertall på Stortinget i dag

Norges statsminister i dag kunne hett Jonas Gahr Støre – hvis stortingsvalget i 2017 hadde blitt gjennomført etter de nye reglene valglovutvalget går inn for.

Det viser en beregning VG har gjort med stemmetallene fra 2017 – kombinert med forslaget til ny valgordning, som ble presentert i dag.

Se VG-spesial: Slik kunne Stortinget blitt

Til gjengjeld: Hele Jens Stoltenbergs åtte år lange rødgrønne regjeringsperiode ville ha røket med den nye valgordningen. VGs beregning viser at det ville blitt borgerlig flertall på Stortinget både i 2005 og 2009 med det nye forslaget.

Av de fire siste stortingsvalgene ville bare det i 2013 gitt samme resultat – altså borgerlig flertall, viser VGs beregning.

Nye regler

Valglovutvalget la frem sin rapport i dag (eksterne lenker), med forslag til hvordan reglene for valg i Norge bør endres.

VG har lagt inn de nye forslagene i vår stortingsvalg-kalkulator, og funnet ut hva resultatet ville blitt i praksis.

Vi er vel å merke ikke i stand til å gi en helt nøyaktig beregning. Noen kommuner har byttet fylke siden sist, og innbyggertallene har endret seg. Men at stortingsflertallet ville ha snudd, er helt tydelig i alle de tre regnestykkene.

– Jeg tror hovedkonklusjonen er riktig. Alle disse tre valgene ga regjeringer som egentlig ikke hadde flertallet av velgerne bak seg – litt avhengig av hvordan man regner inn de minste partiene, sier Ørnulf Røhnebæk, leder av valglovutvalget, til VG.

Men heller ikke det nye forslaget vil være helt matematisk vanntett.

– Det er to hensyn som står mot hverandre: På den ene siden forholdsmessighet, altså at valgresultatet skal gjenspeile folkemeningen. Og på den andre siden styringsdyktighet, altså at valget skal gi en regjering som er i stand til å gjennomføre sakene sine. Ett eller annet sted mellom disse hensynene må man bare bestemme seg for å sette ned foten, sier Røhnebæk.

Forslaget til ny valgordning er ikke garantert å bli vedtatt. Utvalget har ikke vært enstemmig, og det hele skal debatteres i Stortinget.

Vil senke sperregrensen

Flertallet i utvalget foreslår å senke den såkalte sperregrensen fra 4 til 3 prosent. Da ville Miljøpartiet De Grønne ha kommet inn på Stortinget med seks mandater, mot bare ett i dag.

En stemme i Finnmark skal fortsatt telle mer enn en stemme i Vestfold, hvis flertallet i utvalget får det som de vil. Men forskjellen skal være mindre enn i dag.

Til sammen ville disse to endringene ha gjort utslaget: Det ville ha blitt rødgrønt flertall i 2017:

SLIK GIKK DET: Stortinget etter valget 2017.

SLIK KUNNE DET GÅTT: Et tenkt storting hvis valget i 2017 hadde blitt gjennomført med nye regler.

(Klikk her for detaljer om hvordan Stortinget ble i 2017, og klikk her for detaljer om hvordan det kunne blitt.)

STATSRÅD: Heikki Eidsvoll Holmås var utviklingsminister fra 2012 til 2013 – her i Bangladesh. Foto: Harald Henden, VG.

– Kan være avgjørende

Heikki Holmås (SV) var et av medlemmene i utvalget som i dag la frem forslag til ny valglov. Han var utviklingsminister i Jens Stoltenbergs andre regjering. Det ville han altså ikke ha blitt om stortingsvalget i 2009 hadde blitt gjennomført etter de mulige, nye reglene.

– Dette viser at måten man innretter valgordningen på, kan være avgjørende for utfallet. Norge trenger et valgsystem som er mer representativt enn det vi har i dag. Nå har vi et system som er mindre representativt enn Sverige og Danmark, sier Holmås.

Tidligere justisminister Anders Anundsen (Frp) var også medlem av utvalget.

– Det er interessant å se at disse beskjedne endringene kunne fått så stor betydning. Det viser at valgordningen er noe som burde engasjere flere enn bare politikerne. Det har faktisk betydning for hvordan landet blir styrt, sier Anundsen.

STATSRÅD: Anders Anundsen (Frp) var justisminister fra 2013 til 2016. Foto: Robert S. Eik, VG

Publisert: 27.05.20 kl. 20:23

